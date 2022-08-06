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2022年8月6日
Blog – Clash Royale

20勝チャレンジが復活！

さあ、準備はいいですか？

クラッシュ・ロワイヤル世界一決定戦の第1ステージとして、あの最難関チャレンジが帰ってきます！

皆さんは、3敗することなく20勝を達成できるでしょうか？

今回の20勝チャレンジをクリアすると、ゲーム内の大会ハブからクラロワリーグの次のステージとなるランク戦に参加登録できるようになります！

ランク戦ステージでは、マッチの勝敗に基づいて順位が変動します。プレイヤーは、24時間ごとに10回までマッチをプレイすることができ、ランク戦の期間が終了した時点で、上位128人のプレイヤーがステージ3に進出します。

クラロワリーグと各ステージに関する詳細は、こちらからご確認ください！

開催時期

チャレンジは、8月6日（土）から5日間にわたって開催されます。

  • 開始

    ：8月6日 午後5時（日本時間）

  • 終了

    ：8月11日 午後5時（日本時間）

プレイ方法

イベントタブから参加しましょう！

  • すべてプレイヤーが

    無料で3回

    エントリーできます。

  • 3敗

    すると敗退となります。

  • 10エメラルド

    を支払えば再エントリーが可能です。

  • クラロワパス

    があれば、

    何回でも無料で

    エントリーできます。

  • 再エントリーをするたびに、チャレンジの進捗は最初の状態（0勝0敗）に

    リセットされます


  • スーパーレア宝箱1個

    ウルトラレアキング宝箱1個

    、そして最大

    215,000ゴールド

    を獲得できるチャンスです！

限定バッジをゲット！

17勝以上を達成すると、クラロワリーグ20勝チャレンジ2022のバッジがアンロックされ、ご自身のバトルバナーとプロフィールに、その輝かしい実力の証を掲げることができます。

チャレンジでの健闘を祈ります！それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム