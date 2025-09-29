宝箱情報！
クラッシュ・ロワイヤルの宝箱情報ページへようこそ！ここでは、ラッキー宝箱とロイヤル宝箱に関する詳細をまとめています。
注意：宝箱に含まれるのは、アンロック済みのカードと現在のアリーナ以下で入手可能なカードのみです。
それでは、詳しく解説していきます！
ラッキー宝箱
ラッキー宝箱は、入手できるアイテムとスピン数によって分類されます。
シーズンラッキー宝箱：シーズンのテーマに合わせて内容が変わります！最新の報酬は次のセクションでご確認ください。
魔法のラッキー宝箱：ラッキーボックスと同様に、カード、ゴールド、魔法アイテム、限界突破シャード、カスタマイズアイテムが手に入ります（スピン4回）。
ノーマルラッキー宝箱：カードやゴールドが手に入ります（スピン3回）。
シーズンラッキー宝箱
シーズンラッキー宝箱からは、現行シーズンのテーマに沿った報酬が手に入ります。10月は、呪いのラッキー宝箱と亡霊のラッキー宝箱から不気味な報酬をたくさんゲットできます！
獲得可能な報酬
呪いのラッキー宝箱と亡霊のラッキー宝箱を開封すると、以下の報酬を獲得できるチャンスがあります。
カード（両宝箱共通）
|ノーマル
|スーパーレア
|レア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|矢の雨
|ボムタワー
|盾の戦士
|スケルトンラッシュ
|ボスアサシン
|ボンバー
|ファイアボール
|ライトニング
|ダークネクロ
|ゴブリンシュタイン
|ガーゴイル
|インフェルノタワー
|ポイズン
|ロイヤルゴースト
|スケルトンキング
|スケルトン
|ミニP.E.K.K.A
|スケルトン部隊
|スケルトンドラゴン
|墓石
|ネクロマンサー
限界突破シャード／限界突破シャード6個
|呪いのラッキー宝箱
|亡霊のラッキー宝箱
|スケルトン部隊の限界突破シャード
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード
|スケルトン部隊の限界突破シャード6個
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個
バナー＆スタンプ（両宝箱共通）
レア度別の確率
|初期レア度
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|呪いのラッキー宝箱（1つ星）
|6.25％
|29.01％
|40.89％
|21.15％
|2.70％
|亡霊のラッキー宝箱（1つ星）
|6.25％
|29.01％
|40.89％
|21.15％
|2.70％
アリーナ1～10での報酬出現率
| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ノーマルカード | 100.00％ | 57.14％ | 44.44％ | 39.06％ | 28.78％ |
| レアカード | | 42.86％ | 33.33％ | 23.44％ | 21.58％ |
| スーパーレアカード | | | 22.22％ | 12.50％ | 14.39％ |
| バナー | | | | 25.00％ | 28.20％ |
| スタンプ | | | | | 7.05％ |
| 限界突破シャード | | | | | |
| 限界突破シャード6個 | | | | | |
アリーナ11～19での報酬出現率
| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ノーマルカード | 100.00％ | 57.14％ | 44.44％ | 31.25％ | 14.39％ |
| レアカード | | 42.86％ | 33.33％ | 23.44％ | 14.39％ |
| スーパーレアカード | | | 22.22％ | 15.63％ | 14.39％ |
| ウルトラレアカード | | | | 4.69％ | 6.47％ |
| チャンピオンカード | | | | | 4.32％ |
| バナー | | | | 25.00％ | 28.78％ |
| スタンプ | | | | | 7.19％ |
| 限界突破シャード | | | | | 8.64％ |
| 限界突破シャード6個 | | | | | 1.44％ |
アリーナ20以上での報酬出現率
| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ノーマルカード | 100.00％ | 57.14％ | 44.44％ | 31.25％ | 14.39％ |
| レアカード | | 42.86％ | 33.33％ | 23.44％ | 14.39％ |
| スーパーレアカード | | | 22.22％ | 15.63％ | 14.39％ |
| ウルトラレアカード | | | | 4.69％ | 6.47％ |
| チャンピオンカード | | | | | 4.32％ |
| バナー | | | | 25.00％ | 28.78％ |
| スタンプ | | | | | 7.19％ |
| 限界突破シャード | | | | | 8.64％ |
| 限界突破シャード6個 | | | | | 1.44％ |
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ノーマルカード
|アリーナ1～10
|30
|アリーナ11～19
|75
|アリーナ20以上
|125
|2つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|アリーナ1～10
|60
|15
