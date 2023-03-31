2023년 3월 31일
Blog – Clash Royale
메가 드래프트가 전설의 길에 등장합니다!
4월 3일 월요일에 시작되는 다음 시즌 ‘부트 캠프’에서는 한 가지 큰 변화가 있을 예정입니다.
이번 시즌이 진행되는 동안 전설의 길에서는 메가 드래프트 게임 모드만 플레이할 수 있습니다.
자세한 변경 사항은 다음과 같습니다.
도전자 I부터 얼티밋 챔피언까지 모든 리그는 클래식 1v1 전투가 아닌 메가 드래프트 모드로 진행됩니다.
모든 리그에서 모든 카드 레벨과 타워 파워는 11로 제한됩니다.
11레벨 이상의 카드는 11레벨로 조정됩니다.
11레벨 미만의 카드는 현재 레벨을 유지합니다.
전설의 길 계단 수가 93개에서 76개로 감소합니다.
이전에 이러한 변화를 시도한 적이 없었기 때문에 완전히 처음이라고 볼 수 있겠네요.
저희는 이것이 거대한 변화임을 알고 있으며, 여러분의 의견을 언제든지 들을 준비가 되었습니다.
공식 카페나 다른 소셜 미디어 채널을 통해 저희에게 이번 변경 사항에 대한 의견을 알려주세요.
그럼 메가 드래프트 아레나에서 뵙겠습니다!
클래시 로얄 팀