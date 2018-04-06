클래시 로얄 레딧 커뮤니티에서 도전자 여러분께 다양한 덱을 추천 받았습니다. 제출 기간 동안 약 4천 개 이상의 덱이 제출되었고, 이 중에서 투표를 거쳐 총 8개의 덱을 선별했습니다!

아래 8개의 덱 소개와 사용법을 참고하셔서 레딧(Reddit) 덱 도전에서 승리하세요!

레딧(Reddit) 덱 도전은 4월 6일부터 9일까지 진행됩니다.