2021年5月3日
Blog – Clash Royale
シーズン23 : 黄金のドラゴン温泉
破壊したタワーからクラウンを獲得して、報酬をゲットしましょう！
クラロワパスを入手して、シーズン23の限定報酬や特典をアンロック！
クラロワパス
クラロワパス報酬の内容：
限定スキン「温泉タワー」と初の迫撃砲スタンプ
強化の秘伝書（アップグレードに必要なカード枚数を瞬時に追加） 1冊
魔法のコイン（カードのアップグレードコストを無料化） 1枚
宝箱のカギ（宝箱スロットにあるいずれかの宝箱を瞬時にアンロック） 2本
ウルトラレアワイルドカード 1枚
スーパーレアワイルドカード
レアワイルドカード
ノーマルワイルドカード
40,000ゴールド
トレードチケット 4枚
ボーナスバンクのゴールド（最大10,000ゴールド）
クラロワパスを所有するプレイヤーは、スペシャルチャレンジへの無限エントリー、黄金に輝くプレイヤー名、宝箱のアンロック予約を利用できます！
無料の報酬
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
強化の指南書 1冊
スーパーレアワイルドカード 10枚
レアワイルドカード 20枚
ノーマルワイルドカード 100枚
宝箱のカギ 2本
クラウン宝箱 25個（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ウルトラレアワイルドカード 1枚
これらの報酬は、キングレベル7以上のプレイヤーが対象です。
クラロワパスを所有するプレイヤーは、無料報酬も回収することができます！
クラッシュ・ロワイヤル シーズン23 : 黄金のドラゴン温泉
もっと詳しく知りたいですか？