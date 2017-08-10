주의: 이 밸런스 업데이트는 아직 적용되지 않았습니다! 실제 적용은 8월 11입니다.

클래시 로얄의 카드 밸런스 조정은 플레이 테스트, 커뮤니티의 의견, 통계 등에 기반하여 진행됩니다. 최대한의 재미와 균형을 위해 주기적으로 밸런스를 조정하게 될 수 있습니다.

이번 밸런스 업데이트에서는 암흑 마녀, 배틀 램, 무덤 등을 다룹니다!





암흑 마녀 : 피해량 9% 감소, 사정거리 11% 감소, 박쥐 생성 속도가 6초에서 7초로 변경, 사망 시 박쥐 2마리 생성 (기존 3마리)

배틀 램 : 돌진 시작까지의 시간이 조금 길어짐 / 바바리안이 조금 더 늦게 나타남

무덤 : 지속 시간이 10초에서 9초로 변경, 생성되는 해골이 17마리에서 15마리로 변경

일렉트로 마법사 : HP 2% 감소

치유 : 지속 시간이 3초에서 2.5초로 변경

미니 P.E.K.K.A : 피해량 4.6% 증가

대형 석궁 : 배치 시간이 4초에서 3.5초로 변경

박격포 : 배치 시간이 4초에서 3.5초로 변경

다크 프린스 : 피해량 6% 증가, 공격 속도 1.5초에서 1.4초로 변경

얼음 마법사 : 공격력 10% 증가, 공격 속도 1.5초에서 1.7초로 변경

박쥐 : 박쥐 수가 4마리에서 5마리로 증가

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아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