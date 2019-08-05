クラロワパス シーズン2
クラロワパスとは？
クラロワパスを入手すれば、特別な報酬や特典をアンロックできます。クラウンを集めて報酬グレードを上げ、クラウン宝箱を受け取りましょう！
限定コンテンツ
シーズン2：「難破」限定…
タワースキン「砂の城」！
限定スタンプ！
シーズン2が終了すると、以後これらのコンテンツは入手できません。もちろん、入手した報酬は永遠にあなたのものです！
35個の報酬グレード！
クラロワパス報酬の内容：
ライトニング宝箱（レア、スーパーレア、ウルトラレアカードを含む）
ゴールド
トレードチケット
宝箱1個につき最大7回の雷撃を使用*
ウルトラレア宝箱2個！**
*雷撃を使うと、欲しいカードを入手できる可能性が高くなります。
**アリーナ7以上の場合のみ
クラロワパスの特典
クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：
特別チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能
クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名
クラロワパスの仕組みについて
バトルからクラウンを集めれば、グレードを開放して新たな報酬をアンロックすることができます。
クラロワパスありでプレイ
報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。
報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！
無料でプレイ
それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。
グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！
各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！
クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！
訓練キャンプとフレンドバトル以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！
クラロワパスなしでプレイ
クラロワパスを所有せずにプレイする場合でも、以下の報酬が獲得できます：
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
最終グレード
（アリーナ7以上の場合のみ）
でウルトラレア宝箱
クラロワパスの入手方法
クラッシュ・ロワイヤルを開きます
シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします
クラロワパスを購入します
これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン2もお楽しみください！
クラロワパスの有効期限は、1シーズン（例えばシーズン2の期間中）のみです