シーズン7 グローバル大会！
グローバル大会が変わります！
グローバル大会が1年以上前にゲームに登場して以来、プレイヤーの皆さんからは多くのご意見をお寄せいただきました。
このたび、頂いたご意見を元に、毎シーズンのグローバル大会でハイレベルなプレイヤーがより輝けるよう、そして皆様がより多くの報酬を手にできるよう、大会に改良を加えました。
¡Este sábado 10 y domingo 11 de julio comienzan los Clasificatorios Mensuales de Julio de la CRL2021!
Los 1000 mejores jugadores de la carrera de trofeos se enfrentan para conseguir una plaza en la Final Mensual de Julio, que tendrá lugar el fin de semana que viene.
Disfruta de la competición en vivo durante todo el fin de semana en las categorías de Clash Royale de YouTube y Twitch ¡o en los siguientes canales de casters de la CRL!
Retransmisiones de casters en español:
Sábado, 10 de julio:
Domingo, 11 de julio
¡No te lo pierdas!
グローバル大会のしくみ
参加するにはキングレベル8以上が必要です
バトルに勝利すれば
無料
報酬がもらえます
エメラルドを消費してボーナス報酬をアンロック！
5敗すると
敗退
となります（継続/再エントリー不可）
Le Bernard Chong Cup est de retour !
Après plusieurs mois d'attente, une des meilleures compétitions individuelles de Clash Royale est de retour ! Cette fois avec une cagnotte de 40,000$, l'arène est impatiente de voir les meilleurs joueurs du monde, avez-vous ce qu'il faut pour y participer ?
La Bernard Chong Cup 3 est divisée en 4 régions : APAC, EMEA, LATAM et N&C America. Chaque région sera composée de 24 joueurs : 18 invités et 6 joueurs issus des qualifications.
Les 24 joueurs de chaque région seront divisés en 4 groupes de 6, le top 3 de chacun des groupes se qualifiera pour la finale régionale et le top 3 de chaque finale régionale s'affrontera lors de la finale internationale.