2022年1月7日
Blog – Clash Royale
アリーナチャレンジが復活！
デッキ構築スキルを存分に発揮しましょう！
チャレンジについて
アリーナチャレンジでは、特定のアリーナ以下でアンロックされるカードを用いてデッキを組む必要があります。進め方はトロフィー目標とほぼ同じです！
チャレンジの仕組み
まずは、アリーナ1で利用可能なカードを使ってデッキを作りましょう。3勝するたびに次のアリーナがアンロックされていきます。
最初の3つのアリーナはカジュアルモードです！そのため、敗北はカウントされません。
アリーナ4からは通常のチャレンジと同様に、最初の挑戦は無料ですが、3回負けると失格となります。ただし、10エメラルドを支払うか、クラロワパスを持っていれば、リトライが可能です。
チャレンジの報酬
50,000ゴールド
30エメラルド
ノーマルワイルドカード 200枚
レアワイルドカード 90枚
スーパーレアワイルドカード 20枚
ウルトラレアワイルドカード 1枚
宝箱のカギ 3本
トレードチケット 6枚
金の宝箱 3個
ライトニング宝箱 4個
巨大宝箱 1個
魔法の宝箱 1個
ロイヤルワイルド宝箱 1個
ロケットフライトのスタンプ！
チャレンジは1月8日～29日8.00UTC（日本時間の18:00) にかけて開催されます。
普段プレイしている方にとっては長丁場に感じると思いますが、全アリーナを制覇するには45勝が必要なため、すべての皆さんがクリアするチャンスを得られるよう、通常よりも長い期間を設けています。
チャレンジでの健闘を祈ります！それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム