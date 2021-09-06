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2021년 9월 6일
Blog – Clash Royale

시즌 27 세부사항 & 보상

안녕하세요 도전자님,

타워를 무너뜨리고 크라운을 차지해 보상을 잠금 해제하세요🔥

로얄 패스로 시즌 27의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제하세요.

로얄 패스 보상

  • 특별한 키친 타워 스킨 & 도끼맨의 키스 이모티콘

  • 마스터 북 1개 (업그레이드에 필요한 모든 카드 추가)

  • 마법 코인 1개 (카드 업그레이드 비용 무료)

  • 상자 열쇠 2개 (상자 슬롯에 있는 상자 즉시 열기)

  • 전설 와일드카드 1장

  • 영웅 와일드카드

  • 희귀 와일드카드

  • 일반 와일드카드

  • 40,000 골드

  • 교환 토큰 4개

  • 보너스 금고 골드 (최대 25,000 골드)

✨로얄 패스 이용자는 특별 도전 무제한 입장, 황금색 이름, 대기열의 상자 자동 잠금 해제와 같은 특전 혜택을 누릴 수 있습니다.

무료 보상

로얄 패스가 없으신가요?

다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.

  • 희귀 카드 북 1개

  • 영웅 와일드카드 10장

  • 희귀 와일드카드 20장

  • 일반 와일드카드 100장

  • 상자 열쇠 2개

  • 크라운 상자 25개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)

  • 전설 와일드카드 1장

위 보상은 아레나 7 이상의 플레이어에게만 적용됩니다.

✨로얄 패스 이용자는 무료 보상도 받을 수 있습니다!

위 보상은 아레나 7 이상의 플레이어에게만 적용됩니다.

아레나 4~6 보상을 게임 내에서 확인해보세요!

감사합니다.

👇시즌27 도끼맨의 키친 영상도 확인하세요!

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