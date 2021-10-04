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2021年10月4日
Blog – Clash Royale

シーズン28 : シビれる秋

⚡関電注意⚡今シーズンはシビれるバトルを楽しもう！

破壊したタワーからクラウンを獲得して、報酬をゲットしましょう！
クラロワパスを入手して、シーズン28の限定報酬や特典をアンロック！

クラロワパス

  • 限定タワースキン「エレクトロウィザード」やコウモリの新スタンプが登場

  • 強化の秘伝書（アップグレードに必要な枚数のカードを瞬時に追加） 1冊

  • 魔法のコイン（カードのアップグレードコストを無料化） 1枚

  • 宝箱のカギ（宝箱スロットにあるいずれかの宝箱を瞬時にアンロック） 2本

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

  • スーパーレアワイルドカード

  • レアワイルドカード

  • ノーマルワイルドカード

  • 40,000ゴールド

  • トレードチケット 4枚

  • ボーナスバンクのゴールド（最大25,000ゴールド）

クラロワパスを所有するプレイヤーは、特別チャレンジへの無限エントリー、黄金に輝くプレイヤー名、宝箱のアンロック予約を利用できます！

無料の報酬

クラロワパスを入手せずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます。

  • ノーマル強化の指南書 1冊

  • スーパーレアワイルドカード 10枚

  • レアワイルドカード 20枚

  • ノーマルワイルドカード 100枚

  • 宝箱のカギ 2本

  • クラウン宝箱 25個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

これらの報酬は、キングレベル7以上のプレイヤーが対象です。
アリーナ4～6のプレイヤーが受け取れる報酬は、ゲーム内でご覧いただけます！

ビデオはこちら！

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！