|アリーナ11～19
|150
|50
|アリーナ20以上
|250
|60
|3つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|アリーナ1～10
|125
|35
|3種
|アリーナ11～19
|375
|100
|10
|アリーナ20以上
|500
|125
|12
|4つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|バナー
|アリーナ1～10
|250
|75
|6
|-
|1
|アリーナ11～19
|750
|200
|20
|3
|1
|アリーナ20以上
|1000
|250
|25
|5
|1
|5つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|チャンピオンカード
|バナー
|スタンプ
|限界突破シャード
|限界突破シャード6個
|アリーナ1～10
|500
|150
|12
|1
|1
|アリーナ11～19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|アリーナ20以上
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
魔法のラッキー宝箱
1つ星⭐から5つ星⭐⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。アップグレードや報酬の確率は以下をご確認ください。
魔法のラッキー宝箱のレア度別出現率
| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ラッキー宝箱（1つ星） | 31.64％ | 43.91％ | 20.10％ | 4.05％ | 0.30％ |
| ラッキー宝箱（2つ星） | | 33.36％ | 45.59％ | 20.04％ | 1.01％ |
| ラッキー宝箱（3つ星） | | | 40.96％ | 56.97％ | 2.07％ |
| ラッキー宝箱（4つ星） | | | | 96.00％ | 4.00％ |
| ラッキー宝箱（5つ星） | | | | | 100.00％ |
最終レア度の各報酬のドロップ率（アリーナ16以上）
| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ------------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ゴールド | 30.00％ | 30.00％ | 25.00％ | 25.00％ | |
| ノーマルワイルドカード | | | 9.00％ | 9.00％ | |
| レアワイルドカード | | | 8.00％ | 8.00％ | |
| スーパーレアワイルドカード | | | 4.00％ | 4.00％ | |
| ウルトラレアワイルドカード | | | 3.00％ | 3.00％ | |
| チャンピオンワイルドカード | | | 3.00％ | 3.00％ | |
| エリートワイルドカード | | | | 3.00％ | 7.53％ |
| ノーマル強化の指南書 | | | | | 21.51％ |
| レア強化の指南書 | | | | | 21.51％ |
| スーパーレア強化の指南書 | | | | | 17.20％ |
| ウルトラレア強化の指南書 | | | | | 17.20％ |
| 強化の秘伝書 | | | | | 10.75％ |
| ワイルドシャード | | | | 3.00％ | |
| 限界突破シャード6個 | | | | | 4.30％ |
| スタンプ | | | 4.00％ | | |
| バナー | | 4.00％ | | | |
| ランダムなカード | 70.00％ | 66.00％ | 44.00％ | 42.00％ | |
報酬の種類ごとのアリーナ要件
|必要最低アリーナ
|獲得可能な報酬
|アリーナ1
|ゴールドノーマルカードレアカードノーマル強化の指南書レア強化の指南書
|アリーナ4
|バナースタンプ
|アリーナ5
|ノーマルワイルドカードレアワイルドカード
|アリーナ6
|スーパーレアカードスーパーレアワイルドカードスーパーレア強化の指南書
|アリーナ7
|ワイルドシャード
|アリーナ11
|ウルトラレアカードウルトラレアワイルドカードウルトラレア強化の指南書強化の秘伝書限界突破シャード6個
|アリーナ15
|エリートワイルドカード
|アリーナ16
|チャンピオンカードチャンピオンワイルドカード
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|アリーナ1
|200
|10
|2
|アリーナ2
|250
|11
|2
|アリーナ3
|300
|12
|3
|アリーナ4
|350
|13
|3
|アリーナ5
|400
|15
|4
|アリーナ6
|425
|16
|4
|1
|アリーナ7
|450
|17
|4
|1
|アリーナ8
|475
|18
|4
|1
|アリーナ9
|500
|19
|5
|2
|アリーナ10
|525
|20
|5
|2
|アリーナ11
|550
|21
|5
|2
|アリーナ12
|560
|21
|5
|2
|アリーナ13
|570
|22
|5
|2
|アリーナ14
|580
|23
|5
|2
|アリーナ15
|590
|24
|6
|2
|アリーナ16
|600名
|25
|6
|2
|アリーナ17
|612
|26
|6
|2
|アリーナ18
|624
|26
|6
|2
|アリーナ19
|636
|27
|6
|2
|アリーナ20
|648
|27
|6
|2
|アリーナ21
|660
|28
|7
|2
|アリーナ22
|672
|28
