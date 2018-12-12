スタイリッシュに空中でポーズを決めるホグライダーが放つ一言です。

「彼氏と添い寝なう、に使っていいぜ」

「え？世界一決めたのは誰だって？」

「なぁんだぁ、ゴレ三銃士かぁ」

など、秀逸な回答をたくさんお寄せ頂きました。

どれも、いつも「ホグライダー！」と叫んでいる彼とは思えないほどにスタイリッシュな一言ですね。

今回、その中でもクラロワ公式が独断と偏見で選んだ傑作回答をご紹介します！

ホグライダーが放った、スタイリッシュな一言