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2020年3月2日
Blog – Clash Royale

クラロワパス シーズン9

クラロワパスとは？

クラロワパスを入手すれば、シーズン中に使える特別な報酬や特典をアンロックできます。

クラウンを集めてシーズン9の報酬グレードをアンロックし、クラウン宝箱やボーナスバンクのゴールドを獲得しましょう！

限定コンテンツ

シーズン9：クラロワ4周年

  • アイシングタワー

  • 4周年記念限定のバトルヒーラースタンプ

これらのコンテンツは、シーズン9の開催中にしか入手できません。もちろん、入手した報酬は永遠にあなたのものです！

70個の報酬がアンロックできます！

  • クラロワパス報酬グレード

    35個

  • シーズン報酬グレード

    35個

35個のクラロワパス報酬グレードについて

クラロワパス報酬の内容：

  • 限定

    タワースキン

    および限定

    スタンプ

  • 40000

    ゴールド

  • クラロワパス

    ライトニング

    宝箱 6個

  • レア

    クラロワパスライトニング宝箱

    （レアカード確定！）

    3個

  • スーパーレア

    クラロワパスライトニング宝箱

    （スーパーレアカード確定！）

    4個

  • トレードチケット

    4枚

  • 宝箱1個につき最大

    7回の雷撃

    を追加*

  • ウルトラレア宝箱 1個

    （ウルトラレアカード確定！）

    **

*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上のプレイヤー限定

クラロワパスの特典

クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：

  • 特別チャレンジへの無制限エントリー

  • 次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック

  • すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱に雷撃を追加

  • クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名

  • クランメンバーにギフトを配布

ボーナスバンク

35個の報酬グレードをすべて開放すると、ボーナスバンクが利用可能になります！ここでは、追加のゴールド報酬を手に入れることができます。

ボーナスバンクが一杯になるまで、10クラウンを集めるたびに250ゴールドが貯まっていきます！

貯まったゴールドは、シーズン終了後に回収しましょう。

クラロワパスの仕組みについて

バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードをアンロックして新たな報酬が手に入ります。

クラロワパスありでプレイ

  • 報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。

  • 報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！

無料でプレイ

  • それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。

  • グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！


各シーズンの最終グレードでは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！

  • クラウン宝箱はシーズンを通して溜まっていきますが、毎日アンロックする必要はありません！

訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードからでもクラウンを集めることができます！

クラロワパスなしでプレイ

クラロワパスを購入せずにプレイしても、以下の報酬を無料で獲得できます。

  • クラウン宝箱 34個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • ウルトラレア宝箱 1個

    （シーズン開始時にアリーナ6以上のプレイヤーのみ）

上週，十大天王爭霸賽第1週金字塔積分賽落幕，各路好手與天王的牌組也有所變化。最終首度來到十大天王爭霸賽的Lim l Endo，展現超神比現，一連打下多位大神，拿下第1週冠軍！

クラロワパスの入手方法

  • クラッシュ・ロワイヤルを開きます

  • シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします

  • クラロワパスを購入します

  • これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン9もお楽しみください！

クラロワパスは、購入したシーズン（例えばシーズン9）を通して有効です。

追加情報

クラロワパスに関する詳細情報とよくある質問は、こちらからご確認ください！