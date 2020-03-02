35個の報酬グレードをすべて開放すると、ボーナスバンクが利用可能になります！ここでは、追加のゴールド報酬を手に入れることができます。

ボーナスバンクが一杯になるまで、10クラウンを集めるたびに250ゴールドが貯まっていきます！

貯まったゴールドは、シーズン終了後に回収しましょう。