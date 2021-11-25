👉계정 공유란?

계정 공유는 경쟁 콘텐츠에서 이득을 취하기 위해 타 플레이어에게 계정을 공유하는 행위를 의미하며, 타 플레이어에게 게임 계정을 구매, 판매, 공유하는 것은 슈퍼셀의 게임 이용 약관에 위배됩니다.



만약 타 플레이어에게 계정을 공유한 것이 확인된 경우, 계정에 제재를 가할 수 있습니다.

