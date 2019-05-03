2019년 5월 3일
Blog – Clash Royale
리그 시즌 초기화 & 트로피 진척도?!
리그 시즌 초기화가 뭔가요?
5월 6일 월요일, 트로피 진척도에서 첫 번째 리그 시즌이 종료됩니다!
매 리그 시즌이 종료되면 4,000을 초과하는 수의 트로피는 50%의 비율로 재설정되며, 4,000 트로피 이하는 해당되지 않습니다.
앞선 공지를 통해 트로피 재설정 비율을 75%로 변경할 것이라 안내했었지만, 데이터를 확인한 결과 기존 50%를 유지하는 것이 옳다는 결정을 내리게 되었습니다.
새로운 트로피 진척도 보상 수집 (4,000 트로피 이상)
리그 시즌 초기화와 더불어 4,000 트로피 이상의 트로피 진척도 보상도 초기화됩니다!
4,000 트로피 이상을 보유한 분들은 리그 시즌 종료 후 재설정되는 트로피 수에 따라 해당하는 모든 트로피 진척도 보상을 즉시 수집할 수 있습니다.
리그 시즌이 종료되면 수집하지 않은 트로피 진척도 보상은 자동으로 수집됩니다.
4,000 트로피 이상의 새로운 보상!
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