アップデートプレビュー：クラロワパスの改良
先日、次回アップデート2種類のロードマップを公開しましたが、本日は今月下旬のアップデートで登場する新機能の1つの詳細をお伝えします。
クラロワパス
2019年の登場以降（そんなに前になるんですね！）、クラロワパスに大きな変更は行われていませんでした。そこで次回アップデートで、待ちに待った改良を行います。
報酬グレードが、それぞれ独自の報酬が用意された3種類のクラロワパスに分けられることになります！
各グレードはそれぞれ「無料」「プレミアム」「メガプレミアム」に分けられます（名前は暫定的なものであり、変更が行われる場合があります）。
今回の改良の目的は、無料グレードに新要素のシーズンチケットを追加することで、クラロワパスの購入価値を高め、プレイヤーが狙った報酬を入手できるようにすることです。
獲得クラウンの増加
クラロワパスでの報酬のアンロックには主にクラウンが必要となることに変わりはありませんが、今後は1回のバトルにつきクラウンを最大「6個」獲得できるようになります！
破壊を免れたクラウンタワー1つにつき、クラウンを1個獲得できるようになります！
また、破壊したクラウンタワー1つにつき、クラウンを1個獲得します。
対戦相手を圧倒してクラウンを稼ぎましょう！
報酬グレードの追加
クラロワパスを延長し、報酬グレードの数を大きく増加させます。これはボーナスバンクに代わる変更点であり、延長されたクラロワパスで、より多くの報酬をアンロックできるようになります。
多種多様な報酬
今後クラロワパスでは、新しいバトルバナーから、おなじみの魔法アイテムやプレミアムカスタマイズアイテムに至るまで、さまざまな報酬をアンロックできるようになります！
クラロワパスの最大の改良点は、新しい「シーズンチケット」の導入です。シーズンチケットを使用すれば、新要素の「シーズンショップ」で好きなアイテムを購入できます。今後は、宝箱から狙ったアイテムが出るのを待つ必要がなくなるということです。
こちらについては、次のアップデートプレビューで詳細をご説明します！
上記の機能は開発中のものであり、最終的に変更が行われる場合があります。