|7
|2
|アリーナ23
|684
|29
|7
|2
|アリーナ24
|696
|29
|7
|2
|シーズンアリーナ
|708
|29
|7
|2
|2つ星
|ゴールド
|バナー
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|アリーナ1
|250
|12
|3
|アリーナ2
|350
|15
|3
|アリーナ3
|500
|20
|4
|アリーナ4
|600
|1
|25
|5
|アリーナ5
|800
|1
|30
|8
|アリーナ6
|920
|1
|35
|9
|2
|アリーナ7
|1050
|1
|40
|10
|2
|アリーナ8
|1200
|1
|46
|11
|2
|アリーナ9
|1350
|1
|52
|12
|3
|アリーナ10
|1500
|1
|58
|14
|3
|アリーナ11
|1650
|1
|65
|16
|4
|1
|アリーナ12
|1800
|1
|70
|18
|4
|1
|アリーナ13
|1950
|1
|75
|20
|4
|1
|アリーナ14
|2100
|1
|80
|22
|5
|1
|アリーナ15
|2300
|1
|90
|24
|5
|1
|アリーナ16
|2500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|アリーナ17
|2550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|アリーナ18
|2600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|アリーナ19
|2650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|アリーナ20
|2700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|アリーナ21
|2750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|アリーナ22
|2800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|アリーナ23
|2850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|アリーナ24
|2900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|シーズンアリーナ
|2950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3つ星
|ゴールド
|ノーマルワイルドカード
|レアワイルドカード
|スーパーレアワイルドカード
|ウルトラレアワイルドカード
|チャンピオンワイルドカード
|スタンプ
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|アリーナ1
|320
|14
|4
|アリーナ2
|500
|20
|6
|アリーナ3
|800
|30
|8
|アリーナ4
|1100
|1
|40
|10
|アリーナ5
|1600
|35
|10
|1
|60
|15
|アリーナ6
|2000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|アリーナ7
|2500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|アリーナ8
|3000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|アリーナ9
|3600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|アリーナ10
|4500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|アリーナ11
|5400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|アリーナ12
|6000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|アリーナ13
|7000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|アリーナ14
|8000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|アリーナ15
|9000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|アリーナ16
|10000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|アリーナ17
|10200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|アリーナ18
|10400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|アリーナ19
|10600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|アリーナ20
|10800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|アリーナ21
|11000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|アリーナ22
