2017년 12월 9일
Blog – Clash Royale
밸런스 조정 안내 (12/11)
도전자 여러분들의 의견과 테스트 결과를 바탕으로 카드 밸런스 패치를 공지 합니다. 더 나은 클래시 로얄을 기대해주세요!
이번 밸런스 패치는 호그라이더, 기사, 프린스 그리고 다른 카드들에 대한 조정 내용이 포함돼 있습니다.
호그라이더:
공격 속도 1.6초로 변경 (기존 1.5초), 첫 공격은 0.1초 더 느리게 공격
기사:
공격 속도 1.2초로 변경 (기존 1.1초)
프린스:
체력 +5%, 공격 속도 1.4초로 변경 (기존 1.5초)
마법 데미지 (파이어볼, 번개, 감전, 통나무, 독, 로켓, 화살) :
크라운 타워에 대한 데미지 -5%
얼음 골렘:
데스 데미지의 슬로우 효과 지속 시간 1초로 변경 (기존 2초)
해골 통:
데스 데미지 추가
자이언트 해골:
체력 +5%
가드:
데미지 +5%, 체력 +5%, 공격 속도 1.1초로 변경 (기존 1.2초)
고블린 (고블린류, 고블린 갱, 고블린 통):
데미지 -6%
엘릭서 정제소:
체력 -13%
기타 수정 사항 :
박격포 - 수정됨:
최소 사거리내 유닛 있을 시 공격 안하던 버그
인페르노 드레곤, 인페르노 타워 - 수정됨:
몇몇 유닛의 실드 파괴 후 데미지가 초기화 되지 않음 (가드, 다크 프린스, 대포 카트 상대 시)
공식카페에 여러분의 의견을 남겨주세요!
그럼 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