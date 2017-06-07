주의: 이 변경 사항은 아직 적용되지 않았습니다! 6월 12일에 적용될 예정입니다.

클래시 로얄의 카드 밸런스 조정은 플레이 테스트, 커뮤니티의 의견, 통계 등에 기반하여 진행됩니다. 최대한의 재미와 균형을 위해 주기적으로 밸런스를 조정하게 될 수 있습니다.



이번 밸런스 조정에서는 아레나의 새로운 여왕인 암흑 마녀를 다룹니다! 또한 고블린 갱, 도둑 등도 변경됩니다!





암흑 마녀 : 사망하면 박쥐 4마리가 아닌 3마리를 소환, 박쥐 생성 속도가 5초에서 6초로 변경, 첫 박쥐가 조금 더 늦게 등장

토네이도, 독, 치유 마법 수정 : 같은 주문 여러 개 사용시 효과 중첩됨 (반사경, 클랜전 상황 등에서)

토네이도 : 마법의 지속 시간이 3초에서 2.5초로 감소

통나무 : 사정거리가 11.6에서 11.1로 변경

고블린 갱 : 창 고블린이 3명에서 2명으로 감소

해골 병사 : 해골 수가 4명에서 3명으로 감소

도둑 : HP 4% 상승, 질주를 더 빨리 실행

인페르노 드래곤 : HP 7% 상승, 대상 재선택 속도가 0.2초 빨라짐

마녀 : HP 5% 상승, 피해 범위 10% 증가, 해골 생성 속도가 7.5초에서 7초로 변경, 첫 해골이 조금 더 늦게 등장

복제 마법 : 대상을 더 빠르게 복제

배틀 램 : 배틀램이 파괴되면서 바바리안에게까지 연속적으로 가던 피해가 더 이상 적용되지 않음 (볼러에 의해 파괴 시 등)

- 수정 (6.9) : 버그 이슈로 인해서 이번 패치에 적용되지 않습니다.

박쥐 : 박쥐 수가 5마리에서 4마리로 감소





공식 카페에 여러분의 의견 및 피드백을 남겨주세요!



아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