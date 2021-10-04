クラロワパスを入手せずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます。



ノーマル強化の指南書 1冊



スーパーレアワイルドカード 10枚



レアワイルドカード 20枚



ノーマルワイルドカード 100枚



宝箱のカギ 2本



クラウン宝箱 25個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）



ウルトラレアワイルドカード 1枚



これらの報酬は、キングレベル7以上のプレイヤーが対象です。

アリーナ4～6のプレイヤーが受け取れる報酬は、ゲーム内でご覧いただけます！