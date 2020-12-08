시즌 18: 로그마스가 찾아옵니다!
시즌 18에서는 로얄 왕국에 눈이 내리고, 새로운 전설 카드가 아레나에 등장합니다!
엄마 마녀
신규 전설 카드
엄마 마녀는 특별한 저주 능력을 가진 4 엘릭서의 전설 카드입니다.
엄마 마녀는 원거리 공격으로 적에게 저주 피해를 입힙니다.
저주를 받은 적이 파괴되면 엄마 마녀를 위해 싸우는 저주 받은 호그로 변하게 됩니다!
저주 받은 호그는 건물과 크라운 타워에 피해를 입힙니다.
엄마 마녀는 광역 피해를 입힐 수 없습니다.
한 번 저주를 받은 적은 다시 저주를 받을 수 없습니다.
엄마 마녀로 강력한 반격과 방어를 준비하세요!
이번 시즌에서 특별한 도전을 통해 엄마 마녀를 잠금 해제하세요!
로얄 패스
전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 시즌 18의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
시즌 18: 로그마스 전용 콘텐츠!
클래시마스 썰매 타워 스킨
전용 볼러 이모티콘
로얄 패스 보상 티어 35개
로그마스 이모티콘을 포함한 무료 보상 티어 36개!
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
밸런스 조정
12월 9일 수요일 밸런스 조정이 진행됩니다.
자세한 사항은 아래 내용을 통해 확인해 주세요.
기타 변경 사항
클랜전 2 명예 점수
리버 레이스 완료에 필요한 명예 점수가 바뀝니다! 이제 하위 클랜 리그에서는 리버 레이스 완료에 필요한 명예 점수가 낮아지며, 상위 리그에서는 필요한 점수가 더 높아집니다.
변경된 이유
하위 리그의 클랜은 리버 레이스를 완료하기가 더 어려워, 클랜전 2에서 강화된 보상을 누리기 어려웠습니다. 이와 비슷하게, 상위 리그의 클랜은 리버 레이스를 1-2일만에 완료해버리고, 추가로 플레이해 골드를 받지 않는 경우가 잦았습니다.
이 부분을 변경해 모든 리그의 플레이어들이 리그를 더 적절하게 즐기는 한편, 브론즈 리그의 클랜들이 합당한 보상을 받을 수 있도록 신경을 썼습니다!
트로피 밸런스 조정
트로피 진척도의 진행 방식을 일부 변경했습니다. (0 – 6000 트로피 구간)
변경된 사항
이제 1v1 전투에서 더 많은 트로피 손실이 일어나게 됩니다.
변경된 이유
2018년 트로피 진척도를 도입한 이후, 트로피 점수를 올리는 것이 쉬워짐에 따라 매칭 시 자신과 맞지 않는 상대와 만나는 유저들이 많아지고 있다는 사실을 알게 되었는데요.
유저들은 빠른 속도로 전설 리그에 오를 수 있었지만, 그에 비해 그들의 카드나 킹 타워 레벨은 그 속도에 맞추기 힘들었습니다.
이러한 이유 때문에 많은 유저들이 전설 리그에서 자신보다 높은 레벨의 상대들을 마주하게 되었고 상대보다 낮은 레벨 때문에 또는 자신이 쓰는 덱의 레벨이 충분하지 않아 비슷한 트로피 구간대에 머무르게 되었습니다.
이런 변화로 유저들이 레벨과 관련해 더 좋은 경험을 하길 바랍니다.
영향 범위
주로 아레나 4 – 10의 유저들이 영향을 받을 것이며, 이러한 변화를 통해 4000 트로피 이상인데 킹 타워 레벨 8이나 9가 되는 유저의 수를 줄이는 것을 기대하고 있습니다.
로그마스 아레나
통나무는 눈 내리는 아레나에서 클래시마스의 중심 역할을 맡았습니다!
이모티콘
모든 유저들을 위한 로얄 패스 5 티어
무료 로그마스 이모티콘
12월 12일부터 시작되는 로그마스 도전에서
나무꾼 이모티콘
잠금 해제
엄마 마녀
&
슬픈 볼러
상점에서 구입 가능
카드 레벨 부스터
이번 시즌 동안 통나무와 엄마 마녀가 자신의 킹 레벨만큼 강화됩니다.