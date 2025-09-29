Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2025年9月29日
Blog – Clash Royale

宝箱情報！

クラッシュ・ロワイヤルの宝箱情報ページへようこそ！ここでは、ラッキー宝箱とロイヤル宝箱に関する詳細をまとめています。

注意：宝箱に含まれるのは、アンロック済みのカードと現在のアリーナ以下で入手可能なカードのみです。

それでは、詳しく解説していきます！

ラッキー宝箱

ラッキー宝箱は、入手できるアイテムとスピン数によって分類されます。

  • シーズンラッキー宝箱：シーズンのテーマに合わせて内容が変わります！最新の報酬は次のセクションでご確認ください。

  • 魔法のラッキー宝箱：ラッキーボックスと同様に、カード、ゴールド、魔法アイテム、限界突破シャード、カスタマイズアイテムが手に入ります（スピン4回）。

  • ノーマルラッキー宝箱：カードやゴールドが手に入ります（スピン3回）。

シーズンラッキー宝箱

シーズンラッキー宝箱からは、現行シーズンのテーマに沿った報酬が手に入ります。10月は、呪いのラッキー宝箱と亡霊のラッキー宝箱から不気味な報酬をたくさんゲットできます！

獲得可能な報酬

呪いのラッキー宝箱と亡霊のラッキー宝箱を開封すると、以下の報酬を獲得できるチャンスがあります。

カード（両宝箱共通）

ノーマルスーパーレアレアウルトラレアチャンピオン
矢の雨ボムタワー盾の戦士スケルトンラッシュボスアサシン
ボンバーファイアボールライトニングダークネクロゴブリンシュタイン
ガーゴイルインフェルノタワーポイズンロイヤルゴーストスケルトンキング
スケルトンミニP.E.K.K.Aスケルトン部隊
スケルトンドラゴン墓石ネクロマンサー

限界突破シャード／限界突破シャード6個

呪いのラッキー宝箱亡霊のラッキー宝箱
スケルトン部隊の限界突破シャードロイヤルゴーストの限界突破シャード
スケルトン部隊の限界突破シャード6個ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個
ロイヤルゴーストの限界突破シャード
ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個

バナー＆スタンプ（両宝箱共通）

レア度別の確率

初期レア度1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
呪いのラッキー宝箱（1つ星）6.25％29.01％40.89％21.15％2.70％
亡霊のラッキー宝箱（1つ星）6.25％29.01％40.89％21.15％2.70％

アリーナ1～10での報酬出現率

| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ノーマルカード | 100.00％ | 57.14％ | 44.44％ | 39.06％ | 28.78％ |
| レアカード | | 42.86％ | 33.33％ | 23.44％ | 21.58％ |
| スーパーレアカード | | | 22.22％ | 12.50％ | 14.39％ |
| バナー | | | | 25.00％ | 28.20％ |
| スタンプ | | | | | 7.05％ |
| 限界突破シャード | | | | | |
| 限界突破シャード6個 | | | | | |

アリーナ11～19での報酬出現率

| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ノーマルカード | 100.00％ | 57.14％ | 44.44％ | 31.25％ | 14.39％ |
| レアカード | | 42.86％ | 33.33％ | 23.44％ | 14.39％ |
| スーパーレアカード | | | 22.22％ | 15.63％ | 14.39％ |
| ウルトラレアカード | | | | 4.69％ | 6.47％ |
| チャンピオンカード | | | | | 4.32％ |
| バナー | | | | 25.00％ | 28.78％ |
| スタンプ | | | | | 7.19％ |
| 限界突破シャード | | | | | 8.64％ |
| 限界突破シャード6個 | | | | | 1.44％ |

アリーナ20以上での報酬出現率

| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ノーマルカード | 100.00％ | 57.14％ | 44.44％ | 31.25％ | 14.39％ |
| レアカード | | 42.86％ | 33.33％ | 23.44％ | 14.39％ |
| スーパーレアカード | | | 22.22％ | 15.63％ | 14.39％ |
| ウルトラレアカード | | | | 4.69％ | 6.47％ |
| チャンピオンカード | | | | | 4.32％ |
| バナー | | | | 25.00％ | 28.78％ |
| スタンプ | | | | | 7.19％ |
| 限界突破シャード | | | | | 8.64％ |
| 限界突破シャード6個 | | | | | 1.44％ |

