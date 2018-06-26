セス「1つ目はロイヤルホグ。4匹のホグを放ちます。彼らはキングのペットなんですが、誰かが外に出してしまったんですね。

バルキリーやボウラー、ボムタワーはロイヤルホグをうまく対処できます。

ゲームに新しい勝ち方を生み出してくれます。彼らに対しては、範囲攻撃を仕掛けたくなるでしょう。そしてP.E.K.K.Aのような、ホグライダーに対する典型的なカウンターはそんなに使わないでしょう。

ホグたちがタワーを目指して押しかける様子は実に愉快です。素晴らしいよ。」



バングス「では、もう1つは何ですか？」



