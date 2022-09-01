クラッシュフェスへようこそ！
クラッシュフェスは、クラッシュ・ロワイヤルとクラッシュ・オブ・クランゲームの両方でユニークなゲーム内イベントとゲーム外イベントを特徴とする、1ヶ月間のクラッシュのお祝いです！
今年最大のクラッシュイベントをたくさんの素晴らしい報酬とともにお祝いしましょう！ゲーム内のそれぞれ異なるテーマに合わせた7つのチャレンジでスキルを試し、ソーシャルメディアページでは、ドキュメンタリー、舞台裏、今週の紹介、クリエイターイベント、Q&Aなどの独占コンテンツをお楽しみください！
あなたはeスポーツが好きですか？
クラッシュフェスは、9月23日から25日まで、フィンランドのヘルシンキで開催される世界一決定戦に関連するすべてのイベントも含まれます！
それらに関する情報は随時お知らせしますが、まずは、ゲーム内の7つのチャレンジに注目してみましょう！
7つのクラッシュフェスチャレンジ
9月から10月上旬にかけて、計7つのユニークなチャレンジが開催されます。それぞれで特別な報酬が用意されており、チャレンジを試みたすべての人に獲得のチャンスがあります！
ぜひ、一度だけでも挑戦してみてください！
9月1日(木)：
#1 チャレンジ：トリプルエリクサーチャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“パーティエリクサーゴーレム”スタンプを配布
抽選報酬：当選者へ、ヘルシンキで開催される世界一決定戦への航空券、ホテル宿泊券（友人一人同行可能）
9月5日(月)：
#2 チャレンジ：レトロチャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“ゴブリンカーニバル”スタンプを配布
抽選報酬：クラロワチームのサイン入り、限定ゴールドP.E.K.K.AとiPadをプレゼント
9月12日(月)：
#3 チャレンジ：デュエルチャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“自己ヒール”スタンプを配布
9月16日(金)：
#4 チャレンジ：協力バトルチャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“スーパーハイタッチ”スタンプを配布
抽選報酬：当選者と当選者クランの仲間に、クラッシュ・ロワイヤルのグッズボックスをプレゼント
9月19日(月)：
#5 チャレンジ：禁止＆選択チャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“お見通し”スタンプを配布
9月23日(金)：
#6 チャレンジ：サドンデスチャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“見ているぞ”スタンプを配布
抽選報酬：当選者10名にクラッシュ・ロワイヤルのeスポーツグッズをプレゼント
9月26日(月)～10月2日(日)
#7 チャレンジ：スピードアップチャレンジ
スタンプ：チャレンジ達成時、“ハイボルテージ”スタンプを配布
※#1 チャレンジの抽選報酬の当選者は、9月23日～25日に世界一決定戦への開催されるフィンランドのヘルシンキへ渡航が可能でなければなりません。
当選者には、ゲーム内のメッセージ（ホーム画面左上に封筒アイコン）が届きますが、24時間以内に返信して当選を確定する必要があります。
当選者からの返信がなかったり、渡航制限やその他の理由で獲得できない場合は、当選者が見つかるまで抽選が行われます。
さあ、栄光と報酬のために、クラッシュするときがやってきました！
今すぐゲームを始めましょう！