昨年のクリスマスシーズンにTwitterで実施された「彼女にしたいクラロワのユニットは誰？」企画。

今年は候補に新たな女性のユニットを加えて投票を開催してみました。

各候補のユニットが何回RTされたかに応じて順位を決めます。

それでは、それぞれのRT数と一緒に、候補となったユニットを見てみましょう！

※RT数は、キャンペーン締切直後に計測した数値です。

彼女にしたいユニットは誰？