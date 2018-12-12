2018年12月12日
Blog – Clash Royale
「#クラロワスタイリッシュ大喜利」傑作回答まとめ！
めでたくスターレベルとスターポイントが新たに導入された今月。アップデートを記念して、こんな大喜利のお題をTwitterで出題しました。
スタイリッシュに空中でポーズを決めるホグライダーが放つ一言です。
「彼氏と添い寝なう、に使っていいぜ」
「え？世界一決めたのは誰だって？」
「なぁんだぁ、ゴレ三銃士かぁ」
など、秀逸な回答をたくさんお寄せ頂きました。
どれも、いつも「ホグライダー！」と叫んでいる彼とは思えないほどにスタイリッシュな一言ですね。
今回、その中でもクラロワ公式が独断と偏見で選んだ傑作回答をご紹介します！
ホグライダーが放った、スタイリッシュな一言
「みうら」さんの回答
「ちずきごうのひと」さんの回答
「まえだこーすけ」さんの回答
抽選で500エメラルドをプレゼント
・・・いかがでしたでしょうか？
ホグライダーのことがさらに好きになってしまう、そんな魅力あふれる回答だったのではないでしょうか。
回答して下さった方の中から抽選で10名様に、500エメラルドをプレゼント致します。
どうぞお楽しみに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！