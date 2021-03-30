폭탄병은 엘릭서 비용이 낮아지는 대신 HP와 피해량이 감소합니다.



이 리워크를 통해 해골 돌격병 덱과 마법 사용을 유도하는 덱에서 더 많은 선택지를 제공하고자 합니다. 또한, 자이언트나 호그라이더 같은 중간 엘릭서 비용의 카드들을 효과적으로 지원하여 승리로 나아갈 수 있기를 기대합니다.