|11200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|アリーナ23
|11400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|アリーナ24
|11600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|シーズンアリーナ
|11800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4つ星
|ゴールド
|ノーマルワイルドカード
|レアワイルドカード
|スーパーレアワイルドカード
|ウルトラレアワイルドカード
|チャンピオンワイルドカード
|エリートワイルドカード
|ワイルドシャード
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|アリーナ1
|400
|13～18
|4～5
|アリーナ2
|700
|25～34
|6～9
|アリーナ3
|1200
|42～57
|9～12歳
|アリーナ4
|2000
|68～92
|14～19
|アリーナ5
|3200
|55
|15
|102～138
|21～28
|アリーナ6
|5000
|70
|18
|3
|153～207
|38～51
|3～4
|アリーナ7
|7000
|85
|22
|4
|1
|212～287
|59～80
|5～6
|アリーナ8
|9500
|100
|28
|6
|1
|297～402
|80～109
|6～9
|アリーナ9
|12000
|120
|35
|7
|1
|382～517
|102～138
|8～11
|アリーナ10
|14500
|150
|42
|9
|1
|467～632
|123～166
|11～14
|アリーナ11
|17500
|180
|50
|10
|2
|1
|552～747
|144～195
|13～18
|3～4
|アリーナ12
|20000
|220
|70
|12
|2
|1
|680～920
|170～230
|18～25
|4～5
|アリーナ13
|25000
|270
|90
|14
|3
|1
|850～1150
|212～287
|25～34
|5～6
|アリーナ14
|30000
|320
|110
|18
|3
|1
|1020～1380
|255～345
|34～46
|5～6
|アリーナ15
|35000
|380
|135
|23
|3
|10000
|1
|1190～1610
|297～402
|44～59
|5～8
|アリーナ16
|40000
|450
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1360～1840
|340～460
|54～73
|7～10
|6～9
|アリーナ17
|40800
|465
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1387～1876
|346～469
|55～74
|7～10
|6～9
|アリーナ18
|41600
|465
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1414～1913
|353～478
|56～77
|7～10
|6～9
|アリーナ19
|42400
|480
|160
|28
|4
|3
|10000
|1
|1441～1950
|360～487
|57～78
|8～11
|6～9
|アリーナ20
|43200
|480
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1468～1987
|367～496
|58～79
|8～11
|7～10
|アリーナ21
|44000
|495
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1496～2024
|374～506
|59～80
|8～11
|7～10
|アリーナ22
|44800
|510
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1523～2060
|380～515
|61～82
|8～11
|7～10
|アリーナ23
|45600
|510
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1550～2097
|387～524
|62～83
|8～11
|7～10
|アリーナ24
|46400
|515
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1577～2134
|394～533
|62～85
|8～11
|7～10
|シーズンアリーナ
|47200
|520
|180
|32
|4
|3
|10000
|1
|1577～2134
|394～533
|62～85
|8～11
|7～10
|5つ星
|エリートワイルドカード
|ノーマル強化の指南書
|レア強化の指南書
|スーパーレア強化の指南書
|ウルトラレア強化の指南書
|強化の秘伝書
|限界突破シャード6個
|アリーナ1
|1
|1
|アリーナ2
|1
|1
|アリーナ3
|1
|1
|アリーナ4
|1
|1
|アリーナ5
|1
|1
|アリーナ6
|1
|1
|1
|アリーナ7
|1
|1
|1
|アリーナ8
|1
|1
|1
|アリーナ9
|1
|1
|1
|アリーナ10
|1
|1
|1
|アリーナ11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ12
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ13
