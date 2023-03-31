이전에 이러한 변화를 시도한 적이 없었기 때문에 완전히 처음이라고 볼 수 있겠네요.

저희는 이것이 거대한 변화임을 알고 있으며, 여러분의 의견을 언제든지 들을 준비가 되었습니다.

공식 카페나 다른 소셜 미디어 채널을 통해 저희에게 이번 변경 사항에 대한 의견을 알려주세요.

그럼 메가 드래프트 아레나에서 뵙겠습니다!

클래시 로얄 팀