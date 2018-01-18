개발자와의 대화 - Q&A
안녕하세요, 도전자님!
클래시 로얄 해외 커뮤니티를 통해 진행된 개발자와의 대화 Q&A를 공유합니다!
Q. 토너먼트 기능 개선과 클랜전과 관련된 업데이트가 예정돼 있나요?
A. 지금 당장 토너먼트 기능 개선이 필요하다는 것을 인지하고 있고 매번 업데이트 때마다 고려하고 있긴 합니다. 하지만 다른 작업을 더 우선으로 두고 있어 다음 (또는 다다음) 업데이트에서 적용은 어려울 것 같습니다.
그리고 클랜전은 현재 우리의 주요 관심사입니다. '클래시 로얄'다운 '클랜전'에 대해 고민하고 있으며, 지금 단계에서 더 자세한 사항은 말씀드리기 어려우나 계속해서 관심을 두고 지켜봐 주시길 바랍니다!
Q. 밸런스 조정을 더 자주 진행할 계획이 있나요? 비슷한 덱을 오래 보니깐 지겹고 단조롭습니다.
A. 저희는 1 ~ 1.5달에 한 번 정도 밸런스 조정을 하는 것을 목표로 하고 있으나 단순히 변화를 주는 것보다 다양한 맥락을 고려하다 보니 다소 늦어지고 있습니다. 대신 새로운 메타를 가져오기 위해 우리는 매달 신규 카드를 출시하고 있습니다. 물론 특정 카드나 메타가 너무 우세한 경우 더 빨리 밸런스 조정을 진행할 생각입니다.
Q. 커뮤니티에서 나온 아이디어들 중 실제 게임에 적용하기 좋겠다고 생각한 아이디어가 있나요?
A. 정말 많은 좋은 아이디어들이 있기 때문에 선택하기 어렵습니다. 하지만 저희들이 관심을 가지고 있는 몇 가지를 말씀드리자면 감정차단, 더 많은 감정표현, 도전 ‘티켓’ 시스템, 영웅유닛, 클랜전, 토너먼트와 TV 로얄의 개편 등 입니다.
Q. 일렉트로 아레나에 등장하는 ‘브롤 스타즈’ 이스터에그는 어떤 의미인가요?
A. 음.. 우리는 브롤 스타즈를 정말 좋아합니다! 그리고 마침 일렉트로 아레나를 제작한 디자이너는 특히 더 좋아한달까요?
Q. 마법 카드의 건물 데미지 5% 감소는 어떤 이유로 패치를 한 것인가요?
A. 패치 전 관찰 결과, 점점 더 많은 게임이 유닛간의 전투보다 마법 카드의 건물 데미지에 의해서 승패가 결정되는 것을 확인했습니다. 마법 데미지 또한 게임의 일부이지만 플레이어들이 지나치게 방어적인 플레이 스타일을 유지하면서 마법 데미지만으로 게임을 끝내려고 하는 것은 게임을 지루하게 만들 수 있습니다. 이번 마법 데미지 감소로 인해 비기는 경우가 증가할 수도 있지만 우선은 어떤 변화가 있을지 지켜보고 필요 시 다른 방향으로 조정될 가능성은 충분히 있습니다.
Q. 클래시 로얄 개발팀으로서 현재 어떤 어려움이 있고, 이를 해결하기 위해 어떤 노력을 해야 한다고 생각하나요?
A. 우선 가장 크게 고려하고 있는 부분은, 1년 이상 클래시 로얄과 함께한 플레이어가 어떻게 하면 트로피를 올리거나 떨어뜨리는 과정에서 게임에 대한 흥미를 잃지 않고 지속적으로 게임을 할 수 있게 만드느냐 입니다. 저희는 항상 이 점을 염두에 두고 새로운 기능 또는 모드를 개발하고 있습니다.
플레이어들이 너무 특정 카드/덱만 사용하지 않도록 하는 것도 어려움 중 하나입니다. 밸런스 조정을 통해 이를 해결할 수 있겠지만 이는 반대로 특정 카드/덱만 업그레이드한 플레이어들에게 문제가 될 수 있습니다. 게다가 플레이어가 매번 같은 카드/덱으로 플레이를 한다면 이 또한 게임에 대한 흥미를 잃게 만들 수 있습니다. 그래서 우리는 다른 카드/덱을 사용해보고 관심을 가질 수 있도록 새로운 기능을 추가하기 위해 노력하고 있습니다.
균형 잡힌 매치메이킹에 대해 많은 신경을 쓰고 있으며, 일단 시즌 초기화 트로피 개수를 조정하는 등의 시도를 해볼 생각입니다.
그리고 게임 UI를 명료하고 혼동되지 않게 설계하는 것은 항상 중요합니다. 어떤 기능이 추가되더라도 기존의 좋은 사용 경험을 유지하면서 적절한 방향으로 추가될 수 있도록 할 것입니다!
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