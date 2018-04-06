레딧(Reddit) 덱 도전 이란?
“클래시 로얄 레딧(Reddit) 커뮤니티가 만들고 선택한 8개의 덱으로 플레이 하세요!”
클래시 로얄 레딧 커뮤니티에서 도전자 여러분께 다양한 덱을 추천 받았습니다. 제출 기간 동안 약 4천 개 이상의 덱이 제출되었고, 이 중에서 투표를 거쳐 총 8개의 덱을 선별했습니다!
아래 8개의 덱 소개와 사용법을 참고하셔서 레딧(Reddit) 덱 도전에서 승리하세요!
레딧(Reddit) 덱 도전은 4월 6일부터 9일까지 진행됩니다.
1. 광벌 덱 by u/RslimS (평균 엘릭서: 3.1) / 덱 복사하기
덱 사용법: 해골 비행선과 함께 광부(또는 얼음 골렘)를 사용하여 공격을 진행하고, 프린세스를 뒷 편에 배치하여 해골비행선을 수비하려는 상대 유닛을 처리할 수 있습니다.
단, 상대에게 해골 비행선을 카운터 할 수 있는 카드가 많을 경우 패 순환에 어려움이 있으므로, 광부로 상대 타워를 지속적으로 공격해야 합니다.
2. 도틀램 덱 by u/notsodevious (평균 엘릭서: 2.9) / 덱 복사하기
덱 사용법:
배틀 램 또는 도둑으로 속공을 진행할 때, 박쥐와 아이스 스피릿 그리고 통나무를 함께 활용할 경우 공격력을 높이는 데 도움을 줍니다.
마법 아처와 토네이도 그리고 아이스 스피릿은 수비 시 중요한 역할을 수행합니다. 단, 3~4 정도의 여유 엘릭서를 유지하는 것이 중요하며, 빠르게 덱을 순환할 수 있어야 합니다.
3. 닼틀램 덱 by u/Dylcal22 (평균 엘릭서: 3.4) / 덱 복사하기
덱 사용법: 수비를 중심으로 엘릭서 이득을 취한 후 빠른 역습을 진행하는 조합입니다.
만약 상대가 삼총사를 낸 경우 파이어 볼로 수비하고, 상대가 골렘을 낸 경우 다크 프린스, 배틀 램, 얼음 골렘을 활용하여 빠르게 상대 타워를 공격해야 합니다.
4. 뇌전광독 덱 by u/Osuka06 (평균 엘릭서: 3.4) / 덱 복사하기
덱 사용법: 뇌전탑과 발키리는 수비 용도로 활용하며, 광부와 독, 그리고 마법 아처를 빠르게 순환시켜 상대 타워를 공격하는 조합입니다.
수비적 성향이 강한 조합이므로, 상대의 유닛을 효율적으로 수비하는 것이 중요합니다.
5. 페광벌 덱 by u/☆Andrés☆♡ (평균 엘릭서: 3.6) / 덱 복사하기
덱 사용법: 해골 비행선이 주요 공격 카드이며, 상대에게 해골 비행선 카운터 카드가 많은 경우 다음 공격 카드로 광부를 사용합니다.
P.E.K.K.A와 일렉트로 마법사는 수비를 중심으로 사용해야 하며, 독 마법과 감전 마법은 광부와 같이 활용하거나 수비 시 사용합니다.
6. 도둑광독 덱 by u/Schmedricks27 (평균 엘릭서: 3) / 덱 복사하기
덱 사용법: 광부로 끊임없이 상대 타워를 공격하며, 독 마법은 수비 중심으로 활용합니다. 가장 이상적인 조합으로는 광부와 도둑, 마법 아처 그리고 독 마법입니다.
단, 수비가 약하므로 인페르노 타워 배치를 신경 써야 합니다.
7. 자쌍프 덱 by u/Alpii69 (평균 엘릭서: 3.6) / 덱 복사하기
덱 사용법: 자이언트를 타워 뒤에 놓으며 시작해야 합니다. 자이언트 뒤에 다크 프린스와 프린스를 배치하여 공격을 하고, 마법 아처는 보조 역할을 수행합니다.
파괴력이 높은 덱 조합이지만, 엘릭서를 소모할 경우 패배로 직결될 수 있습니다.
8. 닼프토네 덱 by u/Navini04 (평균 엘릭서: 3.4) / 덱 복사하기
덱 사용법: 얼음 골렘과 다크 프린스 또는 다크 프린스와 배틀 램으로 상대 타워를 공격하여 큰 타격을 입힐 수 있습니다. 사냥꾼과 감전돌이는 수비 중심으로 사용하면 좋습니다.
엘릭서 두 배 타이밍에 양쪽 타워를 동시에 공격할 경우 상대의 정신을 혼미하게 할 수 있습니다.
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