이번 시즌에는 3개의 마일스톤 이벤트와 특별한 커뮤니티 이벤트인 뼈다귀 전투가 찾아옵니다. 각 이벤트 모두 6개의 폭탄병 진화 조각 , 희귀 카드 북 및 다트 고블린 진화 조각 3개를 포함한 귀중한 보상으로 가득합니다.

마일스톤 이벤트 일정

5월 5일~13일 — 뼈다귀 전투

5월 14일~19일

5월 20일~25일

5월 26일~6월 1일

이벤트 일정은 살짝 조정될 수 있으니 업데이트를 계속 확인해 주세요!

뼈다귀 전투 커뮤니티 이벤트는 5월 5일부터 13일까지 진행됩니다. 이벤트가 진행되는 동안 전 세계 플레이어에 의해 처치된 모든 해골 병사의 수가 목표에 기여됩니다. 힘을 합쳐 최대한 많은 해골 병사를 처치해 목표에 도달하면 모두가 추가 보상을 받습니다!

커뮤니티 이벤트와 마일스톤 이벤트는 아레나 7 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.

이벤트가 시작되면 홈 화면에서 이벤트 보상 진행도를 바로 확인할 수 있습니다.