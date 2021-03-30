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2021년 3월 30일
Blog – Clash Royale

새로운 밸런스 조정!

새로운 업데이트, 새로운 밸런스 조정!

매 시즌 진행되던 밸런스 조정이 주요 게임 업데이트 시에만 진행되는 방향으로 변경되었다는 점을 기억하시나요?

새롭게 찾아온 마법 아이템에 대한 변경 사항입니다!

어떤 카드가 밸런스 조정되나요?

이번 업데이트에서는 다음 카드들의 밸런스가 조정됩니다.

  • 엄마 마녀

  • 폭탄병

  • 기사

  • 엘리트 바바리안

  • 사냥꾼

  • 감전 돌이

  • 삼총사

  • 마녀

  • 대포 카트

  • 힐링 스피릿

  • 해골 비행선

  • 폭탄 타워

  • 자이언트 해골

변경 사항, 그리고 그 이유까지! 지금 아래에서 확인하세요!

엄마 마녀

  • 피해량 14% 증가

  • 공격 속도 8% 빨라짐

  • 첫 공격 속도 0.1초 빨라짐

최근 전설 카드는 전설처럼 느껴지지 않았습니다. 그래서 우리는 엄마 마녀가 원거리 공격 유닛으로 더 유용해지도록 피해량을 크게 증가시켰고, 더 많은 매치에서 엄마 마녀의 저주가 활용되도록 하였습니다.

폭탄병

  • 엘릭서 비용: 3 → 2 감소

  • HP 31% 감소

  • 피해량 32% 감소

폭탄병은 엘릭서 비용이 낮아지는 대신 HP와 피해량이 감소합니다.

이 리워크를 통해 해골 돌격병 덱과 마법 사용을 유도하는 덱에서 더 많은 선택지를 제공하고자 합니다. 또한, 자이언트나 호그라이더 같은 중간 엘릭서 비용의 카드들을 효과적으로 지원하여 승리로 나아갈 수 있기를 기대합니다.

기사

  • HP 5% 감소

엘리트 바바리안

  • 공격 속도 0.1초 빨라짐

  • 첫 공격 속도 0.1초 빨라짐

이 두 근접 공격 카드는 극과 극으로 나뉘었습니다. 기사는 엘리트 바바리안에 비해 엘릭서 비용이 저렴할 뿐만 아니라 튼튼하기까지 해 많은 인기를 얻었죠. 기사의 HP와 엘리트 바바리안의 피해량 조정으로 인해, 덱을 구성 시 근접 카드에 대한 선택이 더욱 다양해질 것입니다.

사냥꾼

  • 첫 공격 속도 0.7초 → 1.1초 느려짐

감전돌이

  • 첫 공격 속도 0.9초 → 1.1초 느려짐

그동안, 이 두 원거리 공격 카드들로 인해 수비적인 메타가 대세를 이루었습니다. 사냥꾼은 산탄총으로 적에게 강력한 피해를 순식간에 줄 수 있는 점이 핵심이었죠. 그래서 사냥꾼의 타이밍과 배치가 더 중요해지도록 첫 공격 속도를 감소시키기로 결정했습니다.

한편, 양쪽으로 나뉘어 적을 마비시키는 감전돌이는 상대에게 주는 압박이 지나치게 강하므로 이전 밸런스 조정에서 상향 조정된 첫 공격 속도를 다시 되돌렸습니다.

삼총사

  • 배치 시간 2초 → 1초 감소

마녀

  • 사정거리 5 → 5.5 증가

이 두 개의 카드는 수 개월간 사용량이 최하위권이었습니다. 과거의 메타를 지배하던 시절의 힘을 일부 되돌려도 문제없을 것으로 판단했습니다. 드디어 삼총사 팬들이 기뻐할 순간이 왔네요!

대포 카트

  • 속도: 빠름 → 보통 감소

대포 카트는 오랜 시간 밸런스를 잡기 어려웠습니다. 워낙 반격에 강할 뿐만 아니라 수비하기도 어려웠기 때문이었죠. 특히 아레나 뒤에 배치하는 광부나 고블린 통, 무덤과 같은 카드와 함께 공격하면 상대에게 엄청난 압박을 줄 수 있었습니다.

우리는 대포 카트의 사정거리를 줄이는 것보다 타워에 도달하기 전 다리 부근에서 저지할 수 있도록 여유를 주고자 합니다.

힐링 스피릿

  • 피해량 225% 증가 (피해량 69% 감소 복구)

  • 광역 치유 반경 28% 감소

힐링 스피릿은 시즌 18에서 진행된 밸런스 조정으로 너무 많은 효용성을 잃었기에 해골 병사를 한 번에 처치할 수 있었던 시절의 피해량으로 되돌리고자 합니다.

단, 피해량을 되돌리는 대신 균형을 맞추기 위해 광역 치유 반경이 감소됩니다.

해골 비행선

  • 데스 폭탄 피해량 27% 감소

폭탄 타워

  • 데스 폭탄 피해량 50% 감소

자이언트 해골

  • 피해량 28% 증가

  • 데스 폭탄 피해량 54% 감소

데스 폭탄은 오랜 시간 클래시 로얄의 고정된 시스템이었습니다. 시간이 지날수록 이 카드들이 다양한 공격을 무난하게 막아내는 것을 보았고, 경쟁에서 개인의 기량 차이를 크게 줄인다고 느꼈습니다. 다리 양쪽을 오가며 박진감 넘치는 전투를 하다가도, 자이언트 해골이나 폭탄 타워가 터지면 그 상황이 끝나버리게 되었죠. 이 세 가지 카드 모두 인기가 많고 다양한 덱에서 높은 승률을 유지하는 것이 놀라운 일은 아니라는 의미입니다.

메타의 변화를 주고 중거리 공격 카드를 더욱 실용적으로 만들기 위해 이 3개 카드의 데스 폭탄 피해량을 크게 감소시켰습니다. 데스 폭탄을 가진 카드 중 가장 상징적인 존재인 자이언트 해골은 프린세스와 다트 고블린을 한 번에 처치할 수 있도록 피해량이 증가합니다.

그럼, 오늘도 승리의 트로피를 거머쥐시길 바랍니다.

감사합니다.