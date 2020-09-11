35개의 로얄 패스 보상 티어를 모두 완료하면 보너스 금고에 골드를 채울 수 있습니다! 시즌이 종료되면 보너스 금고에서 추가 골드를 수령하세요.



크라운 10개를 획득할 때마다 보너스 금고에 250골드가 추가됩니다. 금고가 가득 찰 때까지 골드를 모아보세요!



시즌이 종료되면 보너스 금고에 저장된 골드를 모두 수령할 수 있습니다.