로얄 패스 시즌 7
로얄 패스는 무엇인가요?
로얄 패스로 시즌 내내 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
크라운을 모아 시즌 7 로얄 패스 보상 티어와 크라운 상자, 그리고 보너스 금고를 잠금 해제하세요!
전용 콘텐츠
시즌 7: 설맞이 대축제 전용 콘텐츠
설날 등불 타워 스킨
한정 이모티콘
한 번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 7에서만 획득할 수 있습니다!
35개의 보상 티어
로얄 패스 보상 구성:
특별한
타워 스킨
및
이모티콘
40,000
골드
로얄 패스
번개
상자 6개
희귀
로얄 패스 번개 상자
3
개 (희귀 카드 보장!)
영웅
로얄 패스 번개 상자
4
개 (영웅 카드 보장!)
교환 토큰
4개
상자당
카드 교체
최대 7번*
전설
상자 1개!
(
전설 카드 보장!)
**
* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다
** 아레나 6 이상에서
로얄 패스 특전
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(
다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
보너스 금고
로얄 패스 보상 트랙을 전부 완료한 후, 크라운 10개를 수집할 때마다 보너스 금고에 250 골드가 저장됩니다.
최대 10,000 골드까지 보너스 금고에 저장할 수 있습니다.
보너스 금고의 내용물은 새로운 시즌이 시작된 후에 받을 수 있습니다.
로얄 패스는 어떤 식으로 작동하나요?
게임을 플레이해 크라운을 얻으면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 해제할 수 있습니다!
로얄 패스와 함께
크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.
보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!
무료
각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.
24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!
모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!
크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!
훈련 캠프, 친선전, 개인 토너먼트를 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!
로얄 패스 없이 플레이
로얄 패스가 없으신가요? 다음 보상을 획득할 수 있습니다.
크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)
무료 전설 상자
(시즌 시작 시에 아레나 6 이상인 경우
로얄 패스는 어디서 구매하나요?
클래시 로얄 실행
화면 상단이나 상점에서 로얄 패스 누르기
로얄 패스 구매
축하합니다, 이제 로얄 패스를 이용할 수 있습니다! 전용 보상과 함께하는 시즌 7에서 행운을 빕니다!
로얄 패스는 구매한 시즌 동안 유지됩니다(예: 시즌 7 로얄 패스를 구매하면 시즌 7 동안 로얄 패스가 유지됩니다.)