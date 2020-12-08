리버 레이스 완료에 필요한 명예 점수가 바뀝니다! 이제 하위 클랜 리그에서는 리버 레이스 완료에 필요한 명예 점수가 낮아지며, 상위 리그에서는 필요한 점수가 더 높아집니다.





변경된 이유

하위 리그의 클랜은 리버 레이스를 완료하기가 더 어려워, 클랜전 2에서 강화된 보상을 누리기 어려웠습니다. 이와 비슷하게, 상위 리그의 클랜은 리버 레이스를 1-2일만에 완료해버리고, 추가로 플레이해 골드를 받지 않는 경우가 잦았습니다.

이 부분을 변경해 모든 리그의 플레이어들이 리그를 더 적절하게 즐기는 한편, 브론즈 리그의 클랜들이 합당한 보상을 받을 수 있도록 신경을 썼습니다!