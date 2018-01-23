주의: 이 밸런스 업데이트는 아직 적용되지 않았습니다! 실제 적용은 1월 24입니다.

클래시 로얄의 카드 밸런스 조정은 플레이 테스트, 커뮤니티의 의견, 통계 등에 기반하여 진행됩니다. 최대한의 재미와 균형을 위해 주기적으로 밸런스를 조정하게 될 수 있습니다.

이번 밸런스 업데이트에서는 로얄 고스트, 암흑 마녀, 라바 하운드 등이 조정됩니다!

로얄 고스트: 피해량 6% 감소, 투명효과 지연(0.7초에서 1.2초로 변경), 공격 속도가 1.7초에서 1.8초로 느려짐

암흑 마녀: 첫 박쥐가 더 빨리 등장

박쥐: 공격 속도가 1초에서 1.1초로 느려짐

라바 하운드: HP 5% 증가

감전돌이: 지상과 공중을 공격함

사냥꾼: 사정거리가 5에서 4로 감소. 탄환이 퍼지는 각도가 조금 작아짐. 무기 사정거리는 6.5로 변화 없음

고블린 오두막: 생성 속도가 4.9초에서 5초로 느려짐 (총 생성 고블린 수 1 감소)

미니 P.E.K.K.A: HP 7% 증가

나무꾼: HP 7% 증가

박격포: 최소 사정거리 4.5에서 3.5로 감소





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아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