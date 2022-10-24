伝説の道の導入により、リーグはトロフィー目標から独立します。そこで今回は、「アップデート実装後、トロフィーやシーズン記録はどうなるの？」という、皆さまの疑問にお答えいたします。



アップデート実装後



10月26日のアップデート実装時、現在のリーグに所属している全プレイヤーを対象に、今回で最後となるトロフィーリセットが行われます。

これは通常のシーズンリセットのように行われ、5000トロフィー以上から報酬を集めることができます。

しかし、今回は最終トロフィー数ではなく、最多トロフィー数をもとにリセットされ、リセット後のトロフィー数は6600トロフィーに制限されます。

なお、バッジと達成項目はアップデートされません。つまり、リセット時にリーグ1位だった場合でも、バッジと達成項目が更新されることはありません。

最多トロフィー数と、シーズン最高ランク（所持している場合）は、プレイヤープロフィールに追加される「往年の輝き」に表示されます。

伝説の道は、アップデート後にすぐプレイでき、1シーズン分の報酬がすべて獲得可能になりますが、通常より短いシーズンとなります（12日間）。

