신규 시즌 - 언데드의 행군
지루함을 견디다 못한 해골 병사들이 아레나로 곧장 오고 있다고 합니다!
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
마녀 진화
언데드의 행군 트레일
마일스톤 이벤트
게임 모드 및 도전
신규 진화: 마녀
가라앉은 잿더미에서 마녀가 부활합니다.
진화한 마녀는 이제 상실을 겪을 때마다 힘을 얻습니다. 마녀가 소환한 해골 병사가 쓰러지면 HP를 회복합니다.
언데드의 행군 트레일
언데드의 행군은 기간 한정 래더로, 오싹한 언데드 테마의 카드를 사용하여 직접 덱을 만들 수 있습니다.
언데드의 행군은 5월 6일부터 13일까지 진행되며, 아레나 11 이상의 플레이어부터 참여할 수 있습니다.
마일스톤 이벤트
이번 시즌에는 3개의 마일스톤 이벤트와 특별한 커뮤니티 이벤트인 뼈다귀 전투가 찾아옵니다. 각 이벤트 모두 6개의 폭탄병 진화 조각 , 희귀 카드 북 및 다트 고블린 진화 조각 3개를 포함한 귀중한 보상으로 가득합니다.
마일스톤 이벤트 일정
5월 5일~13일 — 뼈다귀 전투
5월 14일~19일
5월 20일~25일
5월 26일~6월 1일
이벤트 일정은 살짝 조정될 수 있으니 업데이트를 계속 확인해 주세요!
뼈다귀 전투 커뮤니티 이벤트는 5월 5일부터 13일까지 진행됩니다. 이벤트가 진행되는 동안 전 세계 플레이어에 의해 처치된 모든 해골 병사의 수가 목표에 기여됩니다. 힘을 합쳐 최대한 많은 해골 병사를 처치해 목표에 도달하면 모두가 추가 보상을 받습니다!
커뮤니티 이벤트와 마일스톤 이벤트는 아레나 7 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.
이벤트가 시작되면 홈 화면에서 이벤트 보상 진행도를 바로 확인할 수 있습니다.
게임 모드 및 도전
마녀 진화 드래프트: 5월 5일~12일
카드 진화가 포함된 클래식 드래프트입니다! 진화의 힘을 사용해 새로운 덱을 구성하세요!
⚔️ 도전: 5월 9일~12일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
동요하는 무덤: 5월 12일~19일
언데드가 아레나를 장악했습니다!
⚔️ 도전: 5월 16일~19일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
마법에 걸린 아수라장: 5월 19일~26일
마녀가 엄청난 힘과 함께 다시 태어났습니다. 그녀를 막을 수 있나요?
⚔️ 도전: 5월 23일~26일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
다크 엘릭서: 5월 26일~6월 2일
아레나에 다크 엘릭서가 넘쳐흐릅니다! 3번 패배하면 탈락입니다!
⚔️ 도전: 5월 30일~6월 2일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