2021年9月6日
Blog – Clash Royale
シーズン27 : ファルチェのキッチン
今シーズンはキッチンでのバトルを楽しもう！Link to image
破壊したタワーからクラウンを獲得して、報酬をゲットしましょう！
クラロワパスを入手して、シーズン27の限定報酬や特典をアンロック！
クラロワパス
限定タワースキン「キッチン」や執行人ファルチェの新スタンプが登場
強化の秘伝書（アップグレードに必要な枚数のカードを瞬時に追加） 1冊
魔法のコイン（カードのアップグレードコストを無料化） 1枚
宝箱のカギ（宝箱スロットにあるいずれかの宝箱を瞬時にアンロック） 2本
ウルトラレアワイルドカード 1枚
スーパーレアワイルドカード
レアワイルドカード
ノーマルワイルドカード
40,000ゴールド
トレードチケット 4枚
ボーナスバンクのゴールド（最大25,000ゴールド）
クラロワパスを所有するプレイヤーは、スペシャルチャレンジへの無限エントリー、黄金に輝くプレイヤー名、宝箱のアンロック予約を利用できます！
無料の報酬
クラロワパスを入手せずにプレイしても、以下の報酬を無料で獲得できます。
レア強化の指南書 1冊
スーパーレアワイルドカード 10枚
レアワイルドカード 20枚
ノーマルワイルドカード 100枚
宝箱のカギ 2本
クラウン宝箱 25個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ウルトラレアワイルドカード 1枚
これらの報酬は、キングレベル7以上のプレイヤーが対象です。
アリーナ4～6のプレイヤーが受け取れる報酬は、ゲーム内でご覧いただけます！
クラッシュ・ロワイヤル シーズン27 : ファルチェのキッチン
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