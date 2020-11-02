🌟これらのバランス調整は11月3日に実装されます。

🗡️エリートバーバリアン

移動速度：とても速い＞速い

HP: +14%

ダメージ：+5.5%

攻撃速度：+0.2%

バーバリアンより二倍強い、固い！…がもう二倍速くはありません。

正直長い間エリートバーバリアンは「エリート」ではなかったですよね💦

今回の調整では移動速度を弱体化していますが、その代わりにほかの攻撃力の高いユニットと肩を並べるよう全体のステータスを強化しました。