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ノーマルカード
アリーナ1～1030
アリーナ11～1975
アリーナ20以上125
2つ星ノーマルカードレアカード
アリーナ1～106015
アリーナ11～1915050
アリーナ20以上25060
3つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカード
アリーナ1～10125353種
アリーナ11～1937510010
アリーナ20以上50012512
4つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードバナー
アリーナ1～10250756-1
アリーナ11～197502002031
アリーナ20以上10002502551
5つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードチャンピオンカードバナースタンプ限界突破シャード限界突破シャード6個
アリーナ1～105001501211
アリーナ11～19150040040651116
アリーナ20以上2000500501051116

魔法のラッキー宝箱

1つ星⭐から5つ星⭐⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。アップグレードや報酬の確率は以下をご確認ください。

魔法のラッキー宝箱のレア度別出現率

| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ラッキー宝箱（1つ星） | 31.64％ | 43.91％ | 20.10％ | 4.05％ | 0.30％ |
| ラッキー宝箱（2つ星） | | 33.36％ | 45.59％ | 20.04％ | 1.01％ |
| ラッキー宝箱（3つ星） | | | 40.96％ | 56.97％ | 2.07％ |
| ラッキー宝箱（4つ星） | | | | 96.00％ | 4.00％ |
| ラッキー宝箱（5つ星） | | | | | 100.00％ |

最終レア度の各報酬のドロップ率（アリーナ16以上）

| | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ------------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| ゴールド | 30.00％ | 30.00％ | 25.00％ | 25.00％ | |
| ノーマルワイルドカード | | | 9.00％ | 9.00％ | |
| レアワイルドカード | | | 8.00％ | 8.00％ | |
| スーパーレアワイルドカード | | | 4.00％ | 4.00％ | |
| ウルトラレアワイルドカード | | | 3.00％ | 3.00％ | |
| チャンピオンワイルドカード | | | 3.00％ | 3.00％ | |
| エリートワイルドカード | | | | 3.00％ | 7.53％ |
| ノーマル強化の指南書 | | | | | 21.51％ |
| レア強化の指南書 | | | | | 21.51％ |
| スーパーレア強化の指南書 | | | | | 17.20％ |
| ウルトラレア強化の指南書 | | | | | 17.20％ |
| 強化の秘伝書 | | | | | 10.75％ |
| ワイルドシャード | | | | 3.00％ | |
| 限界突破シャード6個 | | | | | 4.30％ |
| スタンプ | | | 4.00％ | | |
| バナー | | 4.00％ | | | |
| ランダムなカード | 70.00％ | 66.00％ | 44.00％ | 42.00％ | |

報酬の種類ごとのアリーナ要件

必要最低アリーナ獲得可能な報酬
アリーナ1ゴールドノーマルカードレアカードノーマル強化の指南書レア強化の指南書
アリーナ4バナースタンプ
アリーナ5ノーマルワイルドカードレアワイルドカード
アリーナ6スーパーレアカードスーパーレアワイルドカードスーパーレア強化の指南書
アリーナ7ワイルドシャード
アリーナ11ウルトラレアカードウルトラレアワイルドカードウルトラレア強化の指南書強化の秘伝書限界突破シャード6個
アリーナ15エリートワイルドカード
アリーナ16チャンピオンカードチャンピオンワイルドカード

