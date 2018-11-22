「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」の観戦チケットが取れなかった方に朗報です。

スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」が主催、Supercellが支援で『クラロワリーグ 世界一決定戦2018 Mirrativパブリックビューイング』の開催が決定しました！

試合会場と同じく幕張メッセにある、別の会場にて行われます。数百人以上の収容人数のある大きな会場で、入退場自由での開催となる今回のパブリックビューイング。

試合会場さながらの雰囲気をお楽しみいただきながら試合を観戦したり、試合会場で観戦している方が休憩のために利用したりできるようになっています！

当日は会場で企画も実施する予定なので、試合会場のようにアツく盛り上がりましょう！

※パブリックビューイングに参加しても、世界一決定戦の試合会場に入ることはできませんのでご了承ください。



特典