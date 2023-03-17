イベント（イベントタブのあらゆるゲームモード）に関する最大の変更点は、報酬が事前に決められたものではなくなるということです。



チャレンジに関しては多数のご意見をいただいており、金の宝箱あるいはいらないカードのためにプレイするのは、8勝する労力を考えると割に合わない、というお声が上がっておりました。



そこで、獲得する報酬を自分で選択できるよう、「シーズンチケット」を導入します。

シーズンチケットはイベントをプレイするたびに手に入ります。集めたシーズンチケットは、シーズンショップで使いましょう。



シーズンショップではシーズンチケットと引き換えに、ゴールド、魔法アイテム（指南書等を含む）、ワイルドカード、バトルバナー、スタンプなどを入手できます。

