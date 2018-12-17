さらに、1位〜3位に入られた方全員に「クラロワリーグ アジア」グッズをプレゼント！

※グッズの種類はランダムでお贈りします。ご指定はできませんのでご了承下さい。

開催日程

12月17日(月)~12月23日(日)の7日間

実施時間は全日程とも1時間です。

①大会開始時刻 ②実施するバトルの種類 ③大会名 ④パスワードは当日に公式Twitterにて発表します。

実施されるバトルの種類

バトルは以下の7種類で、全てレベル上限9で実施されます。

ドラフトバトル

サドンデスバトル

レイジバトル

鏡バトル

クラシックデッキバトル

スピードアップバトル

ダブルエリクサーバトル

特典を受け取る手順

入賞した方は大会終了後、下記の手順を行って特典を受け取って下さい。

入賞した大会の当日中に 、公式Twitterにリプライで入賞した旨を連絡する(期限を過ぎると特典は受け取れません)

公式TwitterからDMが届いたら、本人確認および特典送付に必要な情報を送信

DMでご連絡をしますので、予め公式Twitterをフォローして、DMを受け取ることができるようにしておいてください。

公式Twitterをフォローしよう

バトルの種類や開始時間などはすべてクラロワ公式Twitterにて発表されます！

大会情報を見逃さないよう、まだフォローしていない方はぜひフォローしておきましょう！