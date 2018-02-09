주의: 이 밸런스 조정은 아직 적용되지 않았습니다! 실제 적용은 2월 12입니다.

클래시 로얄의 카드 밸런스 조정은 플레이 테스트, 커뮤니티의 의견, 통계 등에 기반하여 진행됩니다. 최대한의 재미와 균형을 위해 주기적으로 밸런스를 조정하게 될 수 있습니다.

이번 밸런스 조정에서는 메가 나이트, 기사, 다크 프린스등을 다룹니다!

메가 나이트 : 생성 피해량과 점프 피해량 25% 감소. 생성 피해 범위 감소 (생성 피해 범위가 다리와 강을 넘어서까지 미치지 않습니다)

해골 통 : 해골 수가 8마리에서 6마리로 감소

기사 : 체력 6% 감소

인페르노 드래곤 : 대상 재선택 속도 느려짐

발키리 : 공격 속도가 1.5초에서 1.4초로 빨라짐

도둑 : 최소 질주 거리가 4에서 3.5로 짧아짐

다크 프린스 : 공격 속도가 1.4초에서 1.3초로 빨라짐. 체력 5% 증가

마법 아처 : 아레나에 곧 등장

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아레나에서 뵙겠습니다. 클래시 로얄 팀