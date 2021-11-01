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2021年11月1日
Blog – Clash Royale

チャンピオンシーズンの報酬

破壊したタワーからクラウンを獲得して、報酬をゲットしましょう！

クラロワパスを入手して、シーズン限定報酬や特典をアンロック！

クラロワパス報酬

  • スケルトンキングの限定タワースキンとクラウン＆矢のスタンプ

  • 強化の秘伝書（アップグレードに必要な枚数のカードを瞬時に追加） 1冊

  • 魔法のコイン（カードのアップグレードコストを無料化） 1枚

  • 宝箱のカギ（宝箱スロットにあるいずれかの宝箱を瞬時にアンロック） 2本

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

  • スーパーレアワイルドカード

  • レアワイルドカード

  • ノーマルワイルドカード

  • 40,000ゴールド

  • トレードチケット 4枚

  • ボーナスバンクのゴールド（最大25,000ゴールド）

クラロワパスを所有するプレイヤーは、スペシャルチャレンジへの無限エントリー、黄金に輝くプレイヤー名、宝箱のアンロック予約を利用できます！

無料報酬

クラロワパスを入手せずにプレイしても、以下の報酬を無料で獲得できます。

  • レア

    強化の指南書 1冊

  • ロイヤルワイルド宝箱

    1個

  • スーパーレアワイルドカード 10枚

  • レアワイルドカード 20枚

  • ノーマルワイルドカード 50枚

  • 宝箱のカギ 2本

  • クラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む） 33個

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

これらの報酬は、アリーナ7以上のプレイヤーが対象です。クラロワパスを所有するプレイヤーは、無料報酬も回収することができます！

これらの報酬は、アリーナ7以上のプレイヤーが対象です。

アリーナ4～6のプレイヤーが受け取る報酬は、ゲーム内でご覧いただけます！

Video

追加情報

クラロワパスに関する詳細情報とよくある質問は、こちらをタップしてご確認ください！