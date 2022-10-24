2022年10月24日
Blog – Clash Royale
トロフィーに関する変更点
伝説の道の導入により、リーグはトロフィー目標から独立します。そこで今回は、「アップデート実装後、トロフィーやシーズン記録はどうなるの？」という、皆さまの疑問にお答えいたします。
アップデート実装後
10月26日のアップデート実装時、現在のリーグに所属している全プレイヤーを対象に、今回で最後となるトロフィーリセットが行われます。
これは通常のシーズンリセットのように行われ、5000トロフィー以上から報酬を集めることができます。
しかし、今回は最終トロフィー数ではなく、最多トロフィー数をもとにリセットされ、リセット後のトロフィー数は6600トロフィーに制限されます。
なお、バッジと達成項目はアップデートされません。つまり、リセット時にリーグ1位だった場合でも、バッジと達成項目が更新されることはありません。
最多トロフィー数と、シーズン最高ランク（所持している場合）は、プレイヤープロフィールに追加される「往年の輝き」に表示されます。
伝説の道は、アップデート後にすぐプレイでき、1シーズン分の報酬がすべて獲得可能になりますが、通常より短いシーズンとなります（12日間）。
シーズンリセット後
現行のシーズンは11月7日に終了し、それ以降はトロフィーがリセットされることなくトロフィー目標でバトルを続けることが可能です！
伝説の道では、全プレイヤーが修羅の道I（リーグI）からのスタートとなり、前シーズン終了時の順位に応じて、上位のプレイヤーにバッジがアップグレードされます。
伝説の道および勝利ボーナスに関する詳細は、こちらのアップデート記事からご確認ください！