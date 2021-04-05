전투에서 크라운을 획득하고 보상을 잠금 해제하세요!

로얄 패스로 시즌 22만의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

이제 로얄 패스 보상과 무료 보상 티어에 마법 아이템이 포함됩니다!

