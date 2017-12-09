도전자 여러분들의 의견과 테스트 결과를 바탕으로 카드 밸런스 패치를 공지 합니다. 더 나은 클래시 로얄을 기대해주세요!

이번 밸런스 패치는 호그라이더, 기사, 프린스 그리고 다른 카드들에 대한 조정 내용이 포함돼 있습니다.