スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。クリスマスの夜に、クラロワ公式のアカウントがあなたの配信に遊びにやってくるという、特別なイベントが開催されます。



特典

合言葉が成立すると、以下のプレゼントが貰えます。

ショートケーキのギフト（300コイン相当）

500エメラルド

参加方法

アプリ設定で「Clash Royale」を選択し、タイトルに「 #クラロワクリスマス 」をつけて配信してください。

クラロワ公式アカウントが、入室して 「メリー」とコメント されたら、配信者さんは 「クリスマス」とコメントまたは声 で返してください。

クラロワ公式アカウントから、ショートケーキのギフトが贈られれば応募完了です。 また、後日500エメラルドが付与されます！

期間

12月25日（火）19:00 〜 19:59

注意事項

クラロワ公式アカウントが入室するのは、ランダムです。必ず入室するわけではないのでご注意ください。

「クリスマス」はコメントでも、声でも可です。ただし、答えるのは配信者のみで視聴者さんがコメントをしても、対象にはなりません。

クラロワ公式アカウントの各配信の滞在時間は決まっていません。クラロワ公式アカウントが退出後に「クリスマス」と返しても、残念ながら応募にはなりません。素早く「クリスマス」と返しましょう！

ミラティブで配信するには

iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。

▼アプリのダウンロードはこちら

iPhoneの方 ➡︎ https://app.adjust.com/efaa6m

Androidの方 ➡︎ https://app.adjust.com/6bq7mt

Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。

クリスマスの夜に、Mirrativで楽しくクラロワで盛り上がりましょう！