¡Este sábado 10 y domingo 11 de julio comienzan los Clasificatorios Mensuales de Julio de la CRL2021!

Los 1000 mejores jugadores de la carrera de trofeos se enfrentan para conseguir una plaza en la Final Mensual de Julio, que tendrá lugar el fin de semana que viene.

Disfruta de la competición en vivo durante todo el fin de semana en las categorías de Clash Royale de YouTube y Twitch ¡o en los siguientes canales de casters de la CRL!

Retransmisiones de casters en español:

Sábado, 10 de julio:

Domingo, 11 de julio





¡No te lo pierdas!