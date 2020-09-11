시즌 15: 로얄 패스
로얄 패스가 뭔가요?
전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 시즌 15의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
전용 콘텐츠
시즌 15 전용 콘텐츠!
콜로세움 타워 스킨
전용 고블린 이모티콘
무료
클랜 보트 요새 타워 스킨
한 번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 15에서만 획득할 수 있습니다!
잠금 해제할 수 있는 보상 70개
로얄 패스 보상 티어 35개
무료 보상 티어 35개 (무료 타워 스킨 포함!)
BESF Cup Solo Track
Un chemin semé d'embuches continue à mesure que les joueurs s'affrontent pour atteindre la phase 2. 4 matchs ont été joués pour le moment nous laissant un classement avec quelques noms familiers dans le top : Surgical Goblin, Faust & Furkan Arabacı !
Si vous souhaitez revoir l'action de ce troisième tour de la Solo Track, ça se passe ici !
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BESF Cup Team Track
La phase de groupe bat son plein et voici les résultats à l'issu du deuxième tour :
Groupe A
TrailBlazEsports (2-0) Mystic XDiablos
Hog Riders <3 Squid Pit (2-1) Deadly Warfare
Les 5 Pilliers (2-0) The Ricefields 2
French Swat B (2-1) French Swat
Groupe B
Les Chevaliers (2-0) ExAnimo France
Hog Riders II (2-1) Team Random
SK Calalas (2-0) Hog Riders III
Remi Family (2-1) Strangers
Groupe C
ITWDE ITS FINE (2-0) Appel Esports
Baguette Esports (2-1) Inory Esports
French Swat C (2-0) Bangers
Olimpo Squad (2-0) Team SeaM
Groupe D
Pluizers Esports (2-0) Käfer Esports
Gambling's Team (2-0) The Impact Gaming
Tier 1 (2-1) Bears
Hell's Top Legion (2-0) FTF Odin
Merci d'avoir pris connaissance de ce récap de la semaine de la BESF Cup !
Pour ne rien manquer des dernières nouveautés, nous vous invitons à suivre le compte de la compétition @KvonBESF. Et pour des résultats en temps réel ça se passe ici Solo Track & Team Track !
로얄 패스 특전
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
보너스 금고
35개의 로얄 패스 보상 티어를 모두 완료하면 보너스 금고에 골드를 채울 수 있습니다! 시즌이 종료되면 보너스 금고에서 추가 골드를 수령하세요.
크라운 10개를 획득할 때마다 보너스 금고에 250골드가 추가됩니다. 금고가 가득 찰 때까지 골드를 모아보세요!
시즌이 종료되면 보너스 금고에 저장된 골드를 모두 수령할 수 있습니다.
월드 사이버 게임즈(WCG)가 글로벌 유저들과 함께한 클래시 로얄 WCG 오픈을 마치고 오픈 퀄리파이어를 개최합니다!
WCG 오픈 퀄리파이어는 클래시 로얄을 즐기는 유저라면 누구나 참여 가능한 예선전입니다.
대회 2일차에서 최종 상위 8명은 WCG 오픈 상위 랭킹 유저들과 맞붙는 그룹 스테이지로 진출합니다.
WCG 클래시 로얄 오픈 퀄리파이어는 5월 1일 (월) ~ 5월 19일 (금) 오후 6시까지 참가 접수를 진행하며, 올해 7월 부산 벡스코에서 개최하는 WCG 2023 그랜드 파이널을 향한 마지막 오픈 토너먼트가 될 예정입니다.
로얄 패스 없이 플레이
📍 참가 접수 일정
5월 1일 (월) 오후 12시 ~ 5월 19일 (금) 오후 6시
📍 대회 진행 일정
1일차: 5월 20일 (토) 오후 6시 (128강까지 진행)
2일차: 5월 21일 (일) 오후 6시 (64강 ~ 16강 진행)
그룹 스테이지: 6/3 (토) 오후 6시
📍 대회 구조
듀얼 친선전 모드
싱글 엘리미네이션
대회 2일차 상위 8인 그룹 스테이지 진출
온라인 진행
📍 총상금
그랜드 파이널 30,000달러
📍 참가 자격
참가 신청 마감 일자 기준 만 14세 이상
클래시로얄 및 디스코드 계정 등록 필수
대회 진행 서버: 글로벌
해외 여행 결격 사유가 있을 경우 참가 불가
📍 대회 신청 방법
오픈 퀄리파이어에 참가하는 클래시 로얄 유저 대상 이벤트도 놓치지 마세요!
대회 1일차에 실제로 참가한 인원 중 10명을 추첨하여 ‘클래시로얄 한정 골드 프린스 스태츄’를 드립니다.
WCG 2023 클래시로얄 오픈 퀄리파이어에 대한 자세한 사항은 WCG 공식 홈페이지를 참고해주세요.