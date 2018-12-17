【12/23まで】エメラルドやグッズを貰おう！レインボーカップ開催！
クラロワリーグ 世界一決定戦2018が終わり、今年もまさに暮れようとしています。
そんな中、クラロワ公式Twitterが7日間に渡る特典付き大会を開催！
ドラフトバトル、スピードアップバトルなど7つのモードで戦って、エメラルドやグッズなど豪華な特典を手に入れましょう！
特典
各試合日、大会上位に入った方に特典をプレゼントします。
1位・・・5000エメラルド
2位・・・3000エメラルド
3位・・・2000エメラルド
さらに、1位〜3位に入られた方全員に「クラロワリーグ アジア」グッズをプレゼント！
※グッズの種類はランダムでお贈りします。ご指定はできませんのでご了承下さい。
開催日程
12月17日(月)~12月23日(日)の7日間
実施時間は全日程とも1時間です。
①大会開始時刻 ②実施するバトルの種類 ③大会名 ④パスワードは当日に公式Twitterにて発表します。
実施されるバトルの種類
バトルは以下の7種類で、全てレベル上限9で実施されます。
ドラフトバトル
サドンデスバトル
レイジバトル
鏡バトル
クラシックデッキバトル
スピードアップバトル
ダブルエリクサーバトル
特典を受け取る手順
入賞した方は大会終了後、下記の手順を行って特典を受け取って下さい。
入賞した大会の当日中に
、公式Twitterにリプライで入賞した旨を連絡する(期限を過ぎると特典は受け取れません)
公式TwitterからDMが届いたら、本人確認および特典送付に必要な情報を送信
DMでご連絡をしますので、予め公式Twitterをフォローして、DMを受け取ることができるようにしておいてください。
公式Twitterをフォローしよう
バトルの種類や開始時間などはすべてクラロワ公式Twitterにて発表されます！
大会情報を見逃さないよう、まだフォローしていない方はぜひフォローしておきましょう！