2021년 4월 5일
Blog – Clash Royale
시즌 22 로얄 패스: 마법 아이템으로 새로워진 보상!
전투에서 크라운을 획득하고 보상을 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 시즌 22만의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
이제 로얄 패스 보상과 무료 보상 티어에 마법 아이템이 포함됩니다!
로얄 패스 보상
특별한
P.E.K.K.A 타워 스킨 및 이모티콘
마스터 북
1개 (업그레이드에 필요한 모든 카드를 즉시 추가)
마법 코인
1개 (골드를 소모하지 않고 카드를 즉시 업그레이드)
상자 열쇠
2개 (상자 슬롯에 있는 상자를 즉시 잠금 해제)
전설
와일드카드
영웅
와일드카드
희귀
와일드카드
일반
와일드카드
40,000
골드
교환 토큰
4개
보너스 금고 (최대 10,000 골드)
로얄 패스 구매 시, 특별 도전 무한 입장 및 이어하기와 로얄 패스 전용 황금색 이름, 그리고 대기열에 상자를 추가해 자동으로 잠금 해제할 수 있는 특전이 주어집니다!
무료 보상
로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.
카드 북
1개
영웅
와일드카드 10장
희귀
와일드카드 20장
일반
와일드카드 100장
상자 열쇠
2개
크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)
전설
와일드카드 1장
위 보상은 아레나 7 이상인 경우에만 해당됩니다. (아레나 4 - 6 보상의 경우 게임에서 확인하실 수 있습니다.)
로얄 패스 구매 시, 무료 보상도 획득할 수 있습니다!