シーズン18：ウッドマス
白雪がロワイヤル王国を白銀に染めるなか、新たなウルトラレアカードがアリーナに登場します⛄
マザーネクロマンサー
新カード
マザーネクロマンサーは、相手に呪いをかけれるエリクサーコスト4のウルトラレアカード🧙♀️🐖🐖🐖🐖
中・遠距離から攻撃を行え、敵のユニットに呪いをかけます。
呪いをかけられたユニットは、HPが無くなると呪われたホグに变化！マザーネクロマンサーの手下になります
呪われたホグは建物やタワーに向かって突撃し、ダメージを与えます
マザーネクロマンサーの攻撃は通常ダメージを与えません
一度呪われたホグを再度呪うことはできません
大群で押し寄せるユニットに呪いをかけ、カウンターを狙いましょう👊💥
今シーズンどのチャレンジからでもマザーネクロマンサーをアンロックすることが可能です✨
マザーネクロマンサーの紹介動画はこちら
クラロワパス
クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう
・70個の報酬をアンロック可能
シーズン18：ウッドマス クラロワパス報酬
クリスマスのそり
限定 ボウラースタンプ
35個のクラロワパス報酬
限定 ウッドマススタンプを含む36個のシーズン報酬
クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：
特別チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能
クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー
クランメンバーへのプレゼント
バランス調整
明日12月9日（水曜日）にバランス調整を行います。
バランス調整に関する詳細は、同日の記事をチェック！
その他変更点
クラン対戦2：名声
これまでリバーレースを完走することが出来なかったクランにも報酬を獲得できるチャンスが広がるよう、変更をしました。
これにより、順位が高いクランは数日で日でリバーレースを完走してしまい、残りの日数でゴールドを獲得出来なかった部分についても解消されます。
今回の調整によりクラン対戦リーグの順位が低ければリバーレースを完走するために必要な名声が少なくなり、逆に順位が高ければリバーレースを完走するために必要な名声は多くなります。
今後はブロンズリーグに所属するクランにも報酬を獲得してもらえるようになると思います💰💰💰
トロフィーバランス調整
トロフィー目標（0 - 6000）の変更
プレイヤーは今後1v1で敗北した場合より多くのトロフィーを失います。
トロフィーバランスは2018年4月に実装後、プレイヤーのレベルにあったマッチアップがされていないことが多々ありました。
一部のプレイヤーはレジェンドアリーナまで一気に駆け上がりましたが、結果キングタワーやカードのレベルが他のレジェンドアリーナのプレイヤーとは見合っていないという問題も発生しました。
それにより、レジェンドアリーナで足踏み状態になってしまうプレイヤーが増えてしまっていたのです。
トロフィーを上げるのは少し難しくなりますが、皆さんにとって負荷が低く、より楽しくレベルを上げていけるようになります。
新アリーナ：ウッドマス
ローリングウッドが占領したアリーナで戦ってみましょう！
スタンプ
クラロワパス
12月12日開催のメリークリスマスチャレンジで、ランバージャックスタンプをアンロック🔓
ギフト付きのボウラーをゲット🎁
マザーネクロマンサーと悲しげな表情のボウラースタンプはショップで手に入ります
ブースト
シーズン18の間は、ローリングウッドとマザーネクロマンサーをキングレベルまで強化しています！この機会にデッキに組み込んで大暴れしましょう👊💥
クリスマスウッドのタワー
ショップでは今シーズン限定の『クリスマスのそり』タワースキンと別で、『クリスマスウッドのタワー』のタワースキンをGETできます！
シーズン限定のタワースキンですので、要チェックですよ👆
リボンやクリスマスの飾りがとってもキュートなタワースキンです✨
マザーネクロマンサーのスタンプもお見逃しなく！
クラッシュ・ロワイヤル シーズン１8 : ウッドマス