커뮤니티 이벤트와 크라운 체이스 이벤트는 아레나 7 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다. 대장 도둑 이벤트는 아레나 11부터 참여 가능합니다.

이벤트가 시작되면 홈 화면에서 이벤트 보상 진행도를 바로 확인할 수 있습니다.