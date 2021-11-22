2021年11月22日
Blog – Clash Royale
20勝チャレンジが始まります！
脅威のチャレンジが再登場！
クラロワリーグ世界一決定戦の開催を記念して、皆さんに愛されるあの超難関チャレンジが帰ってきます！
3敗することなく20勝を達成することができるでしょうか？
開催時期
チャレンジは、木曜日から5日間にわたって開催されます。
開始
：11月25日 午後6時（日本時間）
終了
：11月30日 午後6時（日本時間）
プレイ方法
イベントタブから参加しましょう！
すべてプレイヤーが
無料で3回
エントリーできます。
3敗
すると敗退となります。
10エメラルド
を支払えば再エントリーが可能です。
クラロワパス
があれば、
何回でも無料で
エントリーできます。
再エントリーをするたびに、チャレンジの進捗は最初の状態（0勝0敗）に
リセットされます
。
スーパーレア宝箱1個
、
ウルトラレアキング宝箱1個
、そして最大
215000ゴールド
の獲得チャンスがあります！
限定バッジをゲット！
17勝以上を達成すると、CRL 20勝チャレンジ 2021のバッジがアンロックされ、ご自身のプロフィールにその輝かしい実力の証が表示されます。
今回も20勝チャレンジをお楽しみください！12月3日～5日に開催されるクラロワリーグ世界一決定戦もお見逃しなく！
チャレンジでの健闘を祈ります！それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム