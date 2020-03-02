クラロワパス シーズン9
クラロワパスとは？
クラロワパスを入手すれば、シーズン中に使える特別な報酬や特典をアンロックできます。
クラウンを集めてシーズン9の報酬グレードをアンロックし、クラウン宝箱やボーナスバンクのゴールドを獲得しましょう！
限定コンテンツ
シーズン9：クラロワ4周年
アイシングタワー
4周年記念限定のバトルヒーラースタンプ
これらのコンテンツは、シーズン9の開催中にしか入手できません。もちろん、入手した報酬は永遠にあなたのものです！
70個の報酬がアンロックできます！
クラロワパス報酬グレード
35個
シーズン報酬グレード
35個
35個のクラロワパス報酬グレードについて
クラロワパス報酬の内容：
限定
タワースキン
および限定
スタンプ
40000
ゴールド
クラロワパス
ライトニング
宝箱 6個
レア
クラロワパスライトニング宝箱
（レアカード確定！）
3個
スーパーレア
クラロワパスライトニング宝箱
（スーパーレアカード確定！）
4個
トレードチケット
4枚
宝箱1個につき最大
7回の雷撃
を追加*
ウルトラレア宝箱 1個
（ウルトラレアカード確定！）
**
*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上のプレイヤー限定
クラロワパスの特典
クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：
特別チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱に雷撃を追加
クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名
クランメンバーにギフトを配布
ボーナスバンク
35個の報酬グレードをすべて開放すると、ボーナスバンクが利用可能になります！ここでは、追加のゴールド報酬を手に入れることができます。
ボーナスバンクが一杯になるまで、10クラウンを集めるたびに250ゴールドが貯まっていきます！
貯まったゴールドは、シーズン終了後に回収しましょう。
クラロワパスの仕組みについて
バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードをアンロックして新たな報酬が手に入ります。
クラロワパスありでプレイ
報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。
報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！
無料でプレイ
それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。
グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！
各シーズンの最終グレードでは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！
クラウン宝箱はシーズンを通して溜まっていきますが、毎日アンロックする必要はありません！
訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードからでもクラウンを集めることができます！
クラロワパスなしでプレイ
クラロワパスを購入せずにプレイしても、以下の報酬を無料で獲得できます。
クラウン宝箱 34個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ウルトラレア宝箱 1個
（シーズン開始時にアリーナ6以上のプレイヤーのみ）
上週，十大天王爭霸賽第1週金字塔積分賽落幕，各路好手與天王的牌組也有所變化。最終首度來到十大天王爭霸賽的Lim l Endo，展現超神比現，一連打下多位大神，拿下第1週冠軍！
クラロワパスの入手方法
クラッシュ・ロワイヤルを開きます
シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします
クラロワパスを購入します
これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン9もお楽しみください！
クラロワパスは、購入したシーズン（例えばシーズン9）を通して有効です。