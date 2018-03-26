많은 도전자 여러분을 궁금하게 했던 '로얄 패밀리' 등록이 드디어 시작 됐습니다!

로얄 패밀리는 무엇인가요?

로얄 패밀리는 3월부터 5월까지 진행되는 클래시 로얄의 혜택 서비스 입니다.

무슨 혜택을 제공하나요?

로얄 패밀리에 가입하시면 저희가 준비한 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.

혜택1. 로얄 패밀리 토너먼트

카드를 빠르게 모으고 실력도 쌓고 싶으신가요? 로얄 패밀리만을 위한 토너먼트가 2주에 한 번씩 열립니다. 토너먼트를 모두 참여하면 출석 인증 이벤트로 아이스크림 기프티콘까지 받을 수 있으니 많은 참여 바랍니다.

혜택2. 프리미엄 컨텐츠

로얄 패밀리 멤버만을 위해 준비한 다양한 컨텐츠가 있습니다. 고수에게 받는 덱상담부터 멤버만을 위해 제공되는 특별한 아트 컨텐츠까지! 나에게 꼭 필요한 컨텐츠를 만나보세요!

혜택3. 오프라인 이벤트 초대

로얄 패밀리 멤버는 클래시 로얄 오프라인 이벤트에 특별히 초대되거나 별도의 혜택을 누릴 수 있습니다. 어떤 행사가 기다리고 있을까요? 많은 기대 바랍니다!

혜택4. 다양한 선물들

혜택이 제공되는 동안 열심히 클래시 로얄을 즐기기만 해도 다양한 선물을 받을 수 있습니다. 멤버의 성장에 따라 별도로 제공되는 리워드와 다양한 경품 이벤트가 준비 돼 있습니다!

이 모든 혜택이 오직 로얄 패밀리만을 위해 준비 돼 있으니 지금 서두르세요!

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