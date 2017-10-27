【YouTuberコラボ企画】動画を見てトートバッグを手にいれよう！
今日はクラロワ公式から素敵なお知らせです。
10月のクラロワ大型アップデートを記念して、大人気YouTuberとのコラボ企画を実施します！
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今回コラボするのは、Hikakinさん、 はじめしゃちょーさん、水溜りボンドさん、おるたなChannelさん、カリスマブラザーズさん、アバンティーズさん。
それぞれのチャンネルで、10月27日と11月3日に動画が公開されます。
10月27日動画公開
• はじめしゃちょー
https://www.youtube.com/user/0214mex
• 水溜りボンド
https://www.youtube.com/watch?v=ZW6S7tFwKbA
• おるたなチャンネル
https://www.youtube.com/user/torokeroTV
• アバンティーズ
https://www.youtube.com/user/avntisdouga
11月3日動画公開
• Hikakin
https://www.youtube.com/user/HikakinGames
• カリスマブラザーズ
https://www.youtube.com/channel/UCosy7jwSdXUbLbJBY...
クラロワ×YouTuberのオリジナルグッズをプレゼント！
今回のコラボでは、クラロワとYouTuberのコラボトートバックを抽選でプレゼントします。
それぞれの100名様、合計で600名様に当たるチャンスがあります！
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Hikakinさんバージョン（表）
Link to imageHikakinさんバージョン（裏）
【応募方法】
下記のリンクより、必要事項をご記入の上ご応募ください。
https://kwml.jp/clashroyal_campaign/
YouTuberたちの動画をチェックしながら、ぜひ応募してみてくださいね。
それではアリーナでお会いしましょう！