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカード
アリーナ1200102
アリーナ2250112
アリーナ3300123
アリーナ4350133
アリーナ5400154
アリーナ64251641
アリーナ74501741
アリーナ84751841
アリーナ95001952
アリーナ105252052
アリーナ115502152
アリーナ125602152
アリーナ135702252
アリーナ145802352
アリーナ155902462
アリーナ16600名2562
アリーナ176122662
アリーナ186242662
アリーナ196362762
アリーナ206482762
アリーナ216602872
アリーナ226722872
アリーナ236842972
アリーナ246962972
シーズンアリーナ7082972
2つ星ゴールドバナーランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
アリーナ1250123
アリーナ2350153
アリーナ3500204
アリーナ46001255
アリーナ58001308
アリーナ692013592
アリーナ71050140102
アリーナ81200146112
アリーナ91350152123
アリーナ101500158143
アリーナ1116501651641
アリーナ1218001701841
アリーナ1319501752041
アリーナ1421001802251
アリーナ1523001902451
アリーナ162500110025611
アリーナ172550110226611
アリーナ182600110426611
アリーナ192650110627611
アリーナ202700110827611
アリーナ212750111028711
アリーナ222800111228711
アリーナ232850111429711
アリーナ242900111629711
シーズンアリーナ2950111829711
3つ星ゴールドノーマルワイルドカードレアワイルドカードスーパーレアワイルドカードウルトラレアワイルドカードチャンピオンワイルドカードスタンプランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
アリーナ1320144
アリーナ2500206
アリーナ3800308
アリーナ4110014010
アリーナ51600351016015
アリーナ6200042122180203
アリーナ72500501421105254
アリーナ83000601631130305
アリーナ93600701831150386
アリーナ104500802041175467
アリーナ11540090225112005582
アリーナ126000100255112306092
アリーナ1370001102861126070102
アリーナ1480001203261130080123
アリーナ1590001353661136090143
アリーナ16100001504071114001001632
アリーナ17102001554071114081021632
アリーナ18104001554071114161041732
アリーナ19106001604071114241061732
アリーナ20108001604581114321081732
アリーナ21110001654581114401101832
アリーナ22112001704581114481121832
アリーナ23114001704581114561141832
アリーナ24116001754581114641161932
シーズンアリーナ118001754581114721181932
4つ星ゴールドノーマルワイルドカードレアワイルドカードスーパーレアワイルドカードウルトラレアワイルドカードチャンピオンワイルドカードエリートワイルドカードワイルドシャードランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
アリーナ140013～184～5
アリーナ270025～346～9
アリーナ3120042～579～12歳
アリーナ4200068～9214～19
アリーナ532005515102～13821～28
アリーナ6500070183153～20738～513～4
アリーナ77000852241212～28759～805～6
アリーナ895001002861297～40280～1096～9
アリーナ9120001203571382～517102～1388～11
アリーナ10145001504291467～632123～16611～14
アリーナ1117500180501021552～747144～19513～183～4
アリーナ1220000220701221680～920170～23018～254～5
アリーナ1325000270901431850～1150212～28725～345～6
アリーナ143000032011018311020～1380255～34534～465～6
アリーナ15350003801352331000011190～1610297～40244～595～8
アリーナ164000045016028431000011360～1840340～46054～737～106～9
アリーナ174080046516028431000011387～1876346～46955～747～106～9
アリーナ184160046516028431000011414～1913353～47856～777～106～9
アリーナ194240048016028431000011441～1950360～48757～788～116～9
アリーナ204320048018032431000011468～1987367～49658～798～117～10
アリーナ214400049518032431000011496～2024374～50659～808～117～10
アリーナ224480051018032431000011523～2060380～51561～828～117～10
アリーナ234560051018032431000011550～2097387～52462～838～117～10
アリーナ244640051518032431000011577～2134394～53362～858～117～10
シーズンアリーナ4720052018032431000011577～2134394～53362～858～117～10
5つ星エリートワイルドカードノーマル強化の指南書レア強化の指南書スーパーレア強化の指南書ウルトラレア強化の指南書強化の秘伝書限界突破シャード6個
アリーナ111
アリーナ211
アリーナ311
アリーナ411
アリーナ511
アリーナ6111
アリーナ7111
アリーナ8111
アリーナ9111
アリーナ10111
アリーナ11111111
アリーナ12111111
アリーナ13111111
アリーナ14111111
アリーナ1550000111111
アリーナ1650000111111
アリーナ1750000111111
アリーナ1850000111111
アリーナ1950000111111
アリーナ2050000111111
アリーナ2150000111111
アリーナ2250000111111
アリーナ2350000111111
アリーナ2450000111111
シーズンアリーナ50000111111

