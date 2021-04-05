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2021년 4월 5일
Blog – Clash Royale

시즌 22 로얄 패스: 마법 아이템으로 새로워진 보상!

전투에서 크라운을 획득하고 보상을 잠금 해제하세요!

로얄 패스로 시즌 22만의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

이제 로얄 패스 보상과 무료 보상 티어에 마법 아이템이 포함됩니다!

로얄 패스 보상

  • 특별한

    P.E.K.K.A 타워 스킨 및 이모티콘

  • 마스터 북

    1개 (업그레이드에 필요한 모든 카드를 즉시 추가)

  • 마법 코인

    1개 (골드를 소모하지 않고 카드를 즉시 업그레이드)

  • 상자 열쇠

    2개 (상자 슬롯에 있는 상자를 즉시 잠금 해제)

  • 전설

    와일드카드

  • 영웅

    와일드카드

  • 희귀

    와일드카드

  • 일반

    와일드카드

  • 40,000

    골드

  • 교환 토큰

    4개

  • 보너스 금고 (최대 10,000 골드)

로얄 패스 구매 시, 특별 도전 무한 입장 및 이어하기와 로얄 패스 전용 황금색 이름, 그리고 대기열에 상자를 추가해 자동으로 잠금 해제할 수 있는 특전이 주어집니다!

무료 보상

로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.

  • 카드 북

    1개

  • 영웅

    와일드카드 10장

  • 희귀

    와일드카드 20장

  • 일반

    와일드카드 100장

  • 상자 열쇠

    2개

  • 크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)

  • 전설

    와일드카드 1장

위 보상은 아레나 7 이상인 경우에만 해당됩니다. (아레나 4 - 6 보상의 경우 게임에서 확인하실 수 있습니다.)

로얄 패스 구매 시, 무료 보상도 획득할 수 있습니다!