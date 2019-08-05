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2019年8月5日
Blog – Clash Royale

クラロワパス シーズン2

クラロワパスとは？

クラロワパスを入手すれば、特別な報酬や特典をアンロックできます。クラウンを集めて報酬グレードを上げ、クラウン宝箱を受け取りましょう！

限定コンテンツ

シーズン2：「難破」限定…

  • タワースキン「砂の城」！

  • 限定スタンプ！

シーズン2が終了すると、以後これらのコンテンツは入手できません。もちろん、入手した報酬は永遠にあなたのものです！

35個の報酬グレード！

クラロワパス報酬の内容：

  • ライトニング宝箱（レア、スーパーレア、ウルトラレアカードを含む）

  • ゴールド

  • トレードチケット

  • 宝箱1個につき最大7回の雷撃を使用*

  • ウルトラレア宝箱2個！**

*雷撃を使うと、欲しいカードを入手できる可能性が高くなります。
**アリーナ7以上の場合のみ

クラロワパスの特典

クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：

  • 特別チャレンジへの無制限エントリー

  • 次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック

  • すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能

  • クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名

クラロワパスの仕組みについて

バトルからクラウンを集めれば、グレードを開放して新たな報酬をアンロックすることができます。

クラロワパスありでプレイ

  • 報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。

  • 報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！

無料でプレイ

  • それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。

  • グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！


各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！

  • クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！

訓練キャンプとフレンドバトル以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！

クラロワパスなしでプレイ

クラロワパスを所有せずにプレイする場合でも、以下の報酬が獲得できます：

  • 34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • 最終グレード

    （アリーナ7以上の場合のみ）

    でウルトラレア宝箱

クラロワパスの入手方法

  • クラッシュ・ロワイヤルを開きます

  • シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします

  • クラロワパスを購入します

  • これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン2もお楽しみください！

  • クラロワパスの有効期限は、1シーズン（例えばシーズン2の期間中）のみです

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！