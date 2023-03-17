アップデートプレビュー：シーズンチケットなどが登場！
最新のアップデートが今月末、実装されます！以下にその内容の一部をご紹介しましょう。
イベントタブ（特別チャレンジをプレイするタブ）が刷新！皆さん待望の機能が実装されます。
シーズンチケット＆シーズンショップ
イベント（イベントタブのあらゆるゲームモード）に関する最大の変更点は、報酬が事前に決められたものではなくなるということです。
チャレンジに関しては多数のご意見をいただいており、金の宝箱あるいはいらないカードのためにプレイするのは、8勝する労力を考えると割に合わない、というお声が上がっておりました。
そこで、獲得する報酬を自分で選択できるよう、「シーズンチケット」を導入します。
シーズンチケットはイベントをプレイするたびに手に入ります。集めたシーズンチケットは、シーズンショップで使いましょう。
シーズンショップではシーズンチケットと引き換えに、ゴールド、魔法アイテム（指南書等を含む）、ワイルドカード、バトルバナー、スタンプなどを入手できます。
シーズンチケットの獲得方法
イベントをプレイする
クラロワパスを進める（無料グレードも含む）
簡単ですね！
敗者に優しいアップデート！
勝った時はもちろん、負けた時こそ皆さんを労ってあげたい。シーズンチケットを導入した背景には、そんな想いがありました。
イベントのバトル終了時に、以下の成績に応じてシーズンチケットが付与されます。
破壊したクラウンタワー
生存したクラウンタワー
消費したエリクサー
シーズンチケットは、イベントから1日あたり1000枚まで獲得できます。さらに、シーズンブーストを活用すれば、この上限を7000枚まで上げることが可能です！
なお、1日の獲得上限に達した場合でも、イベント自体はプレイできます。
イベント2.0＆パーティーモード
イベントタブで、以下のゲームモードを選択できるようになります。
特別チャレンジ
1対1
協力バトル
特別チャレンジに好きなだけ挑戦
今後は、特別チャレンジを何回でもプレイできるようになります。
特別チャレンジに関するご提案の中で、最も多かったものを採用させていただいた形になります。3敗した方もクリアした方も、引き続きチャレンジをプレイして、その時その時のユニークなゲームモードをお楽しみいただけます。
さらに言えば、プレイを継続するのにエメラルドを支払う必要がなくなる、ということでもあります。つまり、デメリットなしにシーズンチケットを集め、報酬を獲得できるというわけです（もちろん、初っ端から橋前10コス攻めをするような輩と組んだときは、補償しきれませんが…）。
パーティーモード2：パーティー三昧
パーティーモードが転勤から帰ってきました！3本線が目印のメイン画面右上の孤島から、念願の帰還を果たしたようです。
パーティーモードはイベントタブに組み込まれ、1対1や2対2のさまざまなゲームモードが定期的にローテーションされます。
平等なプレイ環境でバトル
イベントでは、カードレベルとタワーパワーの上限が11になります。公平ですね！
月末のアップデートをお楽しみに！皆さんに気に入っていただけることを願っています！
上記のコンテンツは開発中のものであり、最終的に変更される可能性もあります。