도둑 이야기 시즌!
신규 챔피언: 대장 도둑
능력: 도주 수류탄 — 잠시 투명 상태가 되어 뒤로 순간이동합니다!
대장 도둑은 목표물을 향해 돌진하며, 돌진하는 동안에는 무적 상태가 됩니다. 불리한 상황에서는 연막 수류탄을 사용해 탈출을 시도합니다.
신규 진화: 도끼맨
그건 도끼가 아닙니다... 이게 진짜 도끼죠!
순환 주기: 1
진화된 도끼맨의 도끼는 근거리의 적에게 더 많은 피해를 입히고 적을 밀어냅니다.
이벤트
크라운 체이스: 지명수배: 3월 31일~4월 6일
크라운을 획득하여 이벤트에서 앞서나가세요!
일반 럭키 드롭 2개
희귀 럭키 드롭
영웅 럭키 드롭
영웅 카드 북
대장 도둑 이벤트: 4월 10일~15일
크라운을 모아 신규 챔피언 '대장 도둑'을 비롯해 다양한 보상을 잠금 해제하세요!
일반 럭키 드롭 2개
희귀 럭키 드롭
일반 와일드카드 100장
이모티콘
대장 도둑 카드 2장
크라운 체이스: 4월 15일~20일
일반 럭키 드롭 4개
희귀 럭키 드롭
일반 와일드카드 100장
희귀 와일드카드 50장
거대 눈덩이 진화 조각 3개
배너 프레임 및 장식
커뮤니티 이벤트 - 대장처럼 훔쳐라 : 4월 21일 시작
레드 킹에게서 크라운을 훔쳐 도둑단의 일원이 되었음을 보여주세요! 전투에서 더 많은 크라운을 획득할수록 커뮤니티가 더 많은 보상을 받을 수 있습니다!
일반 럭키 드롭 5개
희귀 럭키 드롭
영웅 럭키 드롭
일반 와일드카드 100장
희귀 와일드카드 50장
전설 와일드카드
배너 프레임 및 장식
타워 스킨
크라운 체이스: 5월 1일~4일
일반 럭키 드롭 5개
희귀 럭키 드롭 2개
일반 와일드카드 100장
영웅 와일드카드 10장
커뮤니티 이벤트와 크라운 체이스 이벤트는 아레나 7 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다. 대장 도둑 이벤트는 아레나 11부터 참여 가능합니다.
이벤트가 시작되면 홈 화면에서 이벤트 보상 진행도를 바로 확인할 수 있습니다.
게임 모드 및 도전
도끼맨 진화 드래프트: 4월 7일~14일
카드 진화가 포함된 클래식 드래프트입니다! 진화의 힘을 사용해 새로운 덱을 구성하세요!
⚔️ 도전: 4월 11일~14일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식)
대장 도둑의 기습 공격: 4월 14일~21일
대장 도둑이 아레나를 장악할 수 있도록 도우세요!
⚔️ 도전: 4월 18일~21일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식)
전리품 약탈: 4월 21일~28일
도둑이 사방에 득실거립니다. 빠르게 나타나 약탈하고 혼란을 일으키죠!
⚔️ 도전: 4월 25일~28일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식)
엘릭서 7배속: 4월 28일~5월 5일
엘릭서 7배속 이벤트에서 열기를 느껴 보세요. 카드 진화도 잊지 말고 챙기세요!
⚔️ 도전: 5월 2일~5일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식)
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