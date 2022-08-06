2022年8月6日
Blog – Clash Royale
20勝チャレンジが復活！
さあ、準備はいいですか？
クラッシュ・ロワイヤル世界一決定戦の第1ステージとして、あの最難関チャレンジが帰ってきます！
皆さんは、3敗することなく20勝を達成できるでしょうか？
今回の20勝チャレンジをクリアすると、ゲーム内の大会ハブからクラロワリーグの次のステージとなるランク戦に参加登録できるようになります！
ランク戦ステージでは、マッチの勝敗に基づいて順位が変動します。プレイヤーは、24時間ごとに10回までマッチをプレイすることができ、ランク戦の期間が終了した時点で、上位128人のプレイヤーがステージ3に進出します。
クラロワリーグと各ステージに関する詳細は、こちらからご確認ください！
開催時期
チャレンジは、8月6日（土）から5日間にわたって開催されます。
開始
：8月6日 午後5時（日本時間）
終了
：8月11日 午後5時（日本時間）
プレイ方法
イベントタブから参加しましょう！
すべてプレイヤーが
無料で3回
エントリーできます。
3敗
すると敗退となります。
10エメラルド
を支払えば再エントリーが可能です。
クラロワパス
があれば、
何回でも無料で
エントリーできます。
再エントリーをするたびに、チャレンジの進捗は最初の状態（0勝0敗）に
リセットされます
。
スーパーレア宝箱1個
、
ウルトラレアキング宝箱1個
、そして最大
215,000ゴールド
を獲得できるチャンスです！
限定バッジをゲット！
17勝以上を達成すると、クラロワリーグ20勝チャレンジ2022のバッジがアンロックされ、ご自身のバトルバナーとプロフィールに、その輝かしい実力の証を掲げることができます。
チャレンジでの健闘を祈ります！それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム