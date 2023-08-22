自己紹介をお願いします！

こんにちは！僕はブラジル在住で名前はルーカスといいます。年齢は23歳です。

スタンプ作りをサポートしてくれたみんなにお礼を言わせてください。僕のスタンプを気に入ってもらえて、とてもうれしいです。

デザインの経歴を教えてください。

僕はデザインを何年も独学で勉強していいます。複数のSNSに作品を投稿しているんです。

主にXで活動していて、ファンアートや色んな絵を投稿しています。

今回のスタンプの着想を教えてください。

ラフなスケッチを何枚も描いた後に、スタンプの着想が湧いてきました。他のスタンプよりも目立つうえに個性的で、ゲーム中の様々な場面で役に立つスタンプにしようと考えたんです。

クラロワでお気に入りのカードはありますか？

クラロワ歴は長いんですが、お気に入りはネクロマンサーのカードですね！

闇の力で他のユニットを召喚するカードがずっと大好きなんです。

次回のMAKEキャンペーンに期待することはありますか？

バトルバナーや新しいユニットを提出するアーティストが現れてくれれば、盛り上がることでしょう。

僕のスタンプに投票してくれた皆さん、そして素晴らしい機会を与えてくれたSupercell Makeチームに、あらためて感謝したいと思います。

僕はLordFinkという名前で活動しています。アリーナでお会いしましょう！