入手可能スタンプ

入手可能バナー

ノーマルラッキー宝箱

1つ星⭐から4つ星⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。アップグレードや報酬の確率は以下をご確認ください。

ノーマルラッキー宝箱のドロップ率

初期レア度1つ星2つ星3つ星4つ星
ノーマルラッキー宝箱（1つ星）31.44％45.71％18.53％4.32％

ノーマルラッキー宝箱の報酬出現率（アリーナ1以上）

1つ星2つ星3つ星4つ星
ゴールド62.50％50.00％33.33％25.00％
ランダムなカード37.50％50.00％66.66％75.00％

ノーマルラッキー宝箱の報酬出現率の例（アリーナ16の場合）

1つ星2つ星3つ星4つ星
ゴールド62.50％50.00％33.33％25.00％
ノーマルカード17.02％21.88％24.63％26.26％
レアカード15.65％20.12％22.65％24.14％
スーパーレアカード4.30％6.20％13.21％16.60％
ウルトラレアカード1.72％5.89％7.39％
チャンピオンカード0.07％0.28％0.60％

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカード
アリーナ1200102
アリーナ2250112
アリーナ3300123
アリーナ4350133
アリーナ5400154
アリーナ64251641
アリーナ74501741
アリーナ84751841
アリーナ95001952
アリーナ105252052
アリーナ115502152
アリーナ125602152
アリーナ135702252
アリーナ145802352
アリーナ155902462
アリーナ166002562
アリーナ176122662
アリーナ186242662
アリーナ196362762
アリーナ206482762
アリーナ216602872
アリーナ226722872
アリーナ236842972
アリーナ246962972
アリーナ25以上7082972
2つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
アリーナ1250123
アリーナ2350153
アリーナ3500204
アリーナ4600255
アリーナ5800308
アリーナ69203592
アリーナ7105040102
アリーナ8120046112
アリーナ9135052123
アリーナ10150058143
アリーナ111650651641
アリーナ121800701841
アリーナ131950752041
アリーナ142100802251
アリーナ152300902451
アリーナ16250010025611
アリーナ17255010226611
アリーナ18260010426611
アリーナ19265010627611
アリーナ20270010827611
アリーナ21275011028711
アリーナ22280011228711
アリーナ23285011429711
アリーナ24290011629711
アリーナ25以上295011829711
3つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
アリーナ1320144
アリーナ2500206
アリーナ3800308
アリーナ411004010
アリーナ516006015
アリーナ6200080203
アリーナ72500105254
アリーナ83000130305
アリーナ93600150386
アリーナ104500175467
アリーナ1154002005582
アリーナ1260002306092
アリーナ13700026070102
アリーナ14800030080123
アリーナ15900036090143
アリーナ16100004001001632
アリーナ17102004081021632
アリーナ18104004161041732
アリーナ19106004241061732
アリーナ20108004321081732
アリーナ21110004401101832
アリーナ22112004481121832
アリーナ23114004561141832
アリーナ24116004641161932
アリーナ25以上118004721181932
4つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
アリーナ140013～184～5
アリーナ270025～346～9
アリーナ3120042～579～12歳
アリーナ4200068～9214～19
アリーナ53200102～13821～28
アリーナ65000153～20738～513～4
アリーナ77000212～28759～805～6
アリーナ89500297～40280～1096～9
アリーナ912000382～517102～1388～11
アリーナ1014500467～632123～16611～14
アリーナ1117500552～747144～19513～183～4
アリーナ1220000680～920170～23018～254～5
アリーナ1325000850～1150212～28725～345～6
アリーナ14300001020～1380255～34534～465～6
アリーナ15350001190～1610297～40244～595～8
アリーナ16400001360～1840340～46054～737～106～9
アリーナ17408001387～1876346～46955～747～106～9
アリーナ18416001414～1913353～47856～777～106～9
アリーナ19424001441～1950360～48757～788～116～9
アリーナ20432001468～1987367～49658～798～117～10
アリーナ21440001496～2024374～50659～808～117～10
アリーナ22448001523～2060380～51561～828～117～10
アリーナ23456001550～2097387～52462～838～117～10
アリーナ24464001577～2134394～53362～858～117～10
アリーナ25以上472001577～2134394～53362～858～117～10

