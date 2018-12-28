2018年12月28日
Blog – Clash Royale
【結果発表】彼女にしたいクラロワのユニット2018、選ばれたのはあのユニット！
昨年のクリスマスシーズンにTwitterで実施された「彼女にしたいクラロワのユニットは誰？」企画。
今年は候補に新たな女性のユニットを加えて投票を開催してみました。
各候補のユニットが何回RTされたかに応じて順位を決めます。
それでは、それぞれのRT数と一緒に、候補となったユニットを見てみましょう！
※RT数は、キャンペーン締切直後に計測した数値です。
彼女にしたいユニットは誰？
その美しさに、心までも射抜かれるー。「アーチャー」
自分が盾になって守ってあげたい。「アウトローガール」
恋の魔法に、かけられて。「ネクロマンサー」
そして見事1位に輝いたのは・・・
去年のディフェンディングチャンピオン、堂々の登場。「P.E.K.K.A」
そう、P.E.K.K.Aは女性キャラクターという公式設定になっているんです。
「ツンデレっぽいところが胸キュン」
「こんな美しい女性なんて他にいるの？」
「絶 対 王 者」
など、多くのプレイヤーから支持するコメントが寄せられました。
去年の投票でも1位に選ばれており、今回で2年連続の「彼女にしたいユニット」1位となります。
すごいぞP.E.K.K.A！
・・・というわけで、以上が「彼女にしたいクラロワのユニット2018」の結果発表でした！ちなみに、中の人がどのユニットに投票したかというと・・・秘密です。
それでは、アリーナでお会いしましょう！