まずは、アリーナ1で利用可能なカードを使ってデッキを作りましょう。3勝するたびに次のアリーナがアンロックされていきます。

最初の3つのアリーナはカジュアルモードです！そのため、敗北はカウントされません。

アリーナ4からは通常のチャレンジと同様に、最初の挑戦は無料ですが、3回負けると失格となります。ただし、10エメラルドを支払うか、クラロワパスを持っていれば、リトライが可能です。