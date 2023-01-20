Supercell IDのセキュリティがパワーアップします！
この度、Supercell IDに新たな機能が搭載されることになりました。各機能のご利用でSupercell IDのアカウント管理が容易になるほか、より強力なセキュリティでこれまで以上に安心してゲームをプレイしていただけるようになります。
Supercell IDのメールアドレス変更について
新たに搭載される機能の1つとして、ゲーム内のSupercell ID設定タブからメールアドレスが更新できるようになります。Supercell IDのメールアドレスを更新する時は、現在登録中のメールアドレスに送信される確認コードをご入力ください。
新機能の最大のメリットは、ご登録のメールアドレスの更新がSupercell IDに接続されたすべてのゲームで反映される点です。
新たなアカウント保護機能
みなさんのSupercell IDに、近々新たなアカウント保護機能が導入される予定です。この機能を有効にすることで、悪意のある第三者によるアカウント復旧や「フィッシング」の試みからアカウントを保護できるようになります。具体的には、アカウントの復旧を希望する本人のみが受信できるコードをプレイヤーの携帯電話に送信する、またはリカバリーコードを使用して復旧を行う仕組みです。
アカウント保護の有効化
アカウント保護機能をご利用いただくにあたって、次の項目をご確認ください：
SMSメッセージを送受信できる電話番号がある
お使いの携帯電話にアクセスできなくなった、または端末を紛失した場合に備え、バックアップ用のリカバリーコードを安全に保存できる保管場所がある
アカウント保護機能には、ゲーム内の「設定」画面で「Supercell ID」をタップしてアクセスします。画面上の説明に従って、アカウント保護機能を有効にしてください。なお、アカウント保護機能を一度有効にすると、無効に設定し直すことはできません。
バックアップ用のリカバリーコード
Supercell IDに登録した電話番号にアクセスできなくなった場合の対処法についてもご説明します。故障や紛失、新たな端末の購入などによって、お手持ちの携帯端末へのアクセスを失うことがあると思います。このような場合も、アカウント保護機能が有効になっていれば、バックアップ用のリカバリーコードを生成することが可能です。
リカバリーコードとは、ご利用中の電話番号にアクセスできなくなったり、SMS認証コードが取得できない場合に備えて用意された、バックアップ用のコードです。万が一の際に、お使いください。こちらのコードは、安全な場所での保管を推奨しております。
バックアップ用のリカバリーコードは1個につき1回のみしかご利用いただけませんが、新規のコードはいつでも生成できます。
注意：Supercell IDに登録した電話番号やメールアドレスにアクセスできなくなり、バックアップ用のリカバリーコードも紛失した場合は、アカウントの復旧が不可能になります。
また、アカウントおよびアカウント情報を他者と共有したプレイヤーにつきましては、アカウントの保護機能をめぐり他者とトラブルに発展した場合でも、弊社サポートの方でお力添えすることはできません。
アカウント保護機能は、一部の国・地域から段階的に導入していく予定です。また今後は、プレイヤーのみなさんによるSupercell IDの新セキュリティ機能のご利用状況を確認したうえで、より多くの国・地域で展開していくことを目標としております。
アカウントの保護機能についての詳細は、ぜひこちらもご覧ください：