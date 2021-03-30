새로운 밸런스 조정!
새로운 업데이트, 새로운 밸런스 조정!
매 시즌 진행되던 밸런스 조정이 주요 게임 업데이트 시에만 진행되는 방향으로 변경되었다는 점을 기억하시나요?
새롭게 찾아온 마법 아이템에 대한 변경 사항입니다!
어떤 카드가 밸런스 조정되나요?
이번 업데이트에서는 다음 카드들의 밸런스가 조정됩니다.
엄마 마녀
폭탄병
기사
엘리트 바바리안
사냥꾼
감전 돌이
삼총사
마녀
대포 카트
힐링 스피릿
해골 비행선
폭탄 타워
자이언트 해골
변경 사항, 그리고 그 이유까지! 지금 아래에서 확인하세요!
엄마 마녀
피해량 14% 증가
공격 속도 8% 빨라짐
첫 공격 속도 0.1초 빨라짐
최근 전설 카드는 전설처럼 느껴지지 않았습니다. 그래서 우리는 엄마 마녀가 원거리 공격 유닛으로 더 유용해지도록 피해량을 크게 증가시켰고, 더 많은 매치에서 엄마 마녀의 저주가 활용되도록 하였습니다.
폭탄병
엘릭서 비용: 3 → 2 감소
HP 31% 감소
피해량 32% 감소
폭탄병은 엘릭서 비용이 낮아지는 대신 HP와 피해량이 감소합니다.
이 리워크를 통해 해골 돌격병 덱과 마법 사용을 유도하는 덱에서 더 많은 선택지를 제공하고자 합니다. 또한, 자이언트나 호그라이더 같은 중간 엘릭서 비용의 카드들을 효과적으로 지원하여 승리로 나아갈 수 있기를 기대합니다.
기사
HP 5% 감소
엘리트 바바리안
공격 속도 0.1초 빨라짐
첫 공격 속도 0.1초 빨라짐
이 두 근접 공격 카드는 극과 극으로 나뉘었습니다. 기사는 엘리트 바바리안에 비해 엘릭서 비용이 저렴할 뿐만 아니라 튼튼하기까지 해 많은 인기를 얻었죠. 기사의 HP와 엘리트 바바리안의 피해량 조정으로 인해, 덱을 구성 시 근접 카드에 대한 선택이 더욱 다양해질 것입니다.
사냥꾼
첫 공격 속도 0.7초 → 1.1초 느려짐
감전돌이
첫 공격 속도 0.9초 → 1.1초 느려짐
그동안, 이 두 원거리 공격 카드들로 인해 수비적인 메타가 대세를 이루었습니다. 사냥꾼은 산탄총으로 적에게 강력한 피해를 순식간에 줄 수 있는 점이 핵심이었죠. 그래서 사냥꾼의 타이밍과 배치가 더 중요해지도록 첫 공격 속도를 감소시키기로 결정했습니다.
한편, 양쪽으로 나뉘어 적을 마비시키는 감전돌이는 상대에게 주는 압박이 지나치게 강하므로 이전 밸런스 조정에서 상향 조정된 첫 공격 속도를 다시 되돌렸습니다.
삼총사
배치 시간 2초 → 1초 감소
마녀
사정거리 5 → 5.5 증가
이 두 개의 카드는 수 개월간 사용량이 최하위권이었습니다. 과거의 메타를 지배하던 시절의 힘을 일부 되돌려도 문제없을 것으로 판단했습니다. 드디어 삼총사 팬들이 기뻐할 순간이 왔네요!
대포 카트
속도: 빠름 → 보통 감소
대포 카트는 오랜 시간 밸런스를 잡기 어려웠습니다. 워낙 반격에 강할 뿐만 아니라 수비하기도 어려웠기 때문이었죠. 특히 아레나 뒤에 배치하는 광부나 고블린 통, 무덤과 같은 카드와 함께 공격하면 상대에게 엄청난 압박을 줄 수 있었습니다.
우리는 대포 카트의 사정거리를 줄이는 것보다 타워에 도달하기 전 다리 부근에서 저지할 수 있도록 여유를 주고자 합니다.
힐링 스피릿
피해량 225% 증가 (피해량 69% 감소 복구)
광역 치유 반경 28% 감소
힐링 스피릿은 시즌 18에서 진행된 밸런스 조정으로 너무 많은 효용성을 잃었기에 해골 병사를 한 번에 처치할 수 있었던 시절의 피해량으로 되돌리고자 합니다.
단, 피해량을 되돌리는 대신 균형을 맞추기 위해 광역 치유 반경이 감소됩니다.
해골 비행선
데스 폭탄 피해량 27% 감소
폭탄 타워
데스 폭탄 피해량 50% 감소
자이언트 해골
피해량 28% 증가
데스 폭탄 피해량 54% 감소
데스 폭탄은 오랜 시간 클래시 로얄의 고정된 시스템이었습니다. 시간이 지날수록 이 카드들이 다양한 공격을 무난하게 막아내는 것을 보았고, 경쟁에서 개인의 기량 차이를 크게 줄인다고 느꼈습니다. 다리 양쪽을 오가며 박진감 넘치는 전투를 하다가도, 자이언트 해골이나 폭탄 타워가 터지면 그 상황이 끝나버리게 되었죠. 이 세 가지 카드 모두 인기가 많고 다양한 덱에서 높은 승률을 유지하는 것이 놀라운 일은 아니라는 의미입니다.
메타의 변화를 주고 중거리 공격 카드를 더욱 실용적으로 만들기 위해 이 3개 카드의 데스 폭탄 피해량을 크게 감소시켰습니다. 데스 폭탄을 가진 카드 중 가장 상징적인 존재인 자이언트 해골은 프린세스와 다트 고블린을 한 번에 처치할 수 있도록 피해량이 증가합니다.
그럼, 오늘도 승리의 트로피를 거머쥐시길 바랍니다.
감사합니다.