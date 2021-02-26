2021년 2월 26일
Blog – Clash Royale
매치메이킹 변경 사항!
그동안 플레이어들의 큰 피드백 중 하나는 매치메이킹과 관련된 부분이었습니다. 예를 들어, 타워 레벨 차이가 큰 상대방을 만나게 되는 문제점 등이었죠.
우리는 플레이어들의 의견을 반영해 이 문제를 개선하려 합니다!
무엇이 변경되나요?
자신의 타워 레벨 기준으로 레벨이 1 많거나, 1 적은 상대와 대결하게 됩니다. (물론 동일한 레벨과도요!)
예를 들어, 타워 레벨 12 플레이어는 타워 레벨 11, 12 또는 13인 플레이어와 만나게 됩니다.
매치메이킹 속도
그러나 매치메이킹에 걸리는 시간을 최소화하기 위해 상대의 레벨 범위가 5초마다 증가합니다.
매칭이 시작된 후 5초~10초까지는 2 레벨, 10초 이후부터는 3 레벨까지 증가할 수 있습니다.
오랜 시간 동안 매칭이 이루어지지 않을 경우를 방지하기 위함입니다.
클랜전 2 매치메이킹
위와 별도로 클랜전 2는 매칭이 시작된 후 5초가 아닌 20초 이후 레벨 범위가 변경됩니다.
매치메이킹까지의 시간은 조금 더 소요되겠지만, 비슷한 타워 레벨의 상대를 찾을 수 있는 정확도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
언제부터 적용되나요?
이러한 변경 사항은 2월 25일 목요일 점검 이후 적용됩니다.
이번 변경점은 영구적이지 않으며, 지속적인 모니터링을 통해 문제 혹은 부정적인 영향 발생 시 추가적으로 변경될 수 있습니다.
감사합니다.