クラロワパスの価格改定のお知らせ
先日の「アップデートプレビュー：クラロワパスの改良」をご覧いただいた方は、今月末に実施される次のアップデートで、クラロワパスにいくつか変更が加わることをすでにご存知かと思います。
今後は、クラロワパスの種類が3つに増えるため、価格も更新する運びとなりました。
4月3日以降の価格（USD）
無料パス - 無料
ゴールドパス - $5.99
ダイヤモンドパス - $11.99
ゴールドパスからダイヤモンドパスへのアップグレード - $6.99
新しいパスは、4月3日の新シーズンから導入されます。現在のクラロワパスは、必ず今シーズン終了までにご利用ください！
価格改定の理由
クラロワパスは2019年に登場して以来、変わらぬ価格で提供させていただいておりましたが（アプリストアによる強制的な値上げを除きます）、世界的なインフレをはじめとする経済的な変化により、今回の決断にいたりました。
これまで、クラロワパスを購入する理由は魔法アイテムにあると言っても過言ではありませんでした。その一方で、そのシーズンのクラロワパスに含まれていない魔法アイテム（指南書や秘伝書、ワイルドカードなど）に関しては、ゲーム内の経済バランスを保つため、価格を高めに設定する必要がありました。
しかし今後は、クラロワパスから手に入るアイテムが変更されるので、クラロワパスをお持ちでない方であっても、通常のショップやシーズンショップからお求めやすい価格で魔法アイテム（指南書や秘伝書）を購入できるようになります。
無料パスの変更点
無料パスの内容は、シーズンチケットが登場することを除けば、これまでとほとんど変わりません。シーズンチケットをたくさん集めて、シーズンショップで報酬と交換しましょう。詳しくは、「アップデートプレビュー：シーズンチケットなどが登場！」をご覧ください！
報酬の内訳
新しいパスの報酬の内訳を以下にご紹介します。実装日は、新シーズンが始まる4月3日を予定しています！
無料パス
1
; 小盛ゴールド
35
; クラウン宝箱
2500
; シーズンチケット
ゴールドパス
（無料パスの報酬も含まれます）
500
; ノーマルワイルドカード
100
; レアワイルドカード
50
; スーパーレアワイルドカード
10
; ウルトラレアワイルドカード
10
; 中盛ゴールド
5000
; シーズンチケット
1
; タワースキン
1
; スタンプ
9
; 宝箱のカギ
さらに、以下の特典が含まれます：
黄金の名前
宝箱の自動アンロック
クランギフト
敗北数の上限がある特別チャレンジへの無制限エントリー
ダイヤモンドパス
（無料パスとゴールドパスの報酬も含まれます）
500
; エメラルド
7500
; シーズンチケット
10
; 大盛ゴールド
2
; 巨大宝箱
2
; 魔法の宝箱
1
; ロイヤルワイルド宝箱
1
; チャンピオンカード
1
; アニメーションバトルバナー
ゴールドパスの特典もすべて含まれます
クランギフトをプレミアムクランギフトにアップグレード
この変更は4月3日から適用されます！
上記のコンテンツは開発中のものであり、変更される可能性もあります。