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ14
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ15
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ16
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ17
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ18
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ19
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ20
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ21
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ22
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ23
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|アリーナ24
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|シーズンアリーナ
|50000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
入手可能スタンプ
入手可能バナー
ノーマルラッキー宝箱
1つ星⭐から4つ星⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。アップグレードや報酬の確率は以下をご確認ください。
ノーマルラッキー宝箱のドロップ率
|初期レア度
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|ノーマルラッキー宝箱（1つ星）
|31.44％
|45.71％
|18.53％
|4.32％
ノーマルラッキー宝箱の報酬出現率（アリーナ1以上）
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|ゴールド
|62.50％
|50.00％
|33.33％
|25.00％
|ランダムなカード
|37.50％
|50.00％
|66.66％
|75.00％
ノーマルラッキー宝箱の報酬出現率の例（アリーナ16の場合）
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|ゴールド
|62.50％
|50.00％
|33.33％
|25.00％
|ノーマルカード
|17.02％
|21.88％
|24.63％
|26.26％
|レアカード
|15.65％
|20.12％
|22.65％
|24.14％
|スーパーレアカード
|4.30％
|6.20％
|13.21％
|16.60％
|ウルトラレアカード
|1.72％
|5.89％
|7.39％
|チャンピオンカード
|0.07％
|0.28％
|0.60％
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|アリーナ1
|200
|10
|2
|アリーナ2
|250
|11
|2
|アリーナ3
|300
|12
|3
|アリーナ4
|350
|13
|3
|アリーナ5
|400
|15
|4
|アリーナ6
|425
|16
|4
|1
|アリーナ7
|450
|17
|4
|1
|アリーナ8
|475
|18
|4
|1
|アリーナ9
|500
|19
|5
|2
|アリーナ10
|525
|20
|5
|2
|アリーナ11
|550
|21
|5
|2
|アリーナ12
|560
|21
|5
|2
|アリーナ13
|570
|22
|5
|2
|アリーナ14
|580
|23
|5
|2
|アリーナ15
|590
|24
|6
|2
|アリーナ16
|600
|25
|6
|2
|アリーナ17
|612
|26
|6
|2
|アリーナ18
|624
|26
|6
|2
|アリーナ19
|636
|27
|6
|2
|アリーナ20
|648
|27
|6
|2
|アリーナ21
|660
|28
|7
|2
|アリーナ22
|672
|28
|7
|2
|アリーナ23
|684
|29
|7
|2
|アリーナ24
|696
|29
|7
|2
|アリーナ25以上
|708
|29
|7
|2
|2つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|アリーナ1
|250
|12
|3
|アリーナ2
|350
|15
|3
|アリーナ3
|500
|20
|4
|アリーナ4
|600
|25
|5
|アリーナ5
|800
|30
|8
|アリーナ6
|920
|35
|9
|2
|アリーナ7
|1050
|40
|10
|2
|アリーナ8
|1200
|46
|11
|2
|アリーナ9
|1350
|52
|12
|3
|アリーナ10
|1500
|58
|14
|3
|アリーナ11
|1650
|65
|16
|4
|1
|アリーナ12
|1800
|70
|18
|4
|1
|アリーナ13
|1950
|75
|20
|4
|1
|アリーナ14
|2100
|80
|22
|5
|1
|アリーナ15
|2300
|90
|24
|5
|1
|アリーナ16
|2500
|100
|25
|6
|1
|1
|アリーナ17
|2550
|102
|26
|6
|1
|1
|アリーナ18
|2600
|104
|26