ロイヤル宝箱

ロイヤル宝箱はショップでエメラルドと引き換えに入手可能です。アリーナに応じた豪華報酬を獲得できます。

ライトニング宝箱

ライトニング宝箱を開封すると、いらないカードを「電撃」で交換できます。選んだカードは打ち落とされ、代わりにレア度が等しい別のカードが同じ枚数現れます。別のカードはアンロック済みのカードすべての中から、同じ確率で選ばれます。アリーナレベルが高いほど、使用できる雷撃の回数が多くなります！手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき3種類のカードを確定で獲得できます。

アリーナ電撃の回数合計カード数ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードの確率ランダムチャンピオンカードの確率
アリーナ12786513
アリーナ22836914
アリーナ33937716
アリーナ431078918
アリーナ541129319
アリーナ64131106223
アリーナ74145118243
アリーナ84160130273
アリーナ95175142294
アリーナ105190154324
アリーナ1152041663446.31％
アリーナ1252201793749.78％
アリーナ13623519139512.59％
アリーナ14625020342514.66％
アリーナ15626421544519.19％
アリーナ16626921945519.55％0.93％
アリーナ17627522346619.91％2.37％
アリーナ18628022747620.28％3.86％
アリーナ19628523148620.64％3.93％
アリーナ20628923548621.00％4.00％
アリーナ21629423949621.36％4.07％
アリーナ22630024450621.72％4.14％
アリーナ23630524851622.09％4.21％
アリーナ24以上631025252622.45％4.28％

フォーチュン宝箱

フォーチュン宝箱には、毎日4種類のカードが登場します。現れるカードはランダムですが、各プレイヤーの傾向をもとに使いやすそうなものが選ばれるようになっています。フォーチュン宝箱を開けると、表示された4つのカードのうち2つが必ず手に入ります。宝箱1つにつき複数のカードが手に入りますが、以下のドロップ一覧表に基づき、4種類のカードを確定で獲得できます。特定のカードタイプ（毎日変更）が2種類以上含まれます。

アリーナ合計カード数ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードの確率ランダムチャンピオンカードの確率
アリーナ1162125325
アリーナ2170131345
アリーナ3178138355
アリーナ4186143376
アリーナ5194150386
アリーナ6202156406
アリーナ7210161427
アリーナ8218168437
アリーナ9226174457
アリーナ10234181467
アリーナ1124218648810％
アリーナ1225019250810％
アリーナ1325819951810％
アリーナ1426620553810％
アリーナ1527421154910％
アリーナ1627421154910％10％
アリーナ1727421154910％10％
アリーナ18以上27421154910％10％

キング宝箱（アリーナ1～10）

手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき7種類のカードを確定で獲得できます。

アリーナ合計カード数ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカード
アリーナ12401764816
アリーナ22501845016
アリーナ32601915217
アリーナ42701985418
アリーナ52802065618
アリーナ62902135819
アリーナ73002196020
アリーナ83102276220
アリーナ93202346421
アリーナ103302416622

ウルトラレアキング宝箱（アリーナ11以上）

ウルトラレアキング宝箱には、ウルトラレアカードが必ず1枚入っています。また独自の「ドラフト」システムにより、2種類ずつ現れるカードから欲しい方を選ぶことができます。手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき7種類のカードを確定で獲得できます。

アリーナ合計カード数ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードの確率ランダムチャンピオンカードの確率
アリーナ113402496822100％
アリーナ123502567023100％
アリーナ133602647224100％
アリーナ143702727424100％
アリーナ153802797625100％
アリーナ16以上3802797625100％100％

それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム