로얄 자이언트에게 더 강력한 대포알을 쥐여주세요!

로얄 자이언트 진화 이벤트를 통해 카드와 골드를 무료로 획득할 수 있으며, 로얄 자이언트 진화를 이모티콘 가격의 절반보다도 저렴하게 구매할 수 있습니다! 5월 17일(금) 오후 6시부터 매일 로그인해 무료 보상을 꼭 챙기세요! 하루를 놓친다는 건 그날의 보상도 놓친다는 뜻이죠!

아래의 보상 목록을 확인하세요.

로얄 자이언트 카드 250 장(무료)

로얄 자이언트 배너(무료)

로얄 자이언트 카드 500 장(무료)

로얄 자이언트 진화: 조각 1개(💎 5개)

7,500 골드(무료)

로얄 자이언트 진화: 조각 1개(💎 10개)

로얄 자이언트 카드 750 장(무료)

로얄 자이언트 진화: 조각 2개(💎 25개)

마법 코인 1개(무료)

로얄 자이언트 진화: 조각 2개(💎 50개)

⚠️ 참가 요건: 킹 레벨 7 이상

❓이벤트 아이콘이 보이지 않나요? 걱정하지 마세요! 일부 유저에게는 이 이벤트가 일주일 후에 열립니다. 5월 28일(화)에 다시 확인하고 참가하세요!