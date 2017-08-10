2017년 8월 10일
Blog – Clash Royale
밸런스 변경 안내 (8/11)
주의: 이 밸런스 업데이트는 아직 적용되지 않았습니다! 실제 적용은 8월 11입니다.
클래시 로얄의 카드 밸런스 조정은 플레이 테스트, 커뮤니티의 의견, 통계 등에 기반하여 진행됩니다. 최대한의 재미와 균형을 위해 주기적으로 밸런스를 조정하게 될 수 있습니다.
이번 밸런스 업데이트에서는 암흑 마녀, 배틀 램, 무덤 등을 다룹니다!
암흑 마녀 :
피해량 9% 감소, 사정거리 11% 감소, 박쥐 생성 속도가 6초에서 7초로 변경, 사망 시 박쥐 2마리 생성 (기존 3마리)
배틀 램 :
돌진 시작까지의 시간이 조금 길어짐 / 바바리안이 조금 더 늦게 나타남
무덤 :
지속 시간이 10초에서 9초로 변경, 생성되는 해골이 17마리에서 15마리로 변경
일렉트로 마법사 :
HP 2% 감소
치유 :
지속 시간이 3초에서 2.5초로 변경
미니 P.E.K.K.A :
피해량 4.6% 증가
대형 석궁 :
배치 시간이 4초에서 3.5초로 변경
박격포 :
배치 시간이 4초에서 3.5초로 변경
다크 프린스 :
피해량 6% 증가, 공격 속도 1.5초에서 1.4초로 변경
얼음 마법사 :
공격력 10% 증가, 공격 속도 1.5초에서 1.7초로 변경
박쥐 :
박쥐 수가 4마리에서 5마리로 증가
공식 카페에 여러분의 의견을 남겨주세요.
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