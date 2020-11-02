シーズン17：老王の宝
王家の墓に踏み入れたその先には、、、光り輝くお宝が💎
財宝に囲まれた新アリーナでのバトルを楽しもう♪
シーズン17の報酬
クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう
・70個の報酬をアンロック可能
クラロワパス報酬
・オバケの宝物 タワースキン
・限定 メガナイトスタンプ
・35個のクラロワパス報酬
・35個のシーズン報酬
クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：
特別チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能
クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー
クランメンバーへのプレゼント
新アリーナ：王家の墓
王家の墓に眠る財宝に囲まれたアリーナで遊ぼう！
🌟これらのバランス調整は11月3日に実装されます。
🗡️エリートバーバリアン
移動速度：とても速い＞速い
HP: +14%
ダメージ：+5.5%
攻撃速度：+0.2%
バーバリアンより二倍強い、固い！…がもう二倍速くはありません。
正直長い間エリートバーバリアンは「エリート」ではなかったですよね💦
今回の調整では移動速度を弱体化していますが、その代わりにほかの攻撃力の高いユニットと肩を並べるよう全体のステータスを強化しました。
⚡エレクトロウィザード
ダメージ：-3.5%
エレクトロウィザードは登場してからずっと強力なユニットでいつづけました。
連続気絶効果とダメージの高さを誇っていましたが、ダメージを多少減少させることになりました。
ダメージの弱体化により、通常攻撃だけではガーゴイル一匹を倒すことは出来ず、ガーゴイルの群れなどに囲まれやすくなりました。（ガーゴイルの群れも少し強化が必要かも？）
💥ミニペッカ
攻撃速度：＋0.1秒
初回攻撃速度：＋0.１％
ナイトの人気が高い半面、ミニペッカは…あまり人気がありませんね😢
ナイトは全プレイヤーの25%のデッキで使われていますが、ミニペッカは前回の弱体化を受けてから弱いキャラクターの分類に入ってしまいました。
攻撃速度を強化をすることで、タワーへたどり着くスピードは変わりませんが、身体の大きな敵とも戦いやすくなります。
⚡スパーキー
移動から攻撃を行うまでの時間：0.5秒＞1秒
スパーキーはプロプレイヤーの間では勝率が高く、そしてカジュアルプレイヤーにとっては対策が難しい相手でした。
スパーキーがいるだけでプレイヤーたちが気絶効果かフリーズ効果のユニットを要求され、デッキ構成のオプションが狭くなっていました。
今回の調整ではスパーキーの移動から攻撃を行うまでの時間を伸ばすことにより、どのような影響がアリーナであるのか試してみます。攻撃を開始するまでの時間が0.5秒から１秒に伸びました。
💀スケルトンラッシュ
スケルトンがリングの端側で召喚する
スケルトンラッシュはデッキにあるだけで勝ちやすいユニットでした💀
ターゲットの真上から落ち、相手に反撃の隙を与えてこなかったのです。
今回の調整により、スケルトンがリングの端側で召喚されることにより、防御がしやすくなり、召喚される場所のランダム制も削減されます。
✝墓石
HP：+4%
このスケルトン兵舎が防御系召喚式建物のなかでは一番弱かったです。
今回の調整でHPを強化して、攻撃を受けても壊れにくくしました。
基本HPも440になって、スケルトンドラゴンと同等のHPになりました！
注意 ⚠
まだ実装されておりません。これらのバランス調整は11月3日に実装されます。
メガナイトスタンプ
新たにメガナイトのスタンプコレクションが登場！
クラロワパス、メガナイトチャレンジ、ショップのいずれかでアンロックが可能です。
クラッシュ・ロワイヤル シーズン１7 : 老王の宝