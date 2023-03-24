これまで、クラロワパスを購入する理由は魔法アイテムにあると言っても過言ではありませんでした。その一方で、そのシーズンのクラロワパスに含まれていない魔法アイテム（指南書や秘伝書、ワイルドカードなど）に関しては、ゲーム内の経済バランスを保つため、価格を高めに設定する必要がありました。









しかし今後は、クラロワパスから手に入るアイテムが変更されるので、クラロワパスをお持ちでない方であっても、通常のショップやシーズンショップからお求めやすい価格で魔法アイテム（指南書や秘伝書）を購入できるようになります。