Q. 클래시 로얄 개발팀으로서 현재 어떤 어려움이 있고, 이를 해결하기 위해 어떤 노력을 해야 한다고 생각하나요?

A. 우선 가장 크게 고려하고 있는 부분은, 1년 이상 클래시 로얄과 함께한 플레이어가 어떻게 하면 트로피를 올리거나 떨어뜨리는 과정에서 게임에 대한 흥미를 잃지 않고 지속적으로 게임을 할 수 있게 만드느냐 입니다. 저희는 항상 이 점을 염두에 두고 새로운 기능 또는 모드를 개발하고 있습니다.



플레이어들이 너무 특정 카드/덱만 사용하지 않도록 하는 것도 어려움 중 하나입니다. 밸런스 조정을 통해 이를 해결할 수 있겠지만 이는 반대로 특정 카드/덱만 업그레이드한 플레이어들에게 문제가 될 수 있습니다. 게다가 플레이어가 매번 같은 카드/덱으로 플레이를 한다면 이 또한 게임에 대한 흥미를 잃게 만들 수 있습니다. 그래서 우리는 다른 카드/덱을 사용해보고 관심을 가질 수 있도록 새로운 기능을 추가하기 위해 노력하고 있습니다.

균형 잡힌 매치메이킹에 대해 많은 신경을 쓰고 있으며, 일단 시즌 초기화 트로피 개수를 조정하는 등의 시도를 해볼 생각입니다.

그리고 게임 UI를 명료하고 혼동되지 않게 설계하는 것은 항상 중요합니다. 어떤 기능이 추가되더라도 기존의 좋은 사용 경험을 유지하면서 적절한 방향으로 추가될 수 있도록 할 것입니다!

