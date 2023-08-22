Supercell Make優勝者インタビュー！
Supercell Makeで優勝したコミュニティアーティスト作のオリジナルスタンプがゲームに追加されます！
コミュニティが投票で選んだのはLordFink作の「激おこミュート」のスタンプでした！
自己紹介をお願いします！
こんにちは！僕はブラジル在住で名前はルーカスといいます。年齢は23歳です。
スタンプ作りをサポートしてくれたみんなにお礼を言わせてください。僕のスタンプを気に入ってもらえて、とてもうれしいです。
デザインの経歴を教えてください。
僕はデザインを何年も独学で勉強していいます。複数のSNSに作品を投稿しているんです。
主にXで活動していて、ファンアートや色んな絵を投稿しています。
今回のスタンプの着想を教えてください。
ラフなスケッチを何枚も描いた後に、スタンプの着想が湧いてきました。他のスタンプよりも目立つうえに個性的で、ゲーム中の様々な場面で役に立つスタンプにしようと考えたんです。
クラロワでお気に入りのカードはありますか？
クラロワ歴は長いんですが、お気に入りはネクロマンサーのカードですね！
闇の力で他のユニットを召喚するカードがずっと大好きなんです。
次回のMAKEキャンペーンに期待することはありますか？
バトルバナーや新しいユニットを提出するアーティストが現れてくれれば、盛り上がることでしょう。
僕のスタンプに投票してくれた皆さん、そして素晴らしい機会を与えてくれたSupercell Makeチームに、あらためて感謝したいと思います。
僕はLordFinkという名前で活動しています。アリーナでお会いしましょう！
Supercell MAKEキャンペーンにご参加いただいた皆さま、そしてインタビューに答えてくれたLordFinkに対し、クラッシュ・ロワイヤルチームより深く感謝申し上げます！
LordFinkのスタンプはゲームで使用可能です！