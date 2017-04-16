주의: 이 변경 사항은 아직 적용되지 않았습니다! 4월 19일에 적용될 예정입니다.



클래시 로얄의 카드 밸런스 조정은 플레이 테스트와 커뮤니티의 의견, 통계에 기반하여 진행됩니다. 최대한의 재미와 균형을 위해 주기적으로 밸런스를 조정하게 될 수 있습니다.



이번 밸런스 조정에서는 로얄 자이언트, 엘리트 바바리안, 그리고... 뭐 굳이 말이 더 필요할까요? 일단 읽어보시죠!





로얄 자이언트: 배치 시간이 1초에서 2초로 증가

배치 시간을 조정해, 로얄 자이언트를 다리나 포켓 지점(타워가 파괴되었을 때 아레나 측면)에 배치할 경우 방어 쪽에서 대응할 수 있는 시간을 조금 더 주었습니다. 라디오 로얄의 최신 에피소드에서 이 내용과 아래의 다른 변경 사항에 관한 사정을 들으실 수 있습니다!





엘리트 바바리안: HP -4%, 첫 공격이 0.1초 더 늦게 시작



이 변경으로 엘리트 바바리안을 상대하기가 약간 쉬워집니다. 이들은 여전히 위협적이며 훌륭하게 방어 임무를 수행하고 역습을 가할 수 있지만, 전처럼 지나치게 강하지는 않을 것입니다.







용광로: HP 5% 감소



용광로는 훌륭한 공격 보조 역할을 하지만, HP가 높아 방어에도 너무 강한 면이 있었습니다. 따라서 약간 조정되었습니다.







고블린 오두막: HP 5% 증가



고블린 오두막은 용광로의 그늘에 가려 너무 오랫동안 찬밥 신세였습니다! 이번에 조정됨에 따라 위의 변경 사항들과 맞물려, 고블린 오두막은 덱에 따라 재미와 쓸모가 있는 카드로 거듭날 것입니다.







일렉트로 마법사: 공격 속도가 1.7초에서 1.8초로 조정



일렉트로 마법사는 원거리 지원 유닛치고는 공격력과 제어 능력이 과도했습니다. 공격 속도를 조금 늦춰 두 부분의 밸런스를 맞췄습니다.







도끼맨: 피해량 6% 증가



이제 도끼맨의 모든 버그가 수정되어, 다시 과거의 영광을 찾아줄 수 있게 되었습니다! 이렇게 수정함으로써, 요즘 점점 인기가 늘어나는 라바 하운드 기반 덱의 훌륭한 대응 옵션이 될 것입니다.







해골 비행선: 데스 피해의 지연 시간이 1초에서 3초로 증가



지난 번 변경에 따라 추가 폭발로 데스 피해를 주는 새 옵션이 잘 작동해, 비행선은 공격 임무를 훌륭히 수행하고 있습니다! 하지만 폭발을 약간 지연시킴으로써 미니언이나 아처 같은 대응 유닛이 폭발을 피할 시간을 만들어 주었습니다.







해골 군대: 해골 수가 15에서 14로 감소



아레나의 “해골 균형”을 유지하기 위한 또 하나의 중요한 변경 사항입니다. 아마도 말이죠.







나무꾼: HP 4% 증가



나무꾼은 강하고 빠르며 분노 마법까지 덤으로 남겨 주지만, 많은 상황에서 허약한 체력 때문에 제대로 능력 발휘를 못할 때가 많았습니다. 체력을 약간 늘리면 도움이 되겠죠!







공식 카페에 여러분의 의견 및 피드백을 남겨주세요!

아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀

