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2019년 12월 2일
Blog – Clash Royale

로얄 패스 시즌 6

로얄 패스는 무엇인가요?

로얄 패스로 시즌 내내 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

크라운을 모아 시즌 6 로얄 패스 보상 티어와 크라운 상자, 그리고 보너스 금고를 잠금 해제하세요!

시즌 6: 클래시마스 한정!

  • 클래시마스 타워 스킨

  • 한정 클래시마스 호그 이모티콘

한 번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 6에서만 획득할 수 있습니다!

35개의 보상 티어

로얄 패스 보상 구성:

  • 특별한

    타워 스킨

    이모티콘

  • 40,000

    골드

  • 로얄 패스

    번개 상자

    6개

  • 희귀 로얄 패스 번개 상자

    3개 (희귀 카드 보장!)

  • 영웅 로얄 패스 번개 상자

    4개 (영웅 카드 보장!)

  • 교환 토큰

    4개

  • 상자당 카드 교체

    최대 7번

    *

  • 전설 상자 1개!

    (전설 카드 보장!)

    **

* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다

** 아레나 6 이상에서

로얄 패스 특전

로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.

  • 특별 도전 무한 입장 및 이어하기

  • 상자 자동 잠금 해제

    (다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)

  • 로얄 패스 상자 및 크라운 상자

  • 로얄 패스 전용 황금색 이름

  • 클랜원을 위한 선물

보너스 금고

로얄 패스 보상 트랙을 전부 완료한 후, 크라운 10개를 수집할 때마다 보너스 금고에 250 골드가 저장됩니다.

최대 10,000 골드까지 보너스 금고에 저장할 수 있습니다.

보너스 금고의 내용물은 새로운 시즌이 시작된 후에 받을 수 있습니다.

로얄 패스는 어떤 식으로 작동하나요?

게임을 플레이해 크라운을 얻으면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 해제할 수 있습니다!

로얄 패스와 함께

  • 크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

  • 보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!

무료

  • 각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

  • 24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!

모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!

  • 크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!

훈련 캠프, 친선전, 개인 토너먼트를 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!

로얄 패스 없이 플레이

로얄 패스가 없으신가요? 다음 보상을 획득할 수 있습니다.

  • 시즌 6에서만 잠금 해제 할 수 있는 얼음집 타워 스킨!

  • 크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)

  • 무료 전설 상자

    (시즌 시작 시에 아레나 6 이상인 경우

로얄 패스는 어디서 구매하나요?

  • 클래시 로얄 실행

  • 화면 상단이나 상점에서 로얄 패스 누르기

  • 로얄 패스 구매

  • 축하합니다, 이제 로얄 패스를 이용할 수 있습니다! 전용 보상과 함께하는 시즌 6에서 행운을 빕니다!

로얄 패스는 구매한 시즌 동안 유지됩니다(예: 시즌 6 로얄 패스를 구매하면 시즌 6 동안 로얄 패스가 유지됩니다.)

더 자세히 알고 싶으신가요?

이곳에서 로얄 패스와 관련해 더 많은 정보와 자주 묻는 질문을 확인해보세요!