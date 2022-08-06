今回の20勝チャレンジをクリアすると、ゲーム内の大会ハブからクラロワリーグの次のステージとなるランク戦に参加登録できるようになります！

ランク戦ステージでは、マッチの勝敗に基づいて順位が変動します。プレイヤーは、24時間ごとに10回までマッチをプレイすることができ、ランク戦の期間が終了した時点で、上位128人のプレイヤーがステージ3に進出します。

クラロワリーグと各ステージに関する詳細は、こちらからご確認ください！