|6
|1
|1
|アリーナ19
|2650
|106
|27
|6
|1
|1
|アリーナ20
|2700
|108
|27
|6
|1
|1
|アリーナ21
|2750
|110
|28
|7
|1
|1
|アリーナ22
|2800
|112
|28
|7
|1
|1
|アリーナ23
|2850
|114
|29
|7
|1
|1
|アリーナ24
|2900
|116
|29
|7
|1
|1
|アリーナ25以上
|2950
|118
|29
|7
|1
|1
|3つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|アリーナ1
|320
|14
|4
|アリーナ2
|500
|20
|6
|アリーナ3
|800
|30
|8
|アリーナ4
|1100
|40
|10
|アリーナ5
|1600
|60
|15
|アリーナ6
|2000
|80
|20
|3
|アリーナ7
|2500
|105
|25
|4
|アリーナ8
|3000
|130
|30
|5
|アリーナ9
|3600
|150
|38
|6
|アリーナ10
|4500
|175
|46
|7
|アリーナ11
|5400
|200
|55
|8
|2
|アリーナ12
|6000
|230
|60
|9
|2
|アリーナ13
|7000
|260
|70
|10
|2
|アリーナ14
|8000
|300
|80
|12
|3
|アリーナ15
|9000
|360
|90
|14
|3
|アリーナ16
|10000
|400
|100
|16
|3
|2
|アリーナ17
|10200
|408
|102
|16
|3
|2
|アリーナ18
|10400
|416
|104
|17
|3
|2
|アリーナ19
|10600
|424
|106
|17
|3
|2
|アリーナ20
|10800
|432
|108
|17
|3
|2
|アリーナ21
|11000
|440
|110
|18
|3
|2
|アリーナ22
|11200
|448
|112
|18
|3
|2
|アリーナ23
|11400
|456
|114
|18
|3
|2
|アリーナ24
|11600
|464
|116
|19
|3
|2
|アリーナ25以上
|11800
|472
|118
|19
|3
|2
|4つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|アリーナ1
|400
|13～18
|4～5
|アリーナ2
|700
|25～34
|6～9
|アリーナ3
|1200
|42～57
|9～12歳
|アリーナ4
|2000
|68～92
|14～19
|アリーナ5
|3200
|102～138
|21～28
|アリーナ6
|5000
|153～207
|38～51
|3～4
|アリーナ7
|7000
|212～287
|59～80
|5～6
|アリーナ8
|9500
|297～402
|80～109
|6～9
|アリーナ9
|12000
|382～517
|102～138
|8～11
|アリーナ10
|14500
|467～632
|123～166
|11～14
|アリーナ11
|17500
|552～747
|144～195
|13～18
|3～4
|アリーナ12
|20000
|680～920
|170～230
|18～25
|4～5
|アリーナ13
|25000
|850～1150
|212～287
|25～34
|5～6
|アリーナ14
|30000
|1020～1380
|255～345
|34～46
|5～6
|アリーナ15
|35000
|1190～1610
|297～402
|44～59
|5～8
|アリーナ16
|40000
|1360～1840
|340～460
|54～73
|7～10
|6～9
|アリーナ17
|40800
|1387～1876
|346～469
|55～74
|7～10
|6～9
|アリーナ18
|41600
|1414～1913
|353～478
|56～77
|7～10
|6～9
|アリーナ19
|42400
|1441～1950
|360～487
|57～78
|8～11
|6～9
|アリーナ20
|43200
|1468～1987
|367～496
|58～79
|8～11
|7～10
|アリーナ21
|44000
|1496～2024
|374～506
|59～80
|8～11
|7～10
|アリーナ22
|44800
|1523～2060
|380～515
|61～82
|8～11
|7～10
|アリーナ23
|45600
|1550～2097
|387～524
|62～83
|8～11
|7～10
|アリーナ24
|46400
|1577～2134
|394～533
|62～85
|8～11
|7～10
|アリーナ25以上
|47200
|1577～2134
|394～533
|62～85
|8～11
|7～10
ロイヤル宝箱
ロイヤル宝箱はショップでエメラルドと引き換えに入手可能です。アリーナに応じた豪華報酬を獲得できます。
ライトニング宝箱
ライトニング宝箱を開封すると、いらないカードを「電撃」で交換できます。選んだカードは打ち落とされ、代わりにレア度が等しい別のカードが同じ枚数現れます。別のカードはアンロック済みのカードすべての中から、同じ確率で選ばれます。アリーナレベルが高いほど、使用できる雷撃の回数が多くなります！手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき3種類のカードを確定で獲得できます。
|アリーナ
|電撃の回数
|合計カード数
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカードの確率
|ランダムチャンピオンカードの確率
|アリーナ1
