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2022年1月7日
Blog – Clash Royale

アリーナチャレンジが復活！

デッキ構築スキルを存分に発揮しましょう！

チャレンジについて

アリーナチャレンジでは、特定のアリーナ以下でアンロックされるカードを用いてデッキを組む必要があります。進め方はトロフィー目標とほぼ同じです！

チャレンジの仕組み

まずは、アリーナ1で利用可能なカードを使ってデッキを作りましょう。3勝するたびに次のアリーナがアンロックされていきます。

最初の3つのアリーナはカジュアルモードです！そのため、敗北はカウントされません。

アリーナ4からは通常のチャレンジと同様に、最初の挑戦は無料ですが、3回負けると失格となります。ただし、10エメラルドを支払うか、クラロワパスを持っていれば、リトライが可能です。

チャレンジの報酬

  • 50,000ゴールド

  • 30エメラルド

  • ノーマルワイルドカード 200枚

  • レアワイルドカード 90枚

  • スーパーレアワイルドカード 20枚

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

  • 宝箱のカギ 3本

  • トレードチケット 6枚

  • 金の宝箱 3個

  • ライトニング宝箱 4個

  • 巨大宝箱 1個

  • 魔法の宝箱 1個

  • ロイヤルワイルド宝箱 1個

  • ロケットフライトのスタンプ！

チャレンジは1月8日～29日8.00UTC（日本時間の18:00) にかけて開催されます。

普段プレイしている方にとっては長丁場に感じると思いますが、全アリーナを制覇するには45勝が必要なため、すべての皆さんがクリアするチャンスを得られるよう、通常よりも長い期間を設けています。

チャレンジでの健闘を祈ります！それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム