5월 6일 월요일, 트로피 진척도에서 첫 번째 리그 시즌이 종료됩니다!

매 리그 시즌이 종료되면 4,000을 초과하는 수의 트로피는 50%의 비율로 재설정되며, 4,000 트로피 이하는 해당되지 않습니다.

앞선 공지를 통해 트로피 재설정 비율을 75%로 변경할 것이라 안내했었지만, 데이터를 확인한 결과 기존 50%를 유지하는 것이 옳다는 결정을 내리게 되었습니다.