|2
|78
|65
|13
|アリーナ2
|2
|83
|69
|14
|アリーナ3
|3
|93
|77
|16
|アリーナ4
|3
|107
|89
|18
|アリーナ5
|4
|112
|93
|19
|アリーナ6
|4
|131
|106
|22
|3
|アリーナ7
|4
|145
|118
|24
|3
|アリーナ8
|4
|160
|130
|27
|3
|アリーナ9
|5
|175
|142
|29
|4
|アリーナ10
|5
|190
|154
|32
|4
|アリーナ11
|5
|204
|166
|34
|4
|6.31％
|アリーナ12
|5
|220
|179
|37
|4
|9.78％
|アリーナ13
|6
|235
|191
|39
|5
|12.59％
|アリーナ14
|6
|250
|203
|42
|5
|14.66％
|アリーナ15
|6
|264
|215
|44
|5
|19.19％
|アリーナ16
|6
|269
|219
|45
|5
|19.55％
|0.93％
|アリーナ17
|6
|275
|223
|46
|6
|19.91％
|2.37％
|アリーナ18
|6
|280
|227
|47
|6
|20.28％
|3.86％
|アリーナ19
|6
|285
|231
|48
|6
|20.64％
|3.93％
|アリーナ20
|6
|289
|235
|48
|6
|21.00％
|4.00％
|アリーナ21
|6
|294
|239
|49
|6
|21.36％
|4.07％
|アリーナ22
|6
|300
|244
|50
|6
|21.72％
|4.14％
|アリーナ23
|6
|305
|248
|51
|6
|22.09％
|4.21％
|アリーナ24以上
|6
|310
|252
|52
|6
|22.45％
|4.28％
フォーチュン宝箱
フォーチュン宝箱には、毎日4種類のカードが登場します。現れるカードはランダムですが、各プレイヤーの傾向をもとに使いやすそうなものが選ばれるようになっています。フォーチュン宝箱を開けると、表示された4つのカードのうち2つが必ず手に入ります。宝箱1つにつき複数のカードが手に入りますが、以下のドロップ一覧表に基づき、4種類のカードを確定で獲得できます。特定のカードタイプ（毎日変更）が2種類以上含まれます。
|アリーナ
|合計カード数
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカードの確率
|ランダムチャンピオンカードの確率
|アリーナ1
|162
|125
|32
|5
|アリーナ2
|170
|131
|34
|5
|アリーナ3
|178
|138
|35
|5
|アリーナ4
|186
|143
|37
|6
|アリーナ5
|194
|150
|38
|6
|アリーナ6
|202
|156
|40
|6
|アリーナ7
|210
|161
|42
|7
|アリーナ8
|218
|168
|43
|7
|アリーナ9
|226
|174
|45
|7
|アリーナ10
|234
|181
|46
|7
|アリーナ11
|242
|186
|48
|8
|10％
|アリーナ12
|250
|192
|50
|8
|10％
|アリーナ13
|258
|199
|51
|8
|10％
|アリーナ14
|266
|205
|53
|8
|10％
|アリーナ15
|274
|211
|54
|9
|10％
|アリーナ16
|274
|211
|54
|9
|10％
|10％
|アリーナ17
|274
|211
|54
|9
|10％
|10％
|アリーナ18以上
|274
|211
|54
|9
|10％
|10％
キング宝箱（アリーナ1～10）
手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき7種類のカードを確定で獲得できます。
|アリーナ
|合計カード数
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|アリーナ1
|240
|176
|48
|16
|アリーナ2
|250
|184
|50
|16
|アリーナ3
|260
|191
|52
|17
|アリーナ4
|270
|198
|54
|18
|アリーナ5
|280
|206
|56
|18
|アリーナ6
|290
|213
|58
|19
|アリーナ7
|300
|219
|60
|20
|アリーナ8
|310
|227
|62
|20
|アリーナ9
|320
|234
|64
|21
|アリーナ10
|330
|241
|66
|22
ウルトラレアキング宝箱（アリーナ11以上）
ウルトラレアキング宝箱には、ウルトラレアカードが必ず1枚入っています。また独自の「ドラフト」システムにより、2種類ずつ現れるカードから欲しい方を選ぶことができます。手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき7種類のカードを確定で獲得できます。
|アリーナ
|合計カード数
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカードの確率
|ランダムチャンピオンカードの確率
|アリーナ11
|340
|249
|68
|22
|100％
|アリーナ12
|350
|256
|70
|23
|100％
|アリーナ13
|360
|264
|72
|24
|100％
|アリーナ14
|370
|272
|74
|24
|100％
|アリーナ15
|380
|279
|76
|25
|100％
|アリーナ16以上
|380
|279
|76
|25
|100％
|100％
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム