【クラロワラジオ】6月に行われたアプデについて開発チームが語る！
「クラロワラジオ」の中で、クラロワ開発チームのバングスとセスが6月のアップデートについて語っていたので、今回の記事ではその一部をご紹介します。
2枚の新カード、アリーナバトルの修正、クラン対戦について語っています！
セス「まず最初に、2つの新カードについてです。」
セス「1つ目はロイヤルホグ。4匹のホグを放ちます。彼らはキングのペットなんですが、誰かが外に出してしまったんですね。
バルキリーやボウラー、ボムタワーはロイヤルホグをうまく対処できます。
ゲームに新しい勝ち方を生み出してくれます。彼らに対しては、範囲攻撃を仕掛けたくなるでしょう。そしてP.E.K.K.Aのような、ホグライダーに対する典型的なカウンターはそんなに使わないでしょう。
ホグたちがタワーを目指して押しかける様子は実に愉快です。素晴らしいよ。」
バングス「では、もう1つは何ですか？」
セス「もう1つのカードは、巨大雪玉です。コスト2の呪文で、ザップやローリングウッドとは違って効果範囲が巨大です。当たると少々のダメージを負いますが、それより注目すべきは押し戻されて、さらに動きが遅くなることです。効果で言うなら、アイスウィザードとファイアボールを一緒に使ってる感じかな。
呪文の種類にもっと多様性を持たせたかったのです。カードの使用率を見てみると、1番人気はザップで全デッキの50％に使われています。
一部のデッキは、ザップやローリングウッドより巨大雪玉を好むでしょう。」
セス「アリーナバトルの修正をしてください！」
バングス「...分かったよ。まず、現状のアリーナバトルにおけるマッチメイキングが芳しくないことは分かっていました。そして今、私達は修正するための手順を踏んでいます。
まずはリーグリセットの変更です。1ヶ月の1回4000以上のトロフィーを持つ全員を同じ地点に戻していましたが、これだとトロフィー4800のプレイヤーが4000のプレイヤーと対戦する可能性があったりします。」
バングス「これはあまりフェアな対戦ではなく、どちらにとっても面白くありません。なので、全てのトロフィーではなく、半数を失うようにしました。」
セス「これでプレイヤーベースが分けられることを期待しています。現状では300のトロフィー範囲にあまりにも多くのプレイヤーが入っています。」
バングス「この変更で、リーグリセット後の対戦が同レベルのプレイヤーで行われるようになります。」
セス「さらに喜ばしいことに、5200を超える全ての人にウルトラレアを保証します。つまりゴールと、頑張るだけの価値が提供されるわけですね。」
バングス「他の変更はなんだっけ？」
セス「アリーナ1から使えるカードが新しくなっています。新規プレイヤーに有効であると思うカードを低レベルのアリーナに加えています。新規プレイヤーに向かないものは高レベルのアリーナに移しました。
結果的に、新規プレイヤーが序盤から優れた支援と呪文を備えたデッキを構築可能となっているはずです。今後も変更を重ねていきます。」
セス「クラン対戦には満足していますが改善点はあります。今回と今後のアップデートで実行します。」
バングス「そうだね。」
セス「さらに快適性の向上も行いました。例えば...」
セス「寄付がクラン対戦のタブを塞がなくなった！」
バングス「戦闘日に他のクランの情報が見れたり！」
セス「敵クランの戦闘を観戦可能になったり！」
バングス「クラン対戦デッキを個人コレクションへのコピー可能に！」
セス「戦闘日の戦闘がある時にソーシャルタブをハイライトしたり！」
バングス「戦闘日にポップアップで通知してくれたり！」
セス「そしてクランコレクションの改善！1つの攻撃呪文だけになったりもしません！」
バングス「他の秘密もありますよ！Ah！」
セス「...スタンプについては話したっけ？」
バングス「........」
ということで、以上が6月に行われたアップデートについてでした！
2人の様子をご覧になりたい方は、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。
それでは、アリーナでお会いしましょう！