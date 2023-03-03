2019年の登場以降（そんなに前になるんですね！）、クラロワパスに大きな変更は行われていませんでした。そこで次回アップデートで、待ちに待った改良を行います。



報酬グレードが、それぞれ独自の報酬が用意された3種類のクラロワパスに分けられることになります！



各グレードはそれぞれ「無料」「プレミアム」「メガプレミアム」に分けられます（名前は暫定的なものであり、変更が行われる場合があります）。



今回の改良の目的は、無料グレードに新要素のシーズンチケットを追加することで、クラロワパスの購入価値を高め、プレイヤーが狙った報酬を入手できるようにすることです。