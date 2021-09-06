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2021年9月6日
Blog – Clash Royale

シーズン27 : ファルチェのキッチン

今シーズンはキッチンでのバトルを楽しもう！Link to image

破壊したタワーからクラウンを獲得して、報酬をゲットしましょう！

クラロワパスを入手して、シーズン27の限定報酬や特典をアンロック！

クラロワパス

  • 限定タワースキン「キッチン」や執行人ファルチェの新スタンプが登場

  • 強化の秘伝書（アップグレードに必要な枚数のカードを瞬時に追加） 1冊

  • 魔法のコイン（カードのアップグレードコストを無料化） 1枚

  • 宝箱のカギ（宝箱スロットにあるいずれかの宝箱を瞬時にアンロック） 2本

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

  • スーパーレアワイルドカード

  • レアワイルドカード

  • ノーマルワイルドカード

  • 40,000ゴールド

  • トレードチケット 4枚

  • ボーナスバンクのゴールド（最大25,000ゴールド）

クラロワパスを所有するプレイヤーは、スペシャルチャレンジへの無限エントリー、黄金に輝くプレイヤー名、宝箱のアンロック予約を利用できます！

無料の報酬

クラロワパスを入手せずにプレイしても、以下の報酬を無料で獲得できます。

  • レア強化の指南書 1冊

  • スーパーレアワイルドカード 10枚

  • レアワイルドカード 20枚

  • ノーマルワイルドカード 100枚

  • 宝箱のカギ 2本

  • クラウン宝箱 25個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

これらの報酬は、キングレベル7以上のプレイヤーが対象です。
アリーナ4～6のプレイヤーが受け取れる報酬は、ゲーム内でご覧いただけます！

クラッシュ・ロワイヤル シーズン27 : ファルチェのキッチン

ビデオはこちら！

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！