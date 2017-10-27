Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2017年10月27日
Blog – Clash Royale

【YouTuberコラボ企画】動画を見てトートバッグを手にいれよう！

今日はクラロワ公式から素敵なお知らせです。

10月のクラロワ大型アップデートを記念して、大人気YouTuberとのコラボ企画を実施します！

Link to image

今回コラボするのは、Hikakinさんはじめしゃちょーさん水溜りボンドさんおるたなChannelさんカリスマブラザーズさんアバンティーズさん

それぞれのチャンネルで、10月27日と11月3日に動画が公開されます。

10月27日動画公開

• はじめしゃちょー
https://www.youtube.com/user/0214mex

• 水溜りボンド
https://www.youtube.com/watch?v=ZW6S7tFwKbA

• おるたなチャンネル
https://www.youtube.com/user/torokeroTV

• アバンティーズ
https://www.youtube.com/user/avntisdouga

11月3日動画公開

• Hikakin
https://www.youtube.com/user/HikakinGames

• カリスマブラザーズ
https://www.youtube.com/channel/UCosy7jwSdXUbLbJBY...

クラロワ×YouTuberのオリジナルグッズをプレゼント！

今回のコラボでは、クラロワとYouTuberのコラボトートバックを抽選でプレゼントします。

それぞれの100名様、合計で600名様に当たるチャンスがあります！

Link to image
Hikakinさんバージョン（表）

Link to imageHikakinさんバージョン（裏）


【応募方法】

下記のリンクより、必要事項をご記入の上ご応募ください。

https://kwml.jp/clashroyal_campaign/

YouTuberたちの動画をチェックしながら、ぜひ応募してみてくださいね。


それではアリーナでお会いしましょう！