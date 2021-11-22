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2021年11月22日
Blog – Clash Royale

20勝チャレンジが始まります！

脅威のチャレンジが再登場！

クラロワリーグ世界一決定戦の開催を記念して、皆さんに愛されるあの超難関チャレンジが帰ってきます！

3敗することなく20勝を達成することができるでしょうか？

開催時期

チャレンジは、木曜日から5日間にわたって開催されます。

  • 開始

    ：11月25日 午後6時（日本時間）

  • 終了

    ：11月30日 午後6時（日本時間）

プレイ方法

イベントタブから参加しましょう！

  • すべてプレイヤーが

    無料で3回

    エントリーできます。

  • 3敗

    すると敗退となります。

  • 10エメラルド

    を支払えば再エントリーが可能です。

  • クラロワパス

    があれば、

    何回でも無料で

    エントリーできます。

  • 再エントリーをするたびに、チャレンジの進捗は最初の状態（0勝0敗）に

    リセットされます


  • スーパーレア宝箱1個

    ウルトラレアキング宝箱1個

    、そして最大

    215000ゴールド

    の獲得チャンスがあります！

限定バッジをゲット！

17勝以上を達成すると、CRL 20勝チャレンジ 2021のバッジがアンロックされ、ご自身のプロフィールにその輝かしい実力の証が表示されます。

今回も20勝チャレンジをお楽しみください！12月3日～5日に開催されるクラロワリーグ世界一決定戦もお見逃しなく！

チャレンジでの健闘を祈ります！それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム