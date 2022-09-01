クラッシュフェスは、クラッシュ・ロワイヤルとクラッシュ・オブ・クランゲームの両方でユニークなゲーム内イベントとゲーム外イベントを特徴とする、1ヶ月間のクラッシュのお祝いです！

今年最大のクラッシュイベントをたくさんの素晴らしい報酬とともにお祝いしましょう！ゲーム内のそれぞれ異なるテーマに合わせた7つのチャレンジでスキルを試し、ソーシャルメディアページでは、ドキュメンタリー、舞台裏、今週の紹介、クリエイターイベント、Q&Aなどの独占コンテンツをお楽しみください！

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クラッシュフェスは、9月23日から25日まで、フィンランドのヘルシンキで開催される世界一決定戦に関連するすべてのイベントも含まれます！

それらに関する情報は随時お知らせしますが、まずは、ゲーム内の7つのチャレンジに注目してみましょう！

