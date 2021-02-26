그동안 플레이어들의 큰 피드백 중 하나는 매치메이킹과 관련된 부분이었습니다. 예를 들어, 타워 레벨 차이가 큰 상대방을 만나게 되는 문제점 등이었죠.

우리는 플레이어들의 의견을 반영해 이 문제를 개선하려 합니다!