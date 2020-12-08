その他変更点

クラン対戦2：名声



これまでリバーレースを完走することが出来なかったクランにも報酬を獲得できるチャンスが広がるよう、変更をしました。



これにより、順位が高いクランは数日で日でリバーレースを完走してしまい、残りの日数でゴールドを獲得出来なかった部分についても解消されます。



今回の調整によりクラン対戦リーグの順位が低ければリバーレースを完走するために必要な名声が少なくなり、逆に順位が高ければリバーレースを完走するために必要な名声は多くなります。

今後はブロンズリーグに所属するクランにも報酬を獲得してもらえるようになると思います💰💰💰



トロフィーバランス調整

トロフィー目標（0 - 6000）の変更







プレイヤーは今後1v1で敗北した場合より多くのトロフィーを失います。



トロフィーバランスは2018年4月に実装後、プレイヤーのレベルにあったマッチアップがされていないことが多々ありました。





一部のプレイヤーはレジェンドアリーナまで一気に駆け上がりましたが、結果キングタワーやカードのレベルが他のレジェンドアリーナのプレイヤーとは見合っていないという問題も発生しました。







それにより、レジェンドアリーナで足踏み状態になってしまうプレイヤーが増えてしまっていたのです。







トロフィーを上げるのは少し難しくなりますが、皆さんにとって負荷が低く、より楽しくレベルを上げていけるようになります。