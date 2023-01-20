みなさんのSupercell IDに、近々新たなアカウント保護機能が導入される予定です。この機能を有効にすることで、悪意のある第三者によるアカウント復旧や「フィッシング」の試みからアカウントを保護できるようになります。具体的には、アカウントの復旧を希望する本人のみが受信できるコードをプレイヤーの携帯電話に送信する、またはリカバリーコードを使用して復旧を行う仕組みです。

アカウント保護の有効化

アカウント保護機能をご利用いただくにあたって、次の項目をご確認ください：



SMSメッセージを送受信できる電話番号がある



お使いの携帯電話にアクセスできなくなった、または端末を紛失した場合に備え、バックアップ用のリカバリーコードを安全に保存できる保管場所がある



アカウント保護機能には、ゲーム内の「設定」画面で「Supercell ID」をタップしてアクセスします。画面上の説明に従って、アカウント保護機能を有効にしてください。なお、アカウント保護機能を一度有効にすると、無効に設定し直すことはできません。



バックアップ用のリカバリーコード

Supercell IDに登録した電話番号にアクセスできなくなった場合の対処法についてもご説明します。故障や紛失、新たな端末の購入などによって、お手持ちの携帯端末へのアクセスを失うことがあると思います。このような場合も、アカウント保護機能が有効になっていれば、バックアップ用のリカバリーコードを生成することが可能です。



リカバリーコードとは、ご利用中の電話番号にアクセスできなくなったり、SMS認証コードが取得できない場合に備えて用意された、バックアップ用のコードです。万が一の際に、お使いください。こちらのコードは、安全な場所での保管を推奨しております。



バックアップ用のリカバリーコードは1個につき1回のみしかご利用いただけませんが、新規のコードはいつでも生成できます。

