공정한 게임 이용 & 클래시 로얄!
🤙안전하고 공정한 게임 이용
곧 시작되는 No Tilt 20승 도전에 앞서, 슈퍼셀의 안전하고 공정한 게임 이용 정책 및 서비스 이용 약관에 대해 안내해드리고자 합니다.
👉어떤 부분을 점검하나요?
게임에서 플레이어가 제3자 소프트웨어를 사용하지 못하도록 사전에 방지합니다.
게임 계정 구매, 판매 및 공유 여부를 모니터링합니다.
순위표에서 정기적으로 공정한 게임 이용이 되고 있는지 여부를 확인합니다.
진출 자격을 획득한 플레이어 계정이 월드 챔피언십에 출전에 적합한지 여부를 확인합니다.
👉계정 공유란?
계정 공유는 경쟁 콘텐츠에서 이득을 취하기 위해 타 플레이어에게 계정을 공유하는 행위를 의미하며, 타 플레이어에게 게임 계정을 구매, 판매, 공유하는 것은 슈퍼셀의 게임 이용 약관에 위배됩니다.
만약 타 플레이어에게 계정을 공유한 것이 확인된 경우, 계정에 제재를 가할 수 있습니다.
❌계정 공유 시 어떤 제재가 이루어지나요?
계정 공유를 통해 경쟁 콘텐츠에서 이득을 취하고 있는 것이 판명된 플레이의 계정은 영구적으로 정지될 수 있습니다.
제재를 받은 플레이어의 관련 계정 또한 모두 정지되며, 관련 계정의 제재 이력에 관계없이 일괄 적용됩니다.
저희는 타 플레이어에게 양도된 계정의 보안은 책임질 수 없으며, 타인에게 양도된 계정을 영구 정지할 권리를 가지고 있습니다.
🙅♀️🙅♂️승인되지 않은 곳에서 보석 구매
클래시 로얄의 게임 보석을 판매하는 웹사이트가 많지만, 어느 사이트도 안전을 보장할 수 없습니다. 만약 더 싼 가격으로 보석을 판매한다고 광고한다면, 이는 사기이니 절대 속지 마세요. 그들은 슈퍼셀의 후원을 받지 않으며, 도난 당한 신용 카드와 같은 불법 활동에 자금을 지원하거나 자금을 지원받는 경우가 많습니다.
👉계정을 공유하거나 승인되지 않은 곳에서 보석을 구매하면, 다음과 같은 제재가 진행됩니다.
구매한 게임 내 화폐가 철회됩니다.
(불법 보석)
일정 기간 계정이 정지됩니다.
(2일/7일/31일 정지)
영구적으로 계정이 정지됩니다.
(영구 정지)
📣더 자세히 알고 싶으신가